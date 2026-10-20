Трамп рассказал об угрозе тюрьмы для известной украинки за критику Зеленского

Трамп заявил о риске тюрьмы для известной украинки за критику Зеленского

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Я смотрел на днях женщину по телевизору, и она обвиняет Зеленского. Она говорит, он убивает наших мужчин. Она говорит: «Наши мужчины умирают». Она говорит об Украине, она очень известна, и они хотят посадить ее в тюрьму», – передает РИА «Новости» слова Трампа.

При этом американский лидер не уточнил, о ком именно идет речь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Трамп заявил, что Зеленский потерял миллион граждан из-за отказа от сделки. Политик отметил, что Киев не способствует мирному урегулированию на Украине. Ранее лидеры стран Евросоюза поддержали Зеленского на фоне критики со стороны США.