Politico: ЕС решил признать Корпус стражей исламской революции террористами

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает Politico, глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о намерении стран союза внести иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

Она подчеркнула: «Если вы действуете как террорист, вас должны считать террористом». Каллас добавила, что решение требует единогласной поддержки всех 27 государств ЕС и связано с сообщениями о массовом подавлении протестов по всей стране.

По словам Каллас, включение этой структуры в террористический список станет сигналом для тех, кто подавляет протестующих, что такие действия будут иметь последствия и повлекут санкции. В случае одобрения это усилит давление ЕС на Тегеран. Запланировано также введение санкций против более чем двух десятков лиц и организаций, причастных к жесткому разгону протестов и поддержке Москвы в конфликте на Украине.

В последние дни Франция сняла свои возражения против признания КСИР террористической организацией. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что «мужество иранцев не должно остаться напрасным», и анонсировал санкции против причастных к репрессиям. К инициативе присоединилась и Италия, а также Испания, о чем сообщил МИД страны.

Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Веел отметил, что новые видеоматериалы из Тегерана с жестокими разгонами демонстрантов стали для ЕС «переходом черты». По его словам, число жертв может достигать 6 тыс. человек, а точные данные затруднены из-за отключения интернета.

США признали КСИР террористической организацией еще в 2019 году и неоднократно призывали ЕС последовать их примеру. Президент США Дональд Трамп предупредил о том, что «время для режима на исходе» и в сторону страны движется «массивная армада».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения нового удара по Ирану после неудачных переговоров по ядерной программе. США рассматривают проведение превентивной операции против Ирана и усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана.