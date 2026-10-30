  • Новость часаЛантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В одной из стран Евросоюза закончился асфальт
    Новак сообщил о возобновлении атак ВСУ на российские НПЗ
    Журова объяснила успехи российских юниоров на международных турнирах
    Российское мороженое вызвало ажиотаж среди африканских предпринимателей
    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки «Спутника V»
    Глава МИД Германии решил сфотографироваться с Лавровым на встрече G20
    Плавучими АЭС Росатома заинтересовались девять стран Африки
    Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
    Новак: Россия планирует продлить запрет на экспорт дизеля с исключениями
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцам не хватает российского влияния

    Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    13 комментариев
    30 октября 2026, 19:47 • Новости дня

    Власти ОАЭ остановили утечку нефти с атакованного танкера

    WAM: Утечку нефти с поврежденного танкера у берегов ОАЭ остановили

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство энергетики и инфраструктуры ОАЭ сообщило об успешной остановке утечки нефти с танкера GEM No.2, который ранее подвергся воздушному удару.

    На танкере начаты восстановительные работы, передает РИА «Новости» со ссылкой на эмиратское информационное агентство WAM. На судне работают специализированные технические группы: они ремонтируют поврежденные части, восстанавливают эксплуатационные системы и оценивают структурную целостность корпуса. Ситуацию продолжают контролировать с помощью морского и воздушного мониторинга, а также спутниковых снимков.

    Ранее из-за нефтяного пятна власти закрыли пляжи эмиратов Шарджа, Умм-эль-Кавайн и Рас-эль-Хайма, а местные жители жаловались на сильный запах. Согласно последним оценкам, новых разливов не обнаружено.

    Танкер GEM No. 2 вместимостью 2 млн баррелей нефти подвергся воздушному удару 9 октября в 13 морских милях от побережья ОАЭ. С судна были эвакуированы 22 моряка из Индии, никто из них не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца министр портов Индии Сарбананда Соновал сообщил о пропаже без вести двух индийских моряков после атаки беспилотника на танкер в районе оманского порта Сохар.

    В начале месяца в Ормузском проливе произошел взрыв на нефтяном танкере.

    В мае Управление морских торговых операций Британии зафиксировало попадание неизвестных снарядов в танкер в водах к северу от Фуджейры.

    30 октября 2026, 00:26 • Новости дня
    Хуситы нанесли ракетные удары по НПЗ и аэропортам Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Нанесены удары по нефтяным объектам и аэропортам Саудовской Аравии в ответ на действия арабской коалиции в Йемене, сообщил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа.

    «Вооруженные силы Йемена провели шесть специальных военных операций. В ходе первой операции был нанесен точный удар баллистической ракетой по нефтеперерабатывающему заводу в Рас-Тануре на востоке королевства», – сказал Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

    Сариа уточнил, что вторая операция была направлена против объекта компании Saudi Aramco в Абкаике, передает РИА «Новости».

    По его словам, вооруженные силы хуситов нанесли также залповый ракетный удар по международному аэропорту имени короля Халеда в Эр-Рияде, «удар точно попал по цели», а также применили беспилотник по международному аэропорту имени короля Фахда в Даммаме, что нарушило работу воздушной гавани.

    Еще один удар баллистической ракетой, как заявил представитель хуситов, пришелся по нефтеперерабатывающему заводу в городе Рабиге на побережье Красного моря. Хуситы увязали эти операции с ответом на действия возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции в Йемене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция сообщила об уничтожении баллистической ракеты, запущенной йеменскими хуситами в направлении восточной части королевства.

    Во вторник Сариа заявил об атаке баллистической ракетой на здание министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

    Хуситы во вторник также атаковали баллистической ракетой нефтеперерабатывающий завод в саудовском городе Рас-Таннура.

    Комментарии (4)
    29 октября 2026, 10:26 • Новости дня
    Ливия поддержала сделку по морской границе с Турцией вопреки Египту
    Ливия поддержала сделку по морской границе с Турцией вопреки Египту
    @ Hristo Rusev/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министерство национальной обороны Турции повторно предложило Египту подписать соглашение о морской границе, заявив, что Каир может получить более 15 тыс. кв. км морской юрисдикции по сравнению с возможным соглашением с Грецией.

