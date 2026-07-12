Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?9 комментариев
Неизвестные украли танк-памятник Т-70 с братской могилы на Украине
В селе Оскол Харьковской области неизвестные ночью вывезли установленный на братской могиле ветеранов Великой Отечественной войны танк-памятник Т-70, сообщил начальник сельской военной администрации Геннадий Загоруйко.
«В селе Оскол Изюмского района… неизвестные вывезли с центрального кладбища памятник воинам Второй мировой войны – танк Т-70. Он был установлен на братской могиле экипажа, погибшего при освобождении села», – сообщают украинские СМИ.
По словам Загоруйко, похищенный танк был подбит при освобождении Оскола, а кража произошла во время комендантского часа в ночь на 11 июля. Местная жительница рассказала, что при вывозе памятника были уничтожены не менее 12 надгробий. Жители заметили пропажу и обратились к местным властям, передает РИА «Новости».
На кладбище прибыли представитель сельского совета и двое полицейских, которые составили протокол. По факту случившегося открыто уголовное производство по статье УК о надругательстве над местом захоронения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одесской области украинские радикалы угрожали руководству села за возложение цветов к памятнику Героям Великой Отечественной войны.
В Ивано-Франковской области власти Украины демонтировали три памятника советским солдатам, участвовавшим в освобождении страны.