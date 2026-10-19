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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

    9 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Почему сейчас надо говорить о Кубе

    После неудавшегося американского топливного блицкрига Куба исчезла из мировых СМИ – словно по мановению волшебной палочки, которая находится в руках у шефа Госдепартамента, способного дирижировать честными международными медиа.

    14 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Британские коммандос нырнули в Арктику

    Британия питает надежду, что демонстративно угрожая нашей Арктике, сумеет вынудить Россию отвлекать силы с других важных направлений.

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    19 октября 2026, 22:40 • Новости дня

    Трамп: Зеленский не способствует мирному урегулированию на Украине

    Трамп сообщил об активных переговорах США и России по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что действия Владимира Зеленского мешают мирному урегулированию на Украине, и сообщил об активных контактах Вашингтона с Москвой.

    Вашингтон ведет переговорный процесс с Москвой по урегулированию украинского конфликта, передает ТАСС.

    «И, откровенно говоря, Зеленский не сильно помогает делу. Считаю, что он не хочет остановить это», – заявил Трамп.

    По словам американского лидера, США пока не собираются вводить новые санкции против России, чтобы не подорвать шансы на успех переговоров.

    Кроме того, президент США допустил, что Киеву пришло время выставить на диалог о мире другого представителя вместо Владимира Зеленского.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сенатор Марко Рубио заявил об открытости США к действиям по завершению украинского конфликта.

    В пятницу Трамп назвал удары Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам позором.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что усилия США по Украине разбиваются о нежелание Зеленского идти на мир.

    19 октября 2026, 13:12 • Новости дня
    Кремль назвал условие окончательного урегулирования на Украине

    Песков: Кто-то в Киеве должен взять ответственность за урегулирование конфликта

    Кремль назвал условие окончательного урегулирования на Украине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Окончательное урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия представителя Киева, готового взять на себя ответственность, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Конечно же, безусловно, окончательного урегулирования без участия кого-то из Киева, кто готов взять на себя ответственность, невозможно», – заявил Песков, отвечая на вопрос о возможности достижения мирного соглашения без непосредственного участия Украины, передает РИА «Новости».

    Он также отметил, что Россия высоко ценит посреднические усилия США по урегулированию конфликта на Украине. «Что касается урегулирования, то вы знаете, что американская сторона продолжает свои усилия посреднические, миротворческие. Мы высоко их ценим», – добавил пресс-секретарь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Белый дом счел введение санкций против России помехой для переговоров по Украине.

    В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что усилия США по Украине разбиваются о нежелание Владимира Зеленского идти на мир.

    На прошлой неделе Песков выразил признательность США за усилия по украинскому урегулированию.

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    19 октября 2026, 11:49 • Новости дня
    Рубио заявил о жалобах американских компаний на атаки ВСУ в Черном море

    Рубио: Компании США пожаловались на удары ВСУ по судам в Черном море

    Рубио заявил о жалобах американских компаний на атаки ВСУ в Черном море
    @ Kyle Mazza/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что американские компании неоднократно обращались к администрации США из-за ударов Вооруженных сил Украины по коммерческим судам в Черном море.

    Американские компании регулярно жаловались властям США на атаки украинских военных на коммерческие суда в Черноморском регионе, что вызвало серьезное беспокойство в Вашингтоне, передает ТАСС.

    «Нам не нужны никакие усугубляющие ситуацию события», – заявил Рубио.

    По словам госсекретаря, с учетом обстановки в Ормузском проливе и Красном море мировая экономика уже сталкивается с масштабным энергетическим кризисом. Действия Киева в Черном море в этом контексте способствуют лишь дальнейшему росту мировых цен на энергоносители.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Следственный комитет установил причастность главы ГУР Украины к атакам на суда в России.

    В прошлом месяце Казахстан призвал Киев прекратить атаки на суда в Черном море.

    Рубио назвал недопустимыми удары по связанным с США нефтяным судам.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 16:02 • Новости дня
    На складе одной из крупнейших фармкомпаний Украины в Ровно произошел взрыв

    Tекст: Валерия Городецкая

    В украинском Ровно произошел взрыв на складе фармацевтической компании «Бадм», которая является одним из крупнейших дистрибьюторов на Украине, сообщают местные СМИ.

