Если исключить излишние требования, внезапно оказывается, что в качестве воздушной платформы можно использовать машину на основе серийного авиалайнера. Фактически это мобилизационный ракетоносец. У нас сейчас таких два в условной серии – это Ту-214 и МС-21.9 комментариев
В Госдуму внесли проект закона о полном запрете овербукинга авиабилетов
Депутаты ЛДПР предложили запретить овербукинг при продаже авиабилетов
В нижней палате парламента рассмотрят инициативу о запрете продажи авиабилетов в количестве, превышающем число мест в самолете.
Законопроект о запрете практики овербукинга при продаже билетов авиакомпаниями внесли в Госдуму депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, передает ТАСС. Документ размещен в электронной базе парламента.
Согласно пояснительной записке, законопроект предусматривает запрет на реализацию авиабилетов в объеме, превышающем количество посадочных мест на воздушном судне.
Прямо отмечается: «Проектом федерального закона вводится запрет на реализацию билетов на воздушное судно в количестве, превышающем общее количество мест на воздушном судне, при осуществлении воздушной перевозки пассажиров перевозчиком».
Авторы инициативы полагают, что такой запрет позволит устранить несправедливость в отношении пассажиров, уменьшить количество судебных разбирательств и повысить уровень конкуренции в отрасли за счет качества сервиса, а не манипуляций с бронированием.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта рассматривает инициативу о легализации овербукинга для российских авиакомпаний с обязательной выплатой компенсаций пострадавшим пассажирам.