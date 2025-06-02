  • Новость часаРоссия в одностороннем порядке передаст Украине 6 тыс. тел военных ВСУ
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    Алексей Васильев Алексей Васильев На замену устаревшим ракетоносцам подойдет пассажирский Ту-214

    Если исключить излишние требования, внезапно оказывается, что в качестве воздушной платформы можно использовать машину на основе серийного авиалайнера. Фактически это мобилизационный ракетоносец. У нас сейчас таких два в условной серии – это Ту-214 и МС-21.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему на Западе выбирают православие

    Когда западный человек, никак по рождению не связанный с православным миром, обращается в православие, для него это не вопрос крови, почвы или социального окружения. Это серьезный сознательный выбор христианской традиции.

    7 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Противник ждал неявки России в Стамбул

    Парадоксальным образом события первого дня лета подтверждают российскую позицию о невозможности перемирия до достижения хотя бы базовой договоренности. Военная сила – важнейший переговорный инструмент, и в противостоянии такого масштаба и остроты, как нынешнее, никто от него не откажется.

    9 комментариев
    2 июня 2025, 19:07 • Новости дня

    В Госдуму внесли проект закона о полном запрете овербукинга авиабилетов

    Депутаты ЛДПР предложили запретить овербукинг при продаже авиабилетов

    Tекст: Денис Тельманов

    В нижней палате парламента рассмотрят инициативу о запрете продажи авиабилетов в количестве, превышающем число мест в самолете.

    Законопроект о запрете практики овербукинга при продаже билетов авиакомпаниями внесли в Госдуму депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, передает ТАСС. Документ размещен в электронной базе парламента.

    Согласно пояснительной записке, законопроект предусматривает запрет на реализацию авиабилетов в объеме, превышающем количество посадочных мест на воздушном судне.

    Прямо отмечается: «Проектом федерального закона вводится запрет на реализацию билетов на воздушное судно в количестве, превышающем общее количество мест на воздушном судне, при осуществлении воздушной перевозки пассажиров перевозчиком».

    Авторы инициативы полагают, что такой запрет позволит устранить несправедливость в отношении пассажиров, уменьшить количество судебных разбирательств и повысить уровень конкуренции в отрасли за счет качества сервиса, а не манипуляций с бронированием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта рассматривает инициативу о легализации овербукинга для российских авиакомпаний с обязательной выплатой компенсаций пострадавшим пассажирам.

    2 июня 2025, 07:07 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили группу женщин-беспилотчиц ВСУ в Сумской области

    Бойцы «Севера» уничтожили группу женщин-беспилотчиц ВСУ в Сумской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Авиация группировки войск «Север» нанесла прицельное поражение по пункту управления БПЛА, уничтожив расчет противника, что обратило штурмгруппы ВСУ в бегство.

    «По информации военблогеров на данном участке фронта была уничтожена медийная группа женщин-беспилотчиц 47 омбр во главе со своим комротой «валькирией». Оставшись без поддержки беспилотной авиации, вражеские штурмовые группы 425 ошп были брошены на убой в направлении позиций наших войск», – сообщили в Telegram-канале «Северный ветер».

    Там уточнили, что комплексный огонь уничтожил большую часть живой силы противника, а оставшиеся бежали в Павловку, где укрылись в подвалах полуразрушенных зданий. 

    В глубине Сумской области, у населенных пунктов Кролевец и Воронеж, «Северяне»  уничтожили ракетными ударами еще два пункта управления дронами, откуда ВСУ вели удары по Курской области.

    «За прошедшие сутки Северяне продвинулись свыше 120 метров в Волчанске, где зачистили восемь домовладений. <...> За сутки потери противника составили свыше 280 человек (из них более 210 на Сумском и свыше 50 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные 1 июня установили контроль над населенным пунктом Алексеевка в Сумской области. До этого бойцы группы «Север» сообщали, что в зоне ответственности группировки обнаружены группы иностранных наемников, в том числе из Колумбии и Японии.

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    2 июня 2025, 00:55 • Новости дня
    Мединский сообщил о получении от украинской стороны проекта меморандума
    Мединский сообщил о получении от украинской стороны проекта меморандума
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Российская делегация получила проект меморандума о мирном урегулировании от украинской стороны, сообщил помощник президента России Владимир Мединский, уточнив, что документ был представлен на украинском и английском языках.

    «Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки. Если что, двое свободно владеют японским», – сказал Мединский RT.