    Площадь склада, где произошел взрыв, составляет 2 370 квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Экономическая правда». Данные о масштабах повреждений не уточняются.

    Это не первый случай взрыва на складах фармдистрибьюторов на Украине: ранее сообщалось о взрывах на заводах «Вента» и «Дарница» в Киевской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в украинском Ровно прогремел взрыв.

    В воскресенье в Ровненской области также произошел взрыв.

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    19 октября 2026, 15:02 • Новости дня
    Комбат рассказал о ликвидации четырех военных ВСУ двумя морпехами в Доброполье
    Комбат рассказал о ликвидации четырех военных ВСУ двумя морпехами в Доброполье
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое российских бойцов уничтожили в Доброполье четырех военных ВСУ, которые общались с ними по-русски и не поняли, что перед ними военнослужащие России, сообщил командир десантно-штурмового батальона 61-й бригады морской пехоты Гриша Степанян.

    «Зашли, закрепились, буквально через полчаса заходят четыре военнослужащих ВСУ. Моих было двое, их четверо. По-русски с ними общаются, то есть проблем не было. Ну и наши поняли, что это противник, и вдвоем отработали четверых», – заявил он в сюжете телеканала «Звезда», передает ТАСС.

    В передаче отмечалось, что морпехи 61-й бригады и 177-го полка заходили в Доброполье с востока. Степанян рассказал, что в штурме участвовали более 100 штурмовых групп. Главный упор делался на шахтах, где украинские военные оборудовали укрепленные позиции. Сначала по ним наносили удары авиабомбами и «Геранями», после чего в дело вступала пехота.

    Вслед за штурмовиками шли операторы дронов: они выставляли антенны для управления беспилотниками, иногда забираясь на терриконы для улучшения связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник сообщалось, что морпехи при освобождении Доброполья общались записками для секретности.

    В воскресенье комбат рассказал, как удалось добиться успеха в освобождении этого населенного пункта.

    В августе военный эксперт Андрей Марочко сообщил о начале боев за освобождение Петровки в ДНР.

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    19 октября 2026, 15:12 • Новости дня
    Ветеран СВО: «Путинские удары» дают эффективный результат

    Ветеран СВО Пророков: Путинские удары дают эффективный результат

    Удары российской армии по украинским объектам приносят результат, они должны постепенно привести к демилитаризации Украины и снижению ее военного потенциала, заявил газете ВЗГЛЯД руководитель Ассоциации ветеранов СВО в Костромской области Иван Пророков.

    «Удары по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, являющимся крупными энергетическими объектами Киева, приводят к серьезным перебоям в обеспечении города электроэнергией и теплом. Это неизбежно вызовет масштабные отключения и будет так или иначе влиять на работу критической инфраструктуры, промышленности», – пояснил ветеран.

    Он также рассказал, что ВСУ используют торговые центры для военных целей, они могут быть местами хранения вооружений и БПЛА. По словам Пророкова, торговый центр Cosmo Multimall используется ВСУ для скрытых военных нужд, размещения персонала и оборудования.

    «Украинские военные прячутся за гражданскими объектами, чтобы любое противодействие этому могло быть расценено как акт атаки на мирное население, хотя к мирному населению такие объекты отношения не имеют и уж точно не способствуют мирному урегулированию конфликта», – отметил военный.

    НПО «Экософт» как научно-производственное предприятие, несомненно, может быть связано с разработкой или производством технологий, имеющих военное применение. Это связано с тем, что всё на данный момент на Украине концентрируется исключительно на том, чтобы искать новые пути для проявления агрессии, указал руководитель ветеранской ассоциации.

    Кроме того, добавил Пророков, уничтожение пунктов управления беспилотниками в Запорожской области является прямой мерой по нейтрализации возможности ВСУ использовать дроны для ведения разведки, нанесения ударов или других военных операций. Это снижает угрозы беспилотников для российских сил на фронте.

    «Путинские удары» дают эффективный результат и способствуют наступлению российской армии. Русские никогда не проявляют агрессию без необходимости, так было во все времена, мы воюем только с целью защиты своей территории или защиты мирного населения. Так было всегда, так происходит и в этот раз», – заключил ветеран.

    Напомним, ранее российские войска нанесли массированный удар по Киеву, поразив логистический узел и локомотивное депо, используемые для производства и хранения БПЛА и ракет.

