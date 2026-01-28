24-25 января Белгород подвергся беспрецедентной атаке противника. Согласно сообщению Минобороны России, наши зенитчики сумели перехватить в течение суток 31 реактивный снаряд HIMARS и 68 БПЛА самолетного типа. Если учесть, что стоимость используемых ракет M30 и M31 – около 170 тыс. долларов за единицу, то только за 24 часа было потрачено более 5 млн долларов. Но дело не только в цене – в течение прошедшего года пуски этих ракет носили единичный характер. А тут за один день их израсходовали больше, чем за несколько месяцев.

В последние дни противник заметно активизировал применение американских реактивных систем залпового огня (РСЗО). Так, 16 и 20 января бойцами Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» на территории ДНР, еще оккупированной противником, были уничтожены установки HIMARS – в том числе и во время их залпа.

Все это говорит о возобновлении поставок боеприпасов к американским РСЗО, причем в количествах, превосходящих даже времена Байдена, ибо тогда ВСУ не позволяли себе подобного «расточительства».

На возобновление масштабных поставок указывает и тот факт, что в польском Жешуве, являющемся главным логистическим узлом НАТО по снабжению Украины, всего за три дня выгрузились 10 транспортных бортов стран альянса, из них два – американские. Вполне вероятно, что некоторые из них доставили боеприпасы для РСЗО.

HIMARS никоим образом не подпадает под определение «оборонительного оружия», к которому может быть отнесено, например, зенитное вооружение, и потому логичен вопрос: почему США возобновили эти поставки сейчас, когда, по утверждению спикеров Белого дома, американская администрация делает все для прекращения боевых действий, а наступление долгожданного мира не за горами?

Формулировка Трампа: мы просто продаем НАТО свое оружие, а блок уже сам решает, что с ним делать – слабая отговорка. Прежде всего потому, что страны НАТО не могут купленное у американцев оружие передать третьей стороне без согласия Вашингтона.

Более того, применение этих ракетных установок просто невозможно без американского участия. В расчетах РСЗО находятся американские военнослужащие, ответственные в том числе за получение целеуказания, загрузку полетных данных. И само применение HIMARS планируется и санкционируется в оперативном штабе, работающем при Управлении армии США в Европе и Африке (USAREUR-AF) в немецком городе Висбадене. Там, по признанию экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, планируются не только варианты применения американских ракет, но и вообще все операции ВСУ.

Поставки HIMARS возобновлены в тот момент, когда у ВСУ дела на фронте идут все хуже. Что значительно ослабляет переговорную позицию Киева. Так, например, еще месяц назад Владимир Путин заявил, что темпы продвижения российских войск снижают интерес Москвы к отводу ВСУ с еще оккупированных ими территорий Донбасса. Иными словами, вся территория ДНР будет освобождена исключительно силой нашего оружия, как и земли в других областях Украины, и Киеву придется делать новые, еще более болезненные, уступки.

То есть масштабные поставки HIMARS, судя по интенсивности их применения, призваны если не остановить, то хотя бы замедлить продвижение наших войск. И в этом у Вашингтона есть вполне очевидный интерес. Во-первых, не придется уламывать Зеленского на новые, еще более тяжелые для него, уступки. Во-вторых, появляется больше шансов на создание «демилитаризованной» буферной зоны с особым экономическим режимом, которым намереваются рулить США. В то время, как на освобожденных землях никаких преференций для них не будет.

Но в эту логику не укладываются обстрелы Белгорода, в ходе которых удары противника сосредоточены на энергетической инфраструктуре города и имеют своей целью вызвать блэкаут, который никак бы не отразился на ситуации на фронте. Здесь практически нет военных производств. Разрушить фронтовую логистику тоже не получится – ВСУ, даже с учетом американских поставок, не имеют ресурсов для масштабирования таких атак на все приграничье. То есть эти обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые, являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать.

Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник полагает, что с помощью этих ударов Киев и Запад стремятся сорвать переговоры в ОАЭ. В отношении Зеленского и «коалиции желающих» это справедливо, но зачем американцам срывать переговоры, когда они сами тратят столько сил для их организации?

Им нужно не сорвать переговоры, а направить их в нужное им русло, вынудив Россию к заключению «энергетического перемирия», о котором мечтают в Киеве и которое может стать шагом к замораживанию боевых действий на выгодных для Запада условиях.

Инфраструктурная война вкупе с успехами наших войск на фронте ставит под большой вопрос возможность выживания киевского режима, который Трамп всеми силами желает сохранить.

FT сообщает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер пытались в Москве продвинуть идею энергетического перемирия, но не преуспели в этом. И именно после этого ВСУ получили ракеты для ударов по Белгороду и отмашку на их применение – в надежде, что блэкаут в Белгороде заставит Россию пойти на уступки.

Но нет, не заставит.



