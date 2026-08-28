Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
В Белгородской области два ребенка получили ранения из-за детонации устройства
В белгородском поселке произошел взрыв неустановленного устройства, в результате которого серьезно пострадали двое несовершеннолетних, сообщил оперштаб региона.
Инцидент произошел в поселке Красная Яруга, сообщается в канале оперштаба в Max.
«В поселке Красная Яруга в результате взрыва неустановленного взрывного устройства 10-летний мальчик получил травматическую ампутацию кисти и множественные осколочные ранения ног. Второй мальчик, 13 лет, также получил множественные осколочные ранения ног. В тяжелом состоянии дети были доставлены в Краснояружскую ЦРБ», – заявили в оперштабе.
В настоящее время пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Обстоятельства инцидента выясняются.
На прошлой неделе в поселке Красная Яруга из-за детонации беспилотника пострадала местная жительница.
В середине августа в этом же населенном пункте при атаке дронов ранили пятерых мирных жителей.
В прошлом году в белгородском поселке Таврово после взрыва мины госпитализировали 12-летнего мальчика.