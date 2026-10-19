Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.3 комментария
Рубио заявил об открытости США к действиям по завершению украинского конфликта
Госсекретарь США Марко Рубио объяснил решение президента США Дональда Трампа отложить на 60 дней новые санкции против России готовностью Вашингтона использовать любые возможности для успешного завершения переговоров по Украине.
Президент США Дональд Трамп приостановил на 60 дней введение новых санкций против России, чтобы оценить шансы на урегулирование конфликта на Украине с помощью текущих переговоров с Москвой и Киевом, передает РИА «Новости».
«Я думаю, что президент открыт для всего, что он может сделать, чтобы помочь положить конец конфликту, если это возможно», – заявил госсекретарь США Марко Рубио журналистам в Узбекистане.
По его словам, решение заморозить рестрикции связано с желанием американского лидера выяснить, способны ли контакты сторон привести к позитивному результату и избежать затягивания боевых действий.
Ранее Трамп выпустил указ об отказе от предусмотренных новым законом ограничений против российских банков, организаций и чиновников. Этот документ также устанавливает запрет на новые инвестиции из США в экономику России и блокирует импорт российского урана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Белый дом назвал введение санкций против России помехой для переговоров по Украине.
В субботу Трамп распорядился не применять ряд ограничительных мер, предусмотренных «законом Грэма».
В прошлом месяце президент США подписал упомянутый закон о санкциях против Москвы.