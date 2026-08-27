Путин оценил вклад форума «Сильные идеи» в будущее России

Tекст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам форума, передает РИА «Новости».

«Приветствую участников и гостей форума «Сильные идеи для нового времени»... Благодарю всех участников, экспертов и наставников за созидательный вклад в общее будущее России и всего мира», – говорится в послании главы государства.

Российский лидер подчеркнул важность мероприятия в условиях масштабных изменений в мировой экономике и технологиях. По его словам, для обеспечения суверенитета страны необходимы смелые и прорывные решения. Президент добавил, что форум стал эффективным инструментом поддержки общественных инициатив, способствуя технологическому, культурному и социальному развитию государства.

В этом году мероприятие проходит в Нижнем Новгороде, который Путин назвал одним из красивейших городов страны с богатыми традициями предпринимательства. Глава государства выразил уверенность, что лучшие проекты граждан получат поддержку и помогут в достижении национальных целей развития.

Глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева сообщила, что на форум поступило около 48,5 тыс. предложений из 59 стран, пишет ТАСС.

Она подчеркнула, что мероприятие, проходящее уже шестой год, отличается своей ориентированностью на инициативы граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Путин сообщил о необходимости поддержки небольших научных и бизнес-команд.

Российский лидер призвал создавать уникальные решения для технологического лидерства страны.