В России предложили легализовать овербукинг с обязательной компенсацией пассажирам

Tекст: Валерия Городецкая

Как пишет «Постньюс» со ссылкой на председателя Общероссийского объединения пассажиров Илью Зотова, внедрение системы позволит пассажирам, которым не хватило мест, получить компенсацию в размере 200% от стоимости билета, передает «Газета.Ru».

Зотов предложил закрепить понятие овербукинга на законодательном уровне, чтобы обеспечить прозрачные и понятные правила для авиакомпаний и пассажиров. Он подчеркнул, что необходим «цивилизованный подход» к данной практике.

В качестве примера он привел ситуацию, когда человек, столкнувшись с ситуацией, когда на рейс продано больше билетов, чем мест в самолете, может согласиться вылететь с задержкой в несколько часов и получить компенсацию. При этом максимальная задержка не должна превышать 24 часов, полагает Зотов.

Ранее замминистра транспорта Дмитрий Зверев заявил, что в министерстве изучается вариант введения практики овербукинга на авиарейсы, которые совершаются не реже двух раз в день.

Овербукинг – это широко применяемая авиакомпаниями стратегия, при которой число проданных билетов превышает фактическое количество посадочных мест в самолете. Такой подход основан на статистике: перевозчики предполагают, что не все пассажиры прибудут на рейс, и часть мест может остаться незанятой. Благодаря этому они стремятся минимизировать потери от пустующих кресел.