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    19 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    Киев заявил об отсутствии разведданных о ночных пусках баллистических ракет
    Киев заявил об отсутствии разведданных о ночных пусках баллистических ракет
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Начальник пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что украинские военные в очередной раз не получили предупреждение о первой волне пусков баллистических ракет.

    Украинские военные не получили данные о первой волне пусков баллистических ракет, которая произошла 18 октября в 23:00, при этом информация о последующих пусках Киеву была предоставлена, рассказал в эфире телеканала «Новости. LIVE» начальник пресс-службы Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, чьи слова приводит ТАСС.

    «Действительно, предупреждения, о которых мы говорим, они были, но ситуация была такая же, как и в предыдущие разы. Были [предупреждения] ночью около трех часов. Если говорить о 23 часах, то там предупреждения не было. <…> Рассчитываем не только на партнеров, но и на собственные силы», – заявил он.

    Об аналогичном случае Игнат уже сообщал 14 октября. Тогда украинская сторона осталась без данных о пусках баллистических ракет в ночь на 14 октября, но получила информацию о последующих атаках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США опровергли прекращение передачи разведданных Украине.

    В прошлую среду Владимир Зеленский сообщил о предупреждении Вашингтона об остановке предоставления информации.

    В тот же день появилась информация, что украинские войска лишили разведданных из-за хамства руководства страны.

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    19 октября 2026, 12:00 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожский Омельник
    Российские войска освободили запорожский Омельник
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Омельник в Запорожской области.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Омельник в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Они нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты у Коломийцев, Подгавриловки, Ивановки в Днепропетровской области, Вольнянки и Желтой Кручи в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 165 военнослужащих и бронемашину.

    Подразделения группировки «Север» заняли выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ около Высокого, Избицкого, Великого Бурлука и Томаховки в Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Суходолом, Сенным и Гнилицей.

    Противник при этом потерял свыше 230 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку «Богдана», перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Гусинки, Лозовой-Второй и Грушевки в Харьковской области.

    Потери ВСУ при этом составили до 240 военнослужащих, семь бронемашин и два орудия полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны возле Новоселовки, Краматорска и Семеновки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Противник потерял до 230 военнослужащих, три бронемашины и самоходную артиллерийскую установку «Акация», отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Николаевка, Криворожье, Староварваровка, Роганское, Веровка, Белозерское и Марьевка в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 345 военнослужащих, два бронетранспортера, восемь бронемашин, два орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    Напомним, в прошедшие выходные российские войска за сутки освободили в зоне СВО восемь населенных пунктов.

    В пятницу вечером начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе совещания во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск доложил Владимиру Путину об освобождении города Доброполье войсками группировки «Центр».

    Днем ранее ВС России взяли под контроль харьковские Варваровку и Николаевку.

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    19 октября 2026, 15:15 • Новости дня
    Премьер Украины признал приостановку финансирования подготовки Киева к зиме

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что украинские власти временно приостанавливали финансирование работ по восстановлению инфраструктуры Киева и подготовке города к зиме из-за нехватки бюджетных средств.

    Власти Украины приостанавливали финансирование программ по восстановлению инфраструктуры Киева и подготовке города к зиме из-за нехватки средств в бюджете страны, передает ТАСС со ссылкой на украинскую службу Би-би-си.

    «Мы на две с половиной недели приостановили платежи из-за финансового разрыва. <…> Была необходимость это сделать, но сейчас мы все это отпустили и все работает», – заявил Корецкий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу у здания киевской администрации начался митинг за отставку мэра города.

    В прошлом месяце Украина накопила менее 80% от минимального объема газа к зиме.

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    19 октября 2026, 19:31 • Новости дня
    Российские военные прибыли в Узбекистан на учения «Хамкорлик-2026»
    Российские военные прибыли в Узбекистан на учения «Хамкорлик-2026»
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) прибыли на полигон Термез в Узбекистане для участия в совместных тактических маневрах двух стран «Хамкорлик-2026».

    Военнослужащие 201-й гвардейской военной базы совершили марш протяженностью более 300 км по горам Таджикистана и Узбекистана и прибыли на полигон Термез, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

    В ведомстве сообщили, что российские подразделения на бронетранспортерах БТР-82А, автомобилях «Урал» и специальной технике на базе «Камаза» преодолели подъемы, спуски и узкие участки горного серпантина. Сейчас военные готовят технику к активной фазе маневров.

