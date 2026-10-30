Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
ВС России поразили следовавший в Одессу сухогруз с грузами для ВСУ
Минобороны: ВС России поразили сухогруз с военными грузами южнее Одессы
Российские беспилотники поразили морское судно типа «сухогруз», доставлявшее военные грузы для украинской армии, сообщили в Минобороны.
Вооруженные силы продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны в Max.
В результате на переходе морем в 30 км южнее Одессы поражено морское судно типа «сухогруз». Отмечается, что оно доставляло военные грузы и грузы двойного назначения для нужд украинских войск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам ВПК и энергетики Украины, а также по портовой инфраструктуре и сухогрузу в Черном море.
В четверг российские беспилотники нанесли удар по портовой инфраструктуре Украины и сухогрузу с военными грузами.
В воскресенье ВС России поразили в Черном море сухогруз с грузами для украинских войск.