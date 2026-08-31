Фидан: Анкара обсуждает с Москвой и Киевом безопасность судоходства в Черном море

Украинская певица Настя Каменских выступила против дискриминации русского языка

Украинская певица Настя Каменских: Я родилась и выросла в русскоязычном Киеве

Tекст: Антон Антонов

«Я больше не поддерживаю то, что происходит на Украине, и я не хочу играть в «ура-патриотизм», ходить в вышиваночке и говорить про «мощных, несгибаемых людей», – заявила Каменских в соцсетях.

Она заявила, что любой человек имеет право говорить на том языке, на котором пожелает, передает РИА «Новости».

«Почему я говорю на русском языке? Потому что я на нем говорю с детства. Я родилась и выросла в русскоязычном Киеве...» – заявила певица.

Она также заявила, что ущемление людей по языковому признаку считает равным дискриминации по цвету кожи. По ее мнению, личные качества определяются не языком, на котором разговаривает человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине появилась петиция с требованием лишить экс-партнера Каменских по дуэту Потапа звания заслуженного артиста за отношение к русскому языку.

В июне украинский лидер Владимир Зеленский исключил русский язык из перечня защищаемых государством.

Анастасия Каменских в 2022 году вошла в число украинских артистов, которым запретили въезд в Россию.

