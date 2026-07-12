Tекст: Антон Антонов

«В селе Оскол Изюмского района… неизвестные вывезли с центрального кладбища памятник воинам Второй мировой войны – танк Т-70. Он был установлен на братской могиле экипажа, погибшего при освобождении села», – сообщают украинские СМИ.

По словам Загоруйко, похищенный танк был подбит при освобождении Оскола, а кража произошла во время комендантского часа в ночь на 11 июля. Местная жительница рассказала, что при вывозе памятника были уничтожены не менее 12 надгробий. Жители заметили пропажу и обратились к местным властям, передает РИА «Новости».

На кладбище прибыли представитель сельского совета и двое полицейских, которые составили протокол. По факту случившегося открыто уголовное производство по статье УК о надругательстве над местом захоронения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одесской области украинские радикалы угрожали руководству села за возложение цветов к памятнику Героям Великой Отечественной войны.

В Ивано-Франковской области власти Украины демонтировали три памятника советским солдатам, участвовавшим в освобождении страны.