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Песков анонсировал встречу Путина губернатором Ставрополья Владимировым
Президент Владимир Путин намерен провести встречу с руководителем Ставропольского края Владимиром Владимировым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сегодня состоится беседа президента с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Он отметил, что во вторник глава государства работает в Кремле, он продолжает заниматься региональной проблематикой, это входит в его постоянный рабочий график.
Кроме того, у президента в графике стоят встречи и совещания внутреннего характера.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года президент проводил открытую беседу с Владимировым.
На ней российский лидер поручал губернатору планомерно заниматься вопросами капитального ремонта школ.