    Восемь дней назад базирующийся в Тобруке восточный парламент Ливии одобрил морское соглашение между Турцией и признанным международным сообществом правительством в Триполи, подписанное еще в 2019 году и долгие годы отвергавшееся восточными ливийскими властями. Документ определяет зоны морской юрисдикции Турции и Ливии в Средиземном море, против чего выступают Греция, Кипр и Египет, считающие, что соглашение нарушает их суверенные права, пишет Al Jazeera.

    Старший научный сотрудник Chatham House Галип Далай оценил сближение Анкары с обоими ливийскими лагерями как стратегический успех. «Это не просто прагматичный или тактический выигрыш. Это стратегический выигрыш для Турции», – заявил Далай.

    Через четыре дня после заявления греческого министра иностранных дел о переговорах с Египтом о продлении морского соглашения 2020 года в сторону Кипра Египет присоединился к заявлению Греции, Кипра, Бахрейна, ОАЭ и Евросоюза в ООН, отклоняющему турецко-ливийское соглашение. При этом командующий сухопутными войсками Турции генерал Метин Токель прибыл в Египет с официальным визитом, а турецкое министерство обороны объявило о совместных военно-морских учениях в Александрии с 4 по 9 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министерство обороны Турции заявило о готовности Анкары заключить с Египтом отдельный морской меморандум. В тот же день внешнеполитическое ведомство Турции отказалось от уступок в Эгейском море. В воскресенье переговоры делегаций Запада и Востока Ливии в Анкаре завершились без достижения договоренностей по ключевым вопросам военного и политического урегулирования конфликта.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 18:38 • Видео
    Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

    Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин: Строительство АЭС «Эль-Дабаа» в Египте идет по графику

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Работа по строительству атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте идет в соответствии с графиком, заявил президент Владимир Путин в ходе переговоров с лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия-Африка.

    «По графику идет реализация флагманского проекта по сооружению в Египте атомной электростанции «Аль-Дабаа», и 9 июля состоялась торжественная церемония по случаю установки корпуса реактора энергоблока номер два», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В свою очередь ас-Сиси заявил о намерении Египта выполнить проект в установленные сроки. По его словам, Каир прилагает все усилия для выполнения обязательств по платежам и рассчитывает на поддержку России для реализации проекта в срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин начал переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита Россия – Африка. Он поблагодарил президента Египта за визит на мероприятие.

    Ранее лидер Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил признательность Путину за российское участие в возведении АЭС «Эд-Дабаа».

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 09:07 • Новости дня
    Партия Нетаньяху вышла в лидеры на выборах в Израиле

    Партия Нетаньяху вышла в лидеры на выборах после подсчета 48% голосов

    Tекст: Вера Басилая

    Правящая партия «Ликуд» во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле после подсчета почти 50% голосов, обойдя оппозицию, следует из данных ЦИК Израиля.

    Правящая партия «Ликуд» получает 27 мандатов в Кнессете, тогда как оппозиционная «Яшар» Гади Айзенкота находится на втором месте с 22 мандатами, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные ЦИК после подсчета 48,4% голосов.

    В 120-местном парламенте правящая коалиция может рассчитывать на 55 мест, оппозиционная – на 50, арабские партии получают 15 мандатов. Для формирования правительства требуется 61 место.

    «Правый блок имеет явное, решающее большинство среди сионистской общественности (…) и всех тех, кто поддерживает государство», – цитирует Нетаньяху «Интерфакс».

    По его словам, страна нуждается в «сильном, национальном правительстве», а опираться на антисионистские партии недопустимо. Он также отметил ослабление Ирана и усиление Израиля, призвав к устранению иранской угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник экзитполы не выявили победителя на парламентских выборах в Израиле.

    Избиратели начали голосовать на первых выборах после нападения ХАМАС.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 15:25 • Новости дня
    Fox News: США перебрасывают силы на Ближний Восток для новых ударов по Ирану

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские военные начали переброску сил на Ближний Восток, чтобы обеспечить президенту США Дональду Трампу возможность возобновить удары по Ирану, сообщил телеканал Fox News.

    Передвижения американских сил в регионе направлены на подготовку различных вариантов действий на случай, если Трамп примет решение о возобновлении военной операции против Исламской республики, передает ТАСС со ссылкой на Fox News.

    По данным телеканала, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху добивается от Вашингтона нанесения новых ударов по Ирану.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посредники из Катара передали Ирану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с США и Израилем.

    В тот же день Трамп заявил о скором окончании войны с Ираном.

