Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Пожар с повторными взрывами произошел на складах под Киевом
В пригороде Киева вспыхнули складские помещения, инцидент сопровождается серией взрывов и привел к полному перекрытию движения по прилегающей автомагистрали, сообщил глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко.
Крупное возгорание складских помещений зафиксировано в районе Житомирской трассы, передает ТАСС. Инцидент сопровождается детонацией, что потребовало перекрытия движения всех видов транспорта по прилегающей автомагистрали.
Глава Киевской областной администрации Тимур Ткаченко подтвердил факт происшествия. «В Бучанском районе горят складские помещения. Пожар сопровождается взрывами», – заявил чиновник.
Он также призвал местных жителей избегать приближения к месту инцидента и строго выполнять предписания экстренных служб.
Ранее поступала информация, что масштабному пожару предшествовал сильный взрыв. Украинские средства массовой информации также отмечали наличие вторичной детонации на охваченной огнем территории.
Частичное отключение электроэнергии произошло на левом берегу Киева во время сирен и взрывов.
Власти перекрыли движение на Житомирской трассе из-за масштабного пожара на арсеналах с разлетающимися ракетами.