WP: Военные США обвинили командование в гибели солдат из-за удара иранского БПЛА

Tекст: Антон Антонов

В результате инцидента в порту Шуайба погибли шесть человек, а выжившие испытывают чувство вины и предательства со стороны руководства, пишет Washington Post.

Военные утверждают, что генералы проигнорировали разведданные, указывающие на высокую вероятность иранского удара по порту. База не имела достаточной защиты от дронов, однако командование все равно перебросило туда войска.

Кроме того, раненые участники событий пожаловались на серьезные сбои в системе медицинского обеспечения после атаки. На прошлой неделе результаты внутреннего расследования передали семьям погибших. Однако солдаты сомневаются, что виновные в отправке людей на уязвимый объект понесут реальное наказание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пережившие удар по базе в Кувейте американские военные опровергли версию главы Пентагона Пита Хегсета о надежности обороны.

Пострадавшие в ходе американской операции против Ирана бойцы выразили недовольство заниженными официальными оценками тяжести своих ранений.