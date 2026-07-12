Посол Украины в США Стефанишина ушла в отставку

Tекст: Денис Тельманов

Дипломат Ольга Стефанишина оставляет службу по собственному желанию, передает агентство Интерфакс-Украина. Владимир Зеленский полностью удовлетворен результатами ее работы. Точные причины ухода не раскрываются.

Накануне украинский лидер сообщил об увольнении Юлии Свириденко с поста премьера. Она возглавляла правительство менее одного года.

Депутаты Верховной рады заявили, что освободившееся кресло руководителя дипломатического представительства в Соединенных Штатах займет именно Свириденко.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал отправку Юлии Свириденко в США почетной ссылкой.

Осенью 2024 года Верховная рада поддержала отставку Ольги Стефанишиной с поста вице-премьера по вопросам евроинтеграции.

Владимир Зеленский объяснил тогдашние кадровые перестановки необходимостью усиления некоторых направлений.