Пасечник сообщил о масштабной реконструкции мемориала на Миус-фронте
На Миус-фронте под Красным Лучом завершили крупную реконструкцию мемориального комплекса, который был построен в 1968 году в честь героев Великой Отечественной войны, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Крупную реставрацию мемориального комплекса провели специалисты Российского военно-исторического общества, сообщил Пасечник в своем Telegram-канале.
В обновленных зонах комплекса появился отреставрированный монумент, восстановленная лестница Героев из 260 ступеней, а также отремонтированная Площадь парадов и установлено новое освещение.
Пасечник вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко приняли участие в торжественном открытии мемориала.
Впервые на территории мемориала установили триумфальную арку, символизирующую связь защитников луганской земли разных эпох. Особенность открытия – установка памятника танку Т-72, который участвовал в освобождении Донбасса от неонацистов в наши дни.
«Это святое место для каждого жителя Луганщины. Здесь пролили кровь более 800 тыс. советских солдат, и в их числе наши земляки – бойцы 383-й и 395-й шахтерских дивизий», – отметил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Отдельное внимание уделили Вечному огню, частичку которого привезли из Александровского сада у Московского Кремля. Пасечник выразил благодарность Российскому военно-историческому обществу и отметил, что планируется дальнейшее преображение прилегающей территории и обновление музейного здания.