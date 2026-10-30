ВС России поразили следовавший в Одессу сухогруз с грузами для ВСУ

Минобороны: ВС России поразили сухогруз с военными грузами южнее Одессы

Tекст: Елизавета Шишкова

Вооруженные силы продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны в Max.

В результате на переходе морем в 30 км южнее Одессы поражено морское судно типа «сухогруз». Отмечается, что оно доставляло военные грузы и грузы двойного назначения для нужд украинских войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам ВПК и энергетики Украины, а также по портовой инфраструктуре и сухогрузу в Черном море.

В четверг российские беспилотники нанесли удар по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу с военными грузами.

В воскресенье ВС России поразили в Черном море сухогруз с грузами для украинских войск.