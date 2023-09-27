Сержант-трансгендер рассказал о геях в ВСУ

Уволенный спикер СТО ВСУ Эштон-Чирилло рассказал о дружественных ЛГБТ украинских батальонах

Tекст: Ольга Никитина

Полную запись разговора пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале.

На розыгрыш обратила внимание телеведущая Ольга Скабеева. «Смешнее уже не будет! Сегодня мы узнали из первых уст, что в ВСУ много наркоманов, фашистов и гомосексуалистов», – написала она.

Вован и Лексус в разговоре притворились бывшим президентом Украины Петром Порошенко, который якобы ищет в ВСУ «ЛГБТ+ дружественный батальон» для своего сына-гомосексуалиста.

Эштон-Чирилло рассказал «Порошенко», что в настоящее время, по ее оценкам, в ВСУ служат около 5 тыс. солдат нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Я могла присоединиться к отряду, направляющемуся в Херсон для контрнаступления, чего я и хотела. Это был октябрь 2022 года. Или я могла встретиться с командиром Исламовым, которого вы, возможно, знаете. Он очень тесно связан с украинско-татарской общиной, и вот он меня принял. Командир Исламов и крымские татары были крайне приветливыми. Поэтому я решила к ним присоединиться», – рассказал теперь уже бывший официальный представитель СТО ВСУ.

На вопрос о том, является ли Исламов дружественным к геям командиром, Эштон-Чирилло ответил положительно. «Совсем скоро, в сентябре они отправятся в Николаев, они ищут людей в батальон», – отметил он.

Напомним, 21 сентября сержант Сара Эштон-Чирилло был отстранен от должности, в отношении него начали расследование.