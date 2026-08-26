Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.13 комментариев
Песков: Путин не собирался встречаться с главой ЦРУ Рэтклиффом
Президент Владимир Путин не планировал встреч с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Контакты с Путиным не планировались», – сказал представитель Кремля ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Рэтклифф прибыл в Москву для проведения встреч.
Песков пояснял, что директор ЦРУ посетил Москву для обсуждения вопросов, связанных с контактами между спецслужбами.
На фоне сообщений о визите главы американской разведки российский рынок акций ускорил рост.