В Госдуму внесли проект закона о полном запрете овербукинга авиабилетов

Депутаты ЛДПР предложили запретить овербукинг при продаже авиабилетов

Tекст: Денис Тельманов

Законопроект о запрете практики овербукинга при продаже билетов авиакомпаниями внесли в Госдуму депутаты ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, передает ТАСС. Документ размещен в электронной базе парламента.

Согласно пояснительной записке, законопроект предусматривает запрет на реализацию авиабилетов в объеме, превышающем количество посадочных мест на воздушном судне.

Прямо отмечается: «Проектом федерального закона вводится запрет на реализацию билетов на воздушное судно в количестве, превышающем общее количество мест на воздушном судне, при осуществлении воздушной перевозки пассажиров перевозчиком».

Авторы инициативы полагают, что такой запрет позволит устранить несправедливость в отношении пассажиров, уменьшить количество судебных разбирательств и повысить уровень конкуренции в отрасли за счет качества сервиса, а не манипуляций с бронированием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта рассматривает инициативу о легализации овербукинга для российских авиакомпаний с обязательной выплатой компенсаций пострадавшим пассажирам.