    В понедельник канцелярия Нетаньяху опровергла сообщения о безуспешной попытке премьера убедить Трампа нанести совместный удар по Ирану.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 07:07 • Новости дня
    США предупредили союзников о многодневных ударах по Ирану
    США предупредили союзников о многодневных ударах по Ирану
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединенные Штаты предупредили региональных союзников, что новый этап возможных военных ударов по территории Ирана может занять несколько дней.

    Новый раунд возможных американских ударов по Ирану может продлиться несколько дней, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press. Соединенные Штаты уже уведомили об этом своих союзников в регионе.

    По данным Axios, американские и израильские чиновники разработали план новой военной операции против Тегерана. Ожидается, что она начнется сразу после ноябрьских промежуточных выборов в США в случае провала дипломатических переговоров.

    В публикации отмечается, что региональные власти готовятся к ответным действиям со стороны Ирана, что грозит перерасти в длительное противостояние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Вашингтон предупредил арабские страны Персидского залива о возможной подготовке интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в американский Конгресс.

    В понедельник американские СМИ сообщили о планах расширить масштаб потенциальных ударов по иранской территории за рамки сохранения статус-кво.

    Ранее Соединенные Штаты и Израиль разработали план возобновления интенсивных атак по Ирану.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 23:49 • Новости дня
    Экзитполы не выявили победителя на парламентских выборах в Израиле

    Times of Israel: Экзитполы не выявили победителя на выборах в Кнессет

    Tекст: Катерина Туманова

    По данным экзитполов, на парламентских выборах в Израиле оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом обошел партию премьер-министра Биньямина Нетаньяху, однако не получил большинства в Кнессете.

    Избирательные участки закрылись в 22:00 по местному времени (23:00 мск). Опросы на выходе с участков, проведенные несколькими телеканалами, не выявили явного победителя, пишет The Times of Israel.

    Партия «Ликуд» Биньямина Нетаньяху остается крупнейшей, однако оппозиционный блок во главе с Гади Айзенкотом лидирует по общему числу мандатов. При этом ни одна из сторон не набрала большинства голосов на фоне рекордной активности арабского населения.

    Ожидается, что оба политика объявят о своей победе по завершении голосования.

    После публикации окончательных результатов и проведения консультаций с представителями прошедших в Кнессет партий президент Ицхак Герцог должен поручить формирование нового правительства одному из кандидатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Центральная избирательная комиссия Израиля сообщила о рекордной с 1973 года явке избирателей. Опросы предсказывали коалиции премьер-министра потерю большинства в парламенте.

    Нетаньяху 26 октября заявил о готовящихся попытках помешать голосованию.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 05:02 • Новости дня
    WSJ: США и Израиль предупредили арабские страны о новых ударах по Ирану

    WSJ: США предупредили союзников об ударах по Ирану после выборов

    Tекст: Катерина Туманова

    США предупредили несколько арабских стран Персидского залива о возможной подготовке короткой, но интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс США.

    «США предупреждают страны Персидского залива о возможной короткой, но интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов. Появились новые признаки того, что вооруженные силы США и Израиля готовят серию ударов, призванных принудить Тегеран сесть за стол переговоров», – пишет The Wall Street Journal.

    Как сообщают источники, осведомленные о ходе переговоров, США уведомили ряд арабских стран Персидского залива о необходимости подготовиться к короткой, но интенсивной военной кампании, которая может начаться после промежуточных выборов в США.

    Эти данные передаются по дипломатическим и военным каналам и являются одним из признаков того, что США и Израиль готовятся к новому этапу масштабных боевых действий против Ирана. Идя на риск серьезной эскалации, они рассчитывают ослабить позиции Тегерана и тем вынудить к переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал войну с Ираном своим величайшим поступком.

    Во вторник министр иностранных дел Омана заявил о приближении урегулирования конфликта между США и Ираном.

    Генсек ООН Гутерреш предупредил о риске выхода ситуации на Ближнем Востоке из-под контроля в случае масштабной эскалации.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Путин завершил переговоры с президентом Ирана в Кремле

    В Кремле завершилась встреча Путина с президентом Ирана Пезешкианом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин завершил встречу в Кремле с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    Протокольная беседа с участием делегаций началась примерно в 19:22 по московскому времени, передает ТАСС. До этого главы государств поговорили с глазу на глаз и обсудили ситуацию в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным. Президент России сообщил о возможности обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки.

