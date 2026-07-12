Удары по портам должны стать частью изоляции Украины

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Минобороны России в своем канале в Мах сообщило о групповых ударах высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и БПЛА в зоне СВО. «Поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, а также морские суда», – говорится в посте.

Кроме того, в Черноморске были поражены два сухогруза и морской паром, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ, а также патрульный катер прикрытия и сейнер, переоборудованный для спуска безэкипажных катеров. Удары были проведены БПЛА-К «Герань-4 Сикер».

«Анализ результатов применения Вооруженными силами России высокоточного оружия для поражения объектов военной инфраструктуры киевского режима подтверждает его высокую эффективность и способность гарантированно преодолевать любые средства противовоздушной или противоракетной обороны, предоставленные Зеленскому западными спонсорами», – поясняет в этой связи Минобороны.

«Успешные удары сегодня по двум объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и морской портовой инфраструктуре в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области подтвердили возможности Вооруженных сил России гарантированно поражать любые цели на всей территории Украины», – говорится в сообщении.

«Порт Одесса – один из крупнейших узлов Черноморско-Азовского бассейна. 56 причалов, свыше 10 км причальной линии, проектная пропускная способность более 50 млн тонн в год», – пишет военкор Александр Коц в своем канале в Мах. Что касается Черноморска, то это, по словам автора, ключевой накатной и контейнерный терминал, через который проходит до 90% аграрного экспорта Украины и который одновременно работает логистическим хабом для ВСУ.

«Одесса и Черноморск – те звенья, через которые в страну заходят топливо, боеприпасы и техника. Только за прошлую неделю, по украинским же данным, в одесский хаб беспрепятственно вошли более полусотни иностранных судов. Разгрузку не остановишь одной ночью, но каждый выбитый терминал и каждый утопленный сухогруз удлиняют плечо доставки и удорожают весь маршрут», – детализировал он.

Он предложил атаковать украинские порты силами подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» Черноморского флота ВМФ России. «Пара торпед ниже ватерлинии по судну украинского «теневого флота» – и количество желающих гнать сюда оружие морем резко поубавится», – подчеркнул Коц.

Видео российских ударов по объектам в порту Черноморска смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Мах. Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о системном и целенаправленном разрушении Россией южного логистического плеча противника и уничтожении распределенной военной промышленности Украины.

«Одесса и Черноморск используются Украиной в рамках так называемого дунайского экспресса, чтобы перебрасывать грузы военного назначения.

В светлое время суток сухогрузы или танкеры идут по Дунаю либо вдоль румынского побережья и останавливаются перед границей украинских территориальных вод. С наступлением темноты они быстро проскакивают эти три десятка километров до украинских портов», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.



«На Банковой понимают, что Россия не будет топить какие бы то ни было суда в румынских территориальных водах, поскольку это, по сути, является актом объявления войны. Поэтому Киев использует этот маршрут для доставки разрядных грузов для нужд ВСУ. Одесса и Черноморск являются крупнейшими портами Украины с самым большим товарооборотом и развернутым причальным фронтом», – продолжил собеседник.

«В Черноморске целая бухта с двух сторон застроена причалами с мощностями судоремонтных и рыбных предприятий, элеваторами, резервуарами для наливных сельскохозяйственных грузов, в частности – растительных масел. Судя по всему, в последние годы подавляющая часть всего этого комплекса была приспособлена для доставки грузов в интересах ВСУ», – указал спикер.

Он напомнил, что элеваторный причал тоже можно использовать для разгрузки судов с военными поставками – для этого применяется простейшее крановое оборудование на гусеничном или даже колесном ходу. «Кстати, пораженный российскими военными паром имеет конструкцию «Ro-Ro» – от английского roll-on/roll-off («вкатывай-выкатывай»). Она позволяет перевозить бронетранспортеры и танки», – заметил спикер.





При этом, уточнил собеседник, уничтожение причалов – наиболее долгосрочная задача, поэтому России лучше сосредоточиться на ударах по судам, стоящим в портах. «Вылет даже самых больших портовых кранов не позволит работать с пришвартованными дальше 80 метров сухогрузами. А у кранов на гусеницах и колесах вылетные характеристики – вообще крутопадающий показатель», – детализировал эксперт.

Также эффективный прием – удары по сухогрузам в момент их прохождения по судоходным каналам. «Как правило, любая морская гавань обладает оптимальными глубинными характеристиками не по всей площади акватории, а в прорытых человеком местах. Соответственно, у России есть возможность блокировать украинские порты полузатопленными судами, поднять которые с грунта – задача не из легких», – отметил Анпилогов.

«Россия сейчас выполняет задачи по выбиванию важнейшего узла логистики, которым на Украину доставляются топливо, запчасти для военной техники, боеприпасы и БПЛА. Даже самый маленький сухогруз способен нести столько груза, сколько полноценный железнодорожный состав. Это часть комплексной работы по сокращению экспорта в интересах ВСУ. В итоге украинские силы будут получать кратно меньше ресурсов», – отметил аналитик.

Он напомнил, что российские силы уничтожают также железнодорожную инфраструктуру, тепловозы и электровозы. «Украина вынуждена использовать короткие составы с четырьмя-пятью цистернами, быстро перегоняя их между станциями. Также они снимают с маршрутов пассажирские поезда и прячут их под мостовыми переходами, чтоб не попасть под удар наших БПЛА», – указал Анпилогов.

«Нужно отметить, что даже частичное урезание морских коридоров для Украины означает кризис снабжения на фронте, предполагает меньшее количество дронов и ракет, которые будут применяться против нас», – указал Аниплогов.

Отрезание Украины от моря должно быть лишь частью большой стратегической задачи по блокаде всей территории страны,

уточняет военный эксперт Юрий Кнутов. «Изоляция противника от внешнего мира предполагает прерывание функционирования транспортных коридоров, по которым грузы идут из Польши и Румынии», – отметил собеседник.

«Самый действенный способ отрезания Украины от моря – топить все прибывающие сухогрузы безэкипажными катерами. Таким образом мы попросту заблокируем подходы к причалам, а у доброй половины европейских судовладельцев и поставщиков вообще пропадет желание ввязываться в эту авантюру», – детализировал собеседник.

«Возможно, Москве придется столкнуться с усилением дипломатических выпадов против нас на международных площадках. Киев и Запад будут утверждать, что в каждом из сухогрузов доставлялись не ракеты, а продукты питания. Но зерновая сделка научила российскую сторону не верить в такие утверждения», – отметил спикер.

Он также напомнил, что успех операции «Багратион» по освобождению Белоруссии в ходе Великой Отечественной войны строился в том числе на проведении «рельсовой войны», которую в тылу осуществляли советские партизаны.

«Нужно «Геранями» перерезать наиболее важные железнодорожные артерии. Кроме того, с помощью БПЛА «Орлан-30» можно лазером подсвечивать опоры мостов для хирургически точных ударов крылатыми ракетами», – указал Кнутов.

Спикер спрогнозировал, что эти меры приведут к тому, что перемещение вооружения и боевой техники для ВСУ, а также личного состава на фронт будут в значительной степени ограничены. «На Украину не будут поступать комплектующие для сборки дронов, а своих запасов у них хватит на две–три атаки. Изоляция страны в равной степени ухудшит положение украинских сил на фронте и повысит безопасность российской гражданской инфраструктуры», – резюмировал аналитик.