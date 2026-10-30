Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Власти ОАЭ остановили утечку нефти с атакованного танкера
WAM: Утечку нефти с поврежденного танкера у берегов ОАЭ остановили
Министерство энергетики и инфраструктуры ОАЭ сообщило об успешной остановке утечки нефти с танкера GEM No.2, который ранее подвергся воздушному удару.
На танкере начаты восстановительные работы, передает РИА «Новости» со ссылкой на эмиратское информационное агентство WAM. На судне работают специализированные технические группы: они ремонтируют поврежденные части, восстанавливают эксплуатационные системы и оценивают структурную целостность корпуса. Ситуацию продолжают контролировать с помощью морского и воздушного мониторинга, а также спутниковых снимков.
Ранее из-за нефтяного пятна власти закрыли пляжи эмиратов Шарджа, Умм-эль-Кавайн и Рас-эль-Хайма, а местные жители жаловались на сильный запах. Согласно последним оценкам, новых разливов не обнаружено.
Танкер GEM No. 2 вместимостью 2 млн баррелей нефти подвергся воздушному удару 9 октября в 13 морских милях от побережья ОАЭ. С судна были эвакуированы 22 моряка из Индии, никто из них не пострадал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца министр портов Индии Сарбананда Соновал сообщил о пропаже без вести двух индийских моряков после атаки беспилотника на танкер в районе оманского порта Сохар.
В начале месяца в Ормузском проливе произошел взрыв на нефтяном танкере.
В мае Управление морских торговых операций Британии зафиксировало попадание неизвестных снарядов в танкер в водах к северу от Фуджейры.