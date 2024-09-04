Люди, раздающие медицинские советы, не имея на это ни права, ни компетенции – увы, реальность. Это часть более общей проблемы, стоящей перед всем миром – по крайней мере, миром, подключенным к глобальной Сети.3 комментария
Рада приняла отставку вице-премьера Украины Стефанишиной
Верховная рада Украины поддержала отставку вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольги Стефанишиной, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.
По словам Железняка, за отставку Стефанишиной проголосовал 241 депутат, в четверг она будет назначена главой Минюста, но при этом продолжит курировать вопросы евроинтеграции, передает ТАСС.
Депутат также сообщил, что Рада не согласилась отправить в отставку вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирины Верещук и главу Фонда госимущества Украины Виталия Коваля.
Между тем Железняк добавил, что Рада может провалить почти все запланированные на среду отставки министров «из-за этой тупой позиции увольнять без отчета».
Ранее депутат от «Европейской солидарности» экс-президента Петра Порошенко Ирина Геращенко заявила, что партия требовала, чтобы при увольнении парламент обязательно в соответствии с регламентом заслушал отчет уходящих чиновников об их работе. Однако большинство уходящих в отставку не явились на заседание.
По информации Железняка, на заседание парламента явились лишь министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и глава Минюста Денис Малюська.
Напомним, глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил, что правительство Украины будет обновлено более чем на половину.