    Глава государства заявил о приближении количества иранских студентов в российских высших учебных заведениях к 10 тыс. человек.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 20:19 • Новости дня
    Путин и Пезешкиан обсудили сотрудничество России и Ирана в нефтегазовой сфере

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече обсудили развитие взаимодействия двух стран в нефтегазовой отрасли.

    «Энергетическое сотрудничество, развитие взаимодействия в сфере нефти и газа, расширение экономических обменов и использование взаимного потенциала для продвижения работы над совместными проектами были среди тем на переговорах двух президентов», – передает РИА «Новости» сообщение офиса иранского президента.

    Отмечается, что главы государств обсудили двусторонние отношения и подтвердили необходимость развития сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин заявил о приближении количества иранских студентов в российских вузах к 10 тыс. человек.

    Напомним, президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Кремль на переговоры с Владимиром Путиным.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 03:02 • Новости дня
    Посол Израиля исключил влияние выборов на отношения с Россией

    Посол Израиля заявил о неизменности отношений с Россией после выборов

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол Израиля в России Одед Йосеф заявил, что результаты прошедших в стране парламентских выборов не окажут негативного влияния на отношения с Москвой.

    Израильское руководство едино в необходимости укрепления связей с Москвой, передает РИА «Новости» комментарий израильского дипломата.

    «Я думаю, что ни один из возможных итогов выборов не повлияет на значение, которое Израиль продолжает придавать отношениям с Россией, и на наше стремление укреплять их», – подчеркнул Йосеф.

    Голосование в Кнессет состоялось во вторник. На 120 мест претендуют кандидаты от 36 партий, проходной барьер составляет 3,25%. Основная борьба развернулась между коалицией во главе с премьером Биньямином Нетаньяху и оппозиционными силами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Нетаньяху вступил в день голосования на первых выборах после атак ХАМАС.

    К середине дня ЦИК страны зафиксировал рекордную с 1973 года явку избирателей. По итогам закрытия участков оппозиционный блок обошел партию премьера без получения большинства в Кнессете.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 01:25 • Новости дня
    Кандидат на пост генсека ООН от ОАЭ пообещала посредничество по Украине

    Кандидат на пост генсека ООН от ОАЭ пообещала посредничество Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Кандидат на пост генерального секретаря ООН, государственный министр в МИД ОАЭ Лана Заки Нусейба выразила готовность поддерживать инициативы по политическому урегулированию конфликта на Украине в случае своего избрания.

    Госминистр в МИД ОАЭ Нусейба заявила о готовности содействовать посредническим инициативам по украинскому кризису в случае избрания на пост главы всемирной организации, передает ТАСС.

    «Это один из конфликтов, в котором, я надеюсь, мы увидим прекращение боевых действий и процесс политического посредничества при поддержке генсекретаря и всех вовлеченных сторон», – сказала Нусейба в ходе интерактивного диалога в штаб-квартире ООН.

    Она добавила, что поддерживала бы все усилия в этом направлении и готова брать на себя политические риски ради достижения мира.

    В настоящее время на пост генсека ООН претендуют еще шесть кандидатов, среди которых генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспан, а также ряд бывших высокопоставленных политиков из Эквадора, Гайаны и Уганды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Украины Андрей Сибига подверг критике бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за слухов о возможном выдвижении политика на пост генерального секретаря ООН.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о трехстороннем формате встречи по урегулированию украинского кризиса в ОАЭ. В офисе генсекретаря ООН Антониу Гутерреша поприветствовали новые возможности для диалога по Украине.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 20:45 • Новости дня
    Пезешкиан распорядился провести фестиваль русской культуры в Иране

    Пезешкиан поручил провести фестиваль русской культуры в Иране

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о поручении организовать фестиваль русской культуры в Тегеране.

    Пезешкиан заявил, что иранская сторона окажет содействие в проведении культурных мероприятий и открытии представительства российского телевидения в Тегеране, передает ТАСС.

    «Есть такой запрос со стороны российских коллег – провести фестиваль русской культуры в Тегеране и открыть там корреспондентский пункт российских СМИ. Я уже дал поручение, чтобы этим быстро занялись, и уже есть положительный ответ. Уже решены все вопросы, связанные с открытием корпункта ВГТРК в Тегеране, и остается только продолжить в рабочем порядке этот процесс», – отметил иранский лидер.

