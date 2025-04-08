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Залужный подтвердил существование секретного штаба в Висбадене
Экс-главком ВСУ Валерий Залужный заявил о работе секретного штаба в Висбадене с целью координации военных операций с США и их партнерами начиная с 2022 года.
Экс-главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подтвердил существование секретного штаба в немецком Висбадене, сообщает ТАСС. Этот штаб действует с 2022 года и предназначен для координации военных операций с США и западными странами. Залужный отметил, что штаб стал «секретным оружием» для планирования операций и обеспечения их реализации.
Залужный уточнил, что первоначально такой координационный центр находился в штаб-квартире Европейского командования США в