    Он уточнил, что ранее в западной прессе основные постулаты украинского меморандума уже были представлены.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, новый этап переговоров российской и украинской сторон планируется провести 2 июня, он должен пройти во дворце Чираган в Стамбуле.

    В воскресенье в Стамбуле приземлился самолет, доставивший делегацию России для участия в переговорах с украинской стороной. Все комментарии по проекту меморандума по урегулированию с Украиной, как говорил ранее Мединский, будут даны в понедельник.

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    1 июня 2025, 14:30 • Видео
    Поссорились: Маск уходит от Трампа

    Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

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    1 июня 2025, 23:29 • Новости дня
    Госдеп США выразил соболезнования в связи с подрывами мостов в Брянской и Курской областях
    Госдеп США выразил соболезнования в связи с подрывами мостов в Брянской и Курской областях
    @ Telegram-канал МИД России

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по урегулированию кризиса на Украине и обсудили последние происшествия, сообщили в российском МИД.

    «Госсекретарь США Рубио выразил искренние соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 1 июня 2025 года», – приводит Telegram-канал ведомства выдержку из сообщения ведомства.

    Во время беседы стороны обсудили ситуацию на Украине, меры обеспечения безопасности в российских приграничных регионах.

    Лавров и Рубио обсудили инициативы по политическому урегулированию украинского конфликта, включая диалог о возобновлении прямых российско-украинских переговоров, которые запланированы на 2 июня в Стамбуле.

    Напомним, российскую делегацию возглавляет советник президента России Владимир Мединский, в ее состав вошли замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Стамбуле приземлился самолет, доставивший делегацию России для участия в переговорах с украинской стороной. Как заявил Мединский, все комментарии по проекту меморандума по урегулированию с Украиной будут даны в понедельник.

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    2 июня 2025, 02:07 • Новости дня
    Турецкие СМИ назвали причину саботажа Зеленским переговоров с Россией

    dikGAZETE: Зеленский боится быть уничтоженным украинскими националистами

    Турецкие СМИ назвали причину саботажа Зеленским переговоров с Россией
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Ирма Каплан

    Владимир Зеленский продолжает усилия по подрыву процесса перед вторым раундом переговоров в Турции, потому что на него давят слишком много сил с разных сторон, так что он даже не может быть уверен, как будет жить, если покинет президентское кресло, пишет dikGAZETE.

    «Зеленский, который ясно видит давление со стороны украинских расистских и националистических группировок, занят саботажем переговоров с Россией. Истинная причина его страха – опасение быть уничтоженным этими группировками», – говорится в материале.

    В статье указывают на то, что на находящегося под колоссальным давлением Зеленского, давят с одной стороны – прозападная оппозиция, с другой – бандеровские расисты и националисты, а с третьей – украинский народ, который хочет мира.

    Вдобавок западные правительства теперь понимают, что мир в регионе не может быть восстановлен в уравнении, где присутствует Зеленский, продолжает dikGAZETE, а единственный сегмент, которым киевский диктатор не может управлять, – это украинский народ.

    Газета считает, что Зеленский боится демократической реакции украинского народа, потому и не принял решения о проведении выборов. Он боится, что украинский народ его не переизберет. И единственная власть, которой он сегодня обладает, – это занимаемое им место.

    Если Зеленский, пишет dikGAZETE, выберет одну из сторон, которые давят на него сейчас, против него может быть совершен политический переворот, что вряд ли может быть его политической задачей.

    Напомним, киевский режим подготовил меморандум с положениями о прекращении огня на суше, в воздухе и на море. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская делегация во главе с Владимиром Мединским 2 июня представит меморандум России украинской стороне.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российская делегация получила проект меморандума о мирном урегулировании от украинской стороны, сообщил помощник президента России Владимир Мединский, уточнив, что документ был представлен на украинском и английском языках.

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    2 июня 2025, 13:14 • Новости дня
    Члены украинской делегации прибыли на переговоры в военной форме
    Члены украинской делегации прибыли на переговоры в военной форме
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На переговорах в Стамбуле часть украинской делегации вновь приехала в военной форме, делегаты прибыли на территорию дворца Чираган.

    Несколько представителей украинской делегации снова прибыли на переговоры с российской стороной в Стамбуле в военной форме, передает ТАСС.

    Делегаты в полевой форме приехали на территорию дворца Чираган, где запланированы переговоры.