    Он добавил, что Иран готов принять российских культурных деятелей для проведения фестиваля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан обсудили развитие взаимодействия двух стран в нефтегазовой отрасли.

    Путин заявил о приближении количества иранских студентов в российских высших учебных заведениях к 10 тыс. человек.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 20:47 • Новости дня
    Эмир Катара высоко оценил роль России в ближневосточном урегулировании

    Tекст: Вера Басилая

    Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани на встрече с президентом России Владимиром Путиным высоко оценил роль Москвы в поиске скорейшего решения ближневосточного кризиса.

    «И конечно, господин президент, мы очень ценим роль России в поиске скорейшего решения этого кризиса. Мы также, господин президент, очень рассчитываем на вас в том, что касается регулярной ситуации в Ормузском проливе и других кризисов в регионе. Я имею в виду прежде всего палестинскую проблему», – заявил эмир Катара. Его слова приводит РИА «Новости».

    Напомним, во вторник президент Владимир Путин провел встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, прибывшим в Москву для участия в саммите глав государств и правительств стран–участниц Форума стран – экспортеров газа.

    До этого Путин провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 20:33 • Новости дня
    Пезешкиан поблагодарил Путина за политическую и экономическую поддержку Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом России Владимиром Путиным выразил благодарность Москве за поддержку Тегерана в политической и экономической сферах.

    «Честно говоря, мне всегда приятно находиться здесь, в Москве. Всегда проводим полезные переговоры. Вы всегда поддерживаете нас в политических, экономических вопросах. Мы действительно благодарны вам за поддержку, за содействие», – цитирует иранского лидера ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин во время переговоров с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о приближении количества иранских студентов в российских вузах к 10 тыс. человек.

    Путин сообщил, что Россия всегда рада видеть президента Ирана и возможности обсудить актуальные вопросы.

    Комментарии (0)
    Главное
    Дегтярев назвал решение CAS по допуску россиян концом дискриминации в хоккее
    Гендиректор Донецкой железной дороги погиб при атаке беспилотника ВСУ
    В Киеве началось возведение дополнительных переправ через Днепр
    США перебрасывают силы на Ближний Восток для новых ударов по Ирану
    Премьер Эстонии отказался смягчать антироссийскую риторику по просьбе США
    Разрисованный в Подмосковье особняк оказался домом Орбакайте
    Муртазин: Владельцам криптовалют стоит пересмотреть риски после атаки на Binance

    Россия предложила Африке уникальную СПГ-технологию

    Россия готова предложить африканским партнерам не только свой СПГ, но и технологию, не имеющую аналогов в мире. Россия уже отработала ее на своем арктическом проекте, и интерес к ней проявляли США для своего проекта на Аляске. Зачем Россия готова так вложиться в небогатый африканский континент? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый созыв Госдумы расширил защиту прав граждан

    Первый месяц работы новой Госдумы оказался насыщенным: обновленный почти наполовину состав сразу приступил к обсуждению федерального бюджета – депутаты уже одобрили его в первом чтении. При этом параллельно шла работа и над другими законами, направленными на защиту детей, прав потребителей, заемщиков и других категорий граждан. Поэтому для новичков депутатского корпуса знакомство с парламентской практикой сразу перешло в работу над конкретными задачами, связанными в том числе с реализацией стратегических поручений президента. Подробности

    Перейти в раздел

    В Киеве переизобрели военную доктрину Гитлера

    Пророссийское подполье на Украине раскрыло список городов, которые по указу Владимира Зеленского переходят в режим «круговой обороны». Эту идею украинцы подсмотрели у гитлеровцев и уже практиковали прежде. На сей раз масштаб совершенно другой. А вот финал, вероятно, будет тот же. Подробности

    Перейти в раздел

    Пентагон запретил прибалтам русофобский шум

    «Не дразните русских» – Пентагон призвал европейских союзников по НАТО, особенно власти Эстонии, Латвии и Литвы, смягчить публичную риторику о якобы «российской угрозе». По словам экспертов, чрезмерный негатив в адрес Москвы со стороны европейцев стал проблемой для Вашингтона. Как отреагируют на американское требование европейские лидеры? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

      Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

    • После СВО нашел семью и новую жизнь

      Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

    • Как спорт восстанавливает после ранений

      Коренной севастополец Егор Табаков с детства наблюдал крымские события. А когда повзрослел, пошел на СВО воевать за свою страну. Был готов вернуться со щитом или на щите, но ранение внесло свои коррективы.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации