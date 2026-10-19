Рубио заявил об открытости США к действиям по завершению украинского конфликта

Tекст: Ольга Иванова

Президент США Дональд Трамп приостановил на 60 дней введение новых санкций против России, чтобы оценить шансы на урегулирование конфликта на Украине с помощью текущих переговоров с Москвой и Киевом, передает РИА «Новости».

«Я думаю, что президент открыт для всего, что он может сделать, чтобы помочь положить конец конфликту, если это возможно», – заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам в Узбекистане.

По его словам, решение заморозить рестрикции связано с желанием американского лидера выяснить, способны ли контакты сторон привести к позитивному результату и избежать затягивания боевых действий.

Ранее Трамп выпустил указ об отказе от предусмотренных новым законом ограничений против российских банков, организаций и чиновников. Этот документ также устанавливает запрет на новые инвестиции из США в экономику России и блокирует импорт российского урана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Белый дом назвал введение санкций против России помехой для переговоров по Украине.

В субботу Трамп распорядился не применять ряд ограничительных мер, предусмотренных «законом Грэма».

В прошлом месяце президент США подписал упомянутый закон о санкциях против Москвы.