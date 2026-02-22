В Тегеране митинг студентов перерос в массовую акцию протеста

Tекст: Дмитрий Зубарев

Митинг студентов Шарифского технологического университета в Тегеране перерос в акцию протеста, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Fars. Изначально студенты собирались почтить память погибших в январских событиях, и планировали провести мероприятие в мирном формате.

Как уточняется в сообщении агентства, обстановка изменилась после появления группы людей в масках, которые начали выкрикивать лозунги с особой направленностью.

Позже часть студентов стала выкрикивать антиправительственные и промонархические лозунги, а другая группа встала на защиту проправительственной позиции. В социальных сетях сообщается о том, что подобные демонстрации прошли и в других университетах Тегерана и Мешхеда.

Отмечается, что акция в Шарифском университете закончилась столкновениями с ополченцами сил «Басидж». Выступления студентов совпали с началом нового семестра и 40-м днем памяти по погибшим на протестах.