    Представители российской стороны традиционно выбрали гражданскую одежду для встречи.

    Ранее делегации России и Украины прибыли на место переговоров в Стамбуле.

    Переговоры между российской и украинской делегациями запланированы на 13.00 по московскому времени.

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    2 июня 2025, 04:35 • Новости дня
    ФСБ пресекла диверсию на железной дороге в Приморье

    Сотрудники УФСБ в Приморье задержали двоих диверсантов на железной дороге

    ФСБ пресекла диверсию на железной дороге в Приморье
    @ Вадим Ахметов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Уголовное дело по статье «Диверсия» возбуждено против двух 19-летних диверсантов, которые пытались заработать, выполняя указания украинских спецслужб, сообщили в региональном управлении ФСБ России.

    «УФСБ России по Приморскому краю пресечена диверсия на участке Дальневосточной железной дороги», – передает РИА «Новости».

    В ведомстве установили, что двое 19-летних жителей Приморского края по заданию украинских спецслужб собирались совершить поджог железнодорожных релейных шкафов на территории Приморского края за денежное вознаграждение.

    Задержанным предъявили обвинение по пункту «а» части 2 статьи 281 УК России «Диверсия» и заключили под стражу. Ведется следствие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в середине мая суд приговорил жителя Белгорода к 16 годам лишения свободы за государственную измену и подготовку теракта, включая попытку отравления российских военнослужащих.

    В апреле в Якутии арестовали несколько жителей города Мирный, обвиненных в поджоге сооружений связи по заказу украинских спецслужб, которые обещали денежное вознаграждение.

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    2 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    Делегации России и Украины не обменялись рукопожатием в Стамбуле

    Делегации России и Украины начали переговоры в Стамбуле без рукопожатия

    Делегации России и Украины не обменялись рукопожатием в Стамбуле
    @ Александр Рюмин/POOL/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Перед стартом второго раунда переговоров в Стамбуле представители России и Украины воздержались от рукопожатия, подчеркнув напряженность между сторонами.

    Делегации России и Украины не обменялись рукопожатием перед началом второго раунда переговоров в Стамбуле, передает ТАСС. Информацию об этом агентству подтвердил источник, близкий к переговорам.

    «Обмена рукопожатием не было», – заявил собеседник агентства. Других подробностей о ходе встречи источник не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Стамбуле начался второй раунд переговоров России и Украины. Делегации рассадили по разные стороны П-образного стола, а между ними разместились турецкие представители. Министр иностранных дел Турции Фидан заявил о надежде на успех встречи России и Украины.

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    1 июня 2025, 22:50 • Новости дня
    Минобороны сообщило о 53 уничтоженных за полтора часа БПЛА над регионами России

    Минобороны: Над четырьмя регионами России перехвачены 53 БПЛА за полтора часа

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером воскресенья дежурные средства ПВО в течение полутора часов перехватили 53 украинских БПЛА над территориями Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областей, сообщили в Минобороны России.

    «С 20.10 до 21.45 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

    Там уточнили, что 34 БПЛА были уничтожены над территорией Курской области, 14 БПЛА – над Белгородской областью, четыре БПЛА – над Брянской и один дрон над территорией Орловской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в течение дня российские средства ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника над Курской, Белгородской и Липецкой областями.

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    1 июня 2025, 23:44 • Новости дня
    Возобновлено движение поездов на участке обрушения моста в Брянской области

    МЖД: Участок Выгоничи – Пильшино в Брянской области открыт для поездов

    Tекст: Ирма Каплан

    На участке между Выгоничи и Пильшино в Брянской области возобновилось движение поездов после устранения последствий обрушения автомоста и восстановления инфраструктуры, сообщили в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

    «Участок Выгоничи – Пильшино в Брянской области открыт для движения поездов. Железнодорожники в 21.52 первого июня полностью завершили работы по расчистке и восстановлению инфраструктуры на участке Выгоничи – Пильшино в Брянской области на месте обрушения автомобильного путепровода», – сказано в сообщении.

    В ходе разбора путей были убраны поврежденные локомотив и вагоны, расчищена от фрагментов пролетного строения инфраструктура, восстановлено железнодорожное  полотно.

    В МЖД подчеркнули, что для возобновления движения на участке после падения путепровода работникам компании потребовалось менее суток.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, железнодорожные пути в Выгоничском районе Брянской области расчищены, сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в свою очередь, в МЧС уточнили, что движение поездов по участку скоро будет возобновлено.

