Рада приняла отставку вице-премьера Украины Стефанишиной

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Железняка, за отставку Стефанишиной проголосовал 241 депутат, в четверг она будет назначена главой Минюста, но при этом продолжит курировать вопросы евроинтеграции, передает ТАСС.

Депутат также сообщил, что Рада не согласилась отправить в отставку вице-премьера – министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирины Верещук и главу Фонда госимущества Украины Виталия Коваля.

Между тем Железняк добавил, что Рада может провалить почти все запланированные на среду отставки министров «из-за этой тупой позиции увольнять без отчета».

Ранее депутат от «Европейской солидарности» экс-президента Петра Порошенко Ирина Геращенко заявила, что партия требовала, чтобы при увольнении парламент обязательно в соответствии с регламентом заслушал отчет уходящих чиновников об их работе. Однако большинство уходящих в отставку не явились на заседание.

По информации Железняка, на заседание парламента явились лишь министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и глава Минюста Денис Малюська.

Напомним, глава фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия заявил, что правительство Украины будет обновлено более чем на половину.