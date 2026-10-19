Трамп: Зеленский не способствует мирному урегулированию на Украине

Трамп сообщил об активных переговорах США и России по Украине

Tекст: Денис Тельманов

Вашингтон ведет переговорный процесс с Москвой по урегулированию украинского конфликта, передает ТАСС.

«И, откровенно говоря, Зеленский не сильно помогает делу. Считаю, что он не хочет остановить это», – заявил Трамп.

По словам американского лидера, США пока не собираются вводить новые санкции против России, чтобы не подорвать шансы на успех переговоров.

Кроме того, президент США допустил, что Киеву пришло время выставить на диалог о мире другого представителя вместо Владимира Зеленского.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сенатор Марко Рубио заявил об открытости США к действиям по завершению украинского конфликта.

В пятницу Трамп назвал удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам позором.

В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что усилия США по Украине разбиваются о нежелание Зеленского идти на мир.