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    1 июня 2025, 23:03 • Новости дня
    Железнодорожные пути под Брянском расчистили после обрушения автомоста

    Богомаз сообщил, что железнодорожные пути в Выгоничском районе расчищены

    Железнодорожные пути под Брянском расчистили после обрушения автомоста
    @ Telegram-канал Александра Богомаза

    Tекст: Ирма Каплан

    Железнодорожные пути в Выгоничском районе Брянской области расчищены, сообщил губернатор региона Александр Богомаз, в свою очередь, в МЧС уточнили, что движение поездов по участку скоро будет возобновлено.

    «Благодаря профессионализму и слаженным действиям дорожных организаций, подразделений Московской железной дороги, спасателей работы по расчистке железнодорожных путей в Выгоничском районе выполнены в максимально короткие сроки меньше, чем за сутки», – написал губернатор в Telegram-канале.

    Богомаз поблагодарил всех за круглосуточный труд по ликвидации последствий на месте аварии, за предоставленную специализированную технику. Он уточнил, что работы по ликвидации последствий аварии продолжаются.

    «Аварийно-спасательные подразделения расчистили ж/д пути от мусора и металлических конструкций. В ближайшее время движение поездов будет возобновлено», – сообщили в Telegram-канале МЧС России.

    Там добавили, что ремонтно-восстановительные работы продолжатся завтра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения автомоста в Брянской области. Погибли семь человек, более 70 пострадали. После обрушения моста на поезд в Брянской области начались работы по удалению поврежденных вагонов с места происшествия. Рабочие приступили к демонтажу моста.

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    2 июня 2025, 02:38 • Новости дня
    Адвокат Гусева перечислила основные причины потери квартиры в России

    Адвокат Гусева: Лишиться жилья можно из-за долгов, мошенников и документов

    Tекст: Ирма Каплан

    Лишиться жилья в России можно по многим причинам, но есть три основных, которые встречаются чаще всего – это долги, мошеннические сделки и недействительные договоры, рассказала адвокат Московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» Наталья Гусева.

    Первая причина – это долги. Единственное жилье по закону не подлежит взысканию, если только оно не признано судом роскошным в рамках дела о банкротстве. Также возможно взыскание квартиры, если она находится в залоге и использовалась для обеспечения обязательств, например, по ипотеке или кредиту, рассказала она агентству «Прайм».

    Вторая причина – выбытие квартиры из владения прежнего собственника помимо его воли, когда, к примеру, квартира переходит по поддельным документам, и факт подделки доказан судом.

    Третья причина – признание сделки с квартирой недействительной, что бывает при нарушениях закона, совершении сделки недееспособным лицом, обмане, насилии или заключении сделки формально.

    По словам Гусевой, в таких ситуациях квартиры возвращаются предыдущим владельцам, но возврат денег зависит от обстоятельств дела.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с первого июня в России вступают в силу новые правила, по которым банки обязаны блокировать подозрительные снятия наличных, сообщил юрист, глава центра правопорядка Москвы и области Александр Хаминский.

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    2 июня 2025, 05:57 • Новости дня
    Американский сенатор потребовал жестких санкций против России перед саммитом G7

    Bloomberg: Сенатор Грэм потребовал новых суровых санкций против России

    Tекст: Ирма Каплан

    Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в российский список террористов и экстремистов) намерен добиться введения новых жесткий санкций в отношении России до саммита «Большой семерки», передает Bloomberg.

    Сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в российский список террористов и экстремистов), близкий союзник президента Дональда Трампа, заявил, что намерен добиться новых санкций против России до саммита G7.

    В совместном заявлении с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем законодатели заявили, что Европа и США должны предпринять шаги, чтобы помешать Китаю и Индии покупать дешевую российскую нефть.

    «К саммиту G-7 мы надеемся, что санкции будут введены в действие – в координации с Европой – чтобы донести недвусмысленный сигнал Китаю», – приводит Bloomberg выдержку из заявления, сделанного в воскресенье.

    Сенаторы США заявили, что у их законопроекта о санкциях против России есть 82 соавтора.

    Напомним, саммит G-7 пройдет в Канаде с 15 по 17 июня. Ранее газета Nikkei узнала, что на этом мероприятии собираются отказаться от подписания традиционного итогового коммюнике из-за американского президента Дональда Трампа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сенаторы Грэм и Блюменталь готовят закон о 500-процентных пошлинах в отношении Индии, Китая и других торговых партнеров России. По мнению авторов инициативы, новые меры должны «изолировать Россию от торговли».