    Совместные тактические учения «Хамкорлик-2026» пройдут с 20 по 27 октября. Военные двух стран отработают обнаружение и уничтожение условных незаконных вооруженных формирований в приграничных районах. В маневрах примут участие горные и штурмовые подразделения, расчеты разведывательных и ударных беспилотников, наземные робототехнические комплексы и вертолеты Ми-24.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мотострелки Центрального военного округа отработали защиту миротворцев от дронов на учениях в Белоруссии.

    В четверг страны СНГ согласовали проект совместных учений на внешних границах.

    В начале месяца индийский военный фрегат прибыл во Владивосток на совместные учения.

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    19 октября 2026, 22:49 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности к встрече с Путиным и Си Цзиньпином

    Трамп допустил трехстороннюю встречу с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп выразил готовность рассмотреть возможность проведения трехсторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином для обсуждения ядерного вооружения.

    Отвечая на вопрос о возможности такой встречи на Южной лужайке Белого дома, американский лидер сказал: «Нет, но я бы это сделал», передает ТАСС.

    «Мы бы провели ее, чтобы поговорить о ядерных вооружениях и денуклеаризации», – добавил Трамп, подчеркнув, что в настоящее время договоренностей о встрече нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Кремль прокомментировал возможность встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа.

    В начале месяца в Кремле назвали интересной идею встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Трампа необходима для всего мира.

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    19 октября 2026, 19:36 • Новости дня
    La Repubblica: Европа ошеломлена из-за запроса Украины на 70 млрд евро

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европа оказалась в неудобном положении из-за требования Владимира Зеленского выделить Киеву дополнительные 70 млрд евро, пишет La Repubblica.

    «Мы не знаем, где их найти», – приводит La Repubblica, на которую ссылается РИА «Новости», слова высокопоставленного представителя Европейского совета.

    Отмечается, что Венгрия, Чехия и Словакия отказались участвовать в финансировании.

    Также в статье говорится, что вопрос о кредите особенно чувствителен для Франции, Италии, Греции и Польши, где скоро состоятся выборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Словакия отказалась участвовать в новом кредите Евросоюза для Украины.

    В пятницу саммит ЕС отложил поиск финансирования Украины до конца года.

    В том же месяце эйфория от ударов по России сменилась на Украине отчаянием.

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    19 октября 2026, 19:44 • Новости дня
    Le Figaro: США подали четкие сигналы о стремлении добиться капитуляции Украины
    Le Figaro: США подали четкие сигналы о стремлении добиться капитуляции Украины
    @ Michael Weber/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Белый дом начал подавать четкие сигналы о намерении добиться капитуляции Киева в украинском конфликте, сообщили СМИ.

    Администрация США подает четкие сигналы о том, что добивается капитуляции Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на Le Figaro. В публикации отмечается, что президент США Дональд Трамп и раньше предпринимал подобные попытки, но теперь окончательно поменял позицию.

    По мнению издания, на это указывают дизельная сделка Вашингтона с Россией и призывы американских властей к проведению президентских выборов на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду официальный представитель МИД Мария Захарова оценила слова президента США Дональда Трампа о выборах на Украине.

    Во вторник Кремль прокомментировал идею американского лидера о встрече президентов России и Украины.

    Газета ВЗГЛЯД назвала четыре бонуса для Москвы от дизельной сделки с Вашингтоном.

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    19 октября 2026, 17:40 • Новости дня
    Глава МИД Ирана назвал причину затягивания кризиса на Украине

    Аракчи: Кризис на Украине затянулся из-за ошибочной политики Запада

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главным фактором затягивания конфликта на Украине является ошибочная политика европейских стран и США, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

    По его словам, ошибочная политика западных государств стала причиной появления множества военных конфликтов в мире, включая украинский кризис, передает РИА «Новости».

    «Европейские страны и США страдают от ошибочных расчетов и ошибочных подходов, а взяв неверный политический курс, они стали главной причиной многих войн и кризисов. Поддержка Запада… привела к затягиванию войны на Украине», – заявил Аракчи.

