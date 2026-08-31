В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.20 комментариев
Фидан: Анкара обсуждает с Москвой и Киевом безопасность судоходства в Черном море
Анкара поддерживает постоянную связь с Москвой и Киевом для решения проблем безопасности навигации в акватории Черного моря, сообщил глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан.
Заявление прозвучало по итогам заседания политического и оборонного комитета Мекканского пакта в Стамбуле, передает ТАСС. «Обеспечение безопасности судоходства, действительно, остается большой проблемой, причем не только для Черного моря, но теперь и для глобальной продовольственной безопасности», – подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства Турции.
По словам министра, зерновые грузы не попадают на мировые рынки, из-за чего Анкара получает множество запросов от разных государств. Фидан добавил, что при возникновении необходимых условий турецкая сторона готова содействовать заключению нового договора, аналогичного прежней зерновой сделке.
Напомним, МИД Турции вызвал посла Украины из-за ударов по турецким судам.
Турецкие дипломаты обсуждают с представителями России и Украины открытие нового зернового коридора.
Ранее Анкара предложила сторонам конфликта мораторий на военные действия в акватории.