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    2 июня 2025, 01:08 • Новости дня
    После атаки БПЛА повреждены автомобили и разбиты окна в жилых домах Рязани

    Малков: Из-за падения обломков повреждены автомобили и разбиты окна в домах

    Tекст: Ирма Каплан

    После атаки украинских БПЛА на Рязанскую область повреждены автомобили и разбиты окна в жилых домах Рязани, сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале.

    «Из-за падения обломков повреждены припаркованные автомобили и разбиты окна в нескольких жилых домах Рязани. Оценивается материальный ущерб. По предварительной информации, пострадавших нет», – написал он.

    Малков уточнил, что на месте работают оперслужбы, уточняется материальный ущерб.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером воскресенья дежурные средства ПВО в течение полутора часов перехватили 53 украинских БПЛА над территориями Курской, Белгородской, Брянской и Орловской областей.

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    2 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    В Ростове-на-Дону задержали еще одного фигуранта крупного ограбления

    Полиция задержала подозреваемого в похищении 127 млн рублей у курьера

    Tекст: Денис Тельманов

    Правоохранители в Ростове-на-Дону нашли и задержали очередного подозреваемого по резонансному делу о хищении крупной суммы в столице.

    Задержание провели сотрудники Госавтоинспекции и управления МВД по Ростовской области при поддержке Росгвардии, сообщает ТАСС. Подозреваемого остановили и произвели личный досмотр: у него обнаружили 220 тысяч рублей, которые, по версии следствия, были частью вознаграждения за участие в преступлении.

    По словам официального представителя МВД Ирины Волк, задержанный причастен к похищению чемодана с 127 млн рублей у курьера на Пресненском Валу в Москве. Волк подчеркнула: «В ближайшее время мужчина будет доставлен в столицу для проведения следственных действий».

    Мероприятия проводились совместно с сотрудниками Росгвардии. В следственных органах отметили, что работа по установлению всех участников преступления продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, курьер отказался забирать у пенсионера конверт с деньгами в Калининском районе Петербурга и вызвал полицию, заподозрив мошенничество.

    Дочь бывшего депутата Государственной думы Ольга Красильникова стала жертвой телефонных мошенников и передала им более 50 млн рублей.

    Пожилая петербурженка, пережившая блокаду Ленинграда, отдала мошеннику более 1 млн рублей, а полиция задержала курьера.

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    1 июня 2025, 22:22 • Новости дня
    Пушилин сообщил о тяжелых ранениях мирного жителя в Донецке при подрыве

    Пушилин: В Донецке при детонации взрывоопасного предмета ранен мужчина

    Tекст: Ирма Каплан

    Мирный житель в Киевском районе Донецка получил тяжелые ранения при детонации взрывоопасного предмета, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

    «В Киевском районе Донецка при детонации взрывоопасного предмета тяжелые ранения получил мужчина 1968 года рождения, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», – написал глава ДНР.

    Пушилин уточнил, что в воскресенье со стороны ВСУ по населенным пунктам республики совершено восемь атак с применением ствольной артиллерии калибра 155 мм и ударных беспилотников.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Пушилин сообщал об успешном продвижении российских войск  на нескольких направлениях и улучшении позиций в Часовом Яре. Российские войска приблизились к позициям ВСУ в Днепропетровской области.

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    Швеция вновь стала грозным противником России на Балтике

    «В Стокгольме не скрывают готовности по первой же команде своих новых натовских хозяев применить этот потенциал против России», заявил российский посол в Швеции Сергей Беляев. Он имел в виду прежде всего Военно-морские силы Швеции. Что они собой представляют и насколько опасны в настоящей войне? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Поссорились: Маск уходит от Трампа

      Самый богатый человек мира Илон Маск уходит из американской системы власти, напоследок поссорившись с президентом Дональдом Трампом. Что между ними произошло?

    • Переговоры с Украиной: слишком мало отчаяния

      Американские СМИ выяснили содержание украинского меморандума, который был направлен в Россию перед переговорами в Стамбуле. Чего от них ждать?

    • Сербия подавала патроны Зеленскому

      Служба внешней разведки России заявила о том, что оборонные предприятия Сербии отправили на Украину сотни тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. Как это понимать?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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