    Министр добавил, что лидеры европейских стран должны открыть глаза и оценить реальную ситуацию в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели переговоры в Тегеране.

    Глава МИД России заявил о перспективах сотрудничества двух стран в сфере добычи углеводородов.

    Лавров также выразил готовность Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.

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    19 октября 2026, 14:41 • Новости дня
    Украинские беженцы покинули Польшу из-за отношения местных жителей

    Mysl Polska: Большинство беженцев с Украины решили уехать из Польши

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Многие украинские беженцы в спешке собирают вещи и переезжают из Польши в Германию и Чехию на фоне недовольства отношением к ним местного населения.

    Большинство украинских беженцев в спешке пакуют чемоданы и перебираются из Польши в ФРГ и Чехию из-за плохого отношения местного населения, передают «Вести» со ссылкой на польское издание Mysl Polska.

    «Нам не всем должна нравиться Польша, как и не всем нам обязательно быть поклонниками Украины и украинцев», – утверждает автор публикации.

    По его словам, польское население провожает бегущих украинцев без слез и сожалений. В материале отмечается, что среди поляков преобладает мнение, согласно которому недовольных никто насильно не держит.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Служба внешней разведки сообщила о стремлении Еврокомиссии изгнать прибывших в Европу украинских беженцев.

    Также украинцы начали разъезжаться по миру из-за недоверия к европейским странам.

    Евростат зафиксировал сокращение программ поддержки для переехавших с Украины.

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    19 октября 2026, 13:20 • Новости дня
    Морпехи при освобождении Доброполья общались записками для секретности

    Российские морпехи использовали записки вместо раций в Доброполье

    Tекст: Вера Басилая

    Российские морпехи из группировки войск «Центр» использовали записки вместо радиосвязи во время освобождения Доброполья, чтобы сохранить конфиденциальность, сообщил командир батальона Гриша Степанян.

    «Мы провизию закидывали с беспилотника – с FPV, и с провизией стабильно записки: как действовать, что делать, координаты точек», – рассказал Степанян.

    Это делалось для того, чтобы минимизировать обмен информацией по радиостанции, передает ТАСС.

    В пятницу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту об освобождении Доброполья.

    В субботу глава ДНР Денис Пушилин отметил, что взятие города лишило ВСУ поставок боеприпасов в Краматорск.

    В воскресенье командир батальона рассказал о причинах успеха в освобождении Доброполья.

    Российские бойцы группировки «Центр» применили дроны ПВХ-1 при освобождении Доброполья.

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    Севморпуть кратно бьет тучные советские годы

    В этом году по Северному морскому пути будет поставлен абсолютный рекорд, кратно превышающий самые тучные советские годы, заявил глава Росатома. Этот маршрут уже облюбовал Китай, на подходе Южная Корея, Индия и Индонезия. Однако к историческому рекорду их транзит имеет мало отношения. Как же удалось этого добиться и что мешает дальнейшему росту грузооборота? Подробности

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    Киев атаковал ракетами сделку Трампа

    Владимир Зеленский пошел наперекор Дональду Трампу. В частности, он отказался выполнить просьбу Белого дома и приостановить удары по российским НПЗ в рамках дизельной сделки Вашингтона и Москвы. При этом Киев готов пересмотреть это решение, если США передадут ВСУ ракеты для систем Patriot. Почему Зеленский столь дерзко отвечает на запрос Трампа? Подробности

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    Россия открыла стратегические ворота на западные границы ДНР

    Россия полностью освободила Доброполье в ДНР. О ходе операции было доложено лично Владимиру Путину. Одновременно произошло освобождение и других населенных пунктов на огромном участке фронта. По оценке экспертов, ВСУ лишились важнейшего логистического узла, через который шло снабжение всей группировки на стыке ДНР и Днепропетровской области. Теперь открывается прямой путь к административным границам ДНР, а вектор главного удара смещается в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Подробности

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    В Прибалтике готовятся выбирать между теплом, едой и лекарствами

    «Для значительной части жителей Прибалтики отопление перестало быть доступным благом и превратилось в статью расходов, угрожающую базовому потреблению». Такими словами политологи комментируют то, каким стрессом для граждан Латвии, Литвы и Эстонии становится начало отопительного сезона – прежде всего из-за коммунальных счетов. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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