Российские беспилотники уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом

ВС России поразили склад ракет «Фламинго» и военные хранилища в Одессе

Tекст: Мария Иванова

Вооруженные силы России продолжили нанесение групповых ударов по украинским логистическим центрам и морским портам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны.

В результате атаки ударных беспилотников в Киевской области был поражен складской комплекс компании «Стеллар Джет». Этот объект использовался для хранения готовых крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и топлива для ракетных ускорителей.

Кроме того, в порту Одессы были уничтожены шесть хранилищ с имуществом военного назначения, которое предназначалось для обеспечения украинской армии.

Ранее в пятницу сообщалось, что под Киевом уничтожили склады с деталями для дронов ВСУ.

Накануне ВС России уничтожили производящее НРТК «Лють» предприятие в Киевской области.

Ранее Вооруженные силы России нанесли удар по месту подготовки и запуска ракет «Фламинго».