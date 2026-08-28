Глава Нижегородской области анонсировал появление первого госцентра ЭКО

Губернатор Никитин: В Нижегородской области появится первый госцентр ЭКО

Tекст: Денис Тельманов

Учреждение появится в рамках проекта «Семейный квартал», сообщил Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«И особый такой акцент – это «Семейный квартал». Четыре учреждения здравоохранения объединяются в один комплекс. Там будет первый государственный центр ЭКО, центр женского и мужского здоровья, детского здоровья с акцентом на репродукцию», – рассказал губернатор.

Глава региона добавил, что в городе также реализуется проект «Город здоровья». Он объединит больницу имени Семашко и онкоцентр. Кроме того, планируется создать «Квартал здоровья», который включит в себя детскую областную клиническую больницу и кардиоцентр.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

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