Госдума одобрила выплаты и новые льготы для матерей-героинь

Tекст: Ольга Иванова

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроекты о дополнительных выплатах и расширении льгот для женщин, имеющих звание «Мать-героиня», передает ТАСС.

Закон коснулся сразу двух направлений поддержки: материального стимулирования и расширения социальных гарантий, включая предоставление бесплатных земельных участков и различных прав на бесплатные образовательные программы и льготы для матерей, воспитавших десять и более детей.

Согласно пояснительной записке, женщины, получившие звание «Мать-героиня», теперь будут получать дополнительное ежемесячное материальное обеспечение наравне с Героями Труда Российской Федерации. Размер ежемесячной выплаты составит более 72 тыс. рублей с ежегодной индексацией, а также дополнительная пенсия – 36,5 тыс. рублей по выходу на пенсию. Женщина также сможет отказаться от льгот и выбрать только денежные выплаты.

Документ снимает ограничения по учету периодов ухода одного из родителей за каждым ребенком до полутора лет при многоплодной беременности; эти периоды теперь будут суммироваться в страховом стаже по их фактической продолжительности. В закон включены положения об оказании медицинской помощи, компенсации за коммунальные услуги, бесплатном зубопротезировании и предоставлении услуг коммунального сервиса.

«Пакет законопроектов в поддержку матерей-героинь – это реализация поручения главы государства», – сообщил председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Он отметил, что выплаты начнутся уже со следующего года, необходимые расходы учтены в бюджете. Закон также предусматривает приоритетное право на получение строительных материалов и бесплатное профессиональное обучение в рамках нацпроекта «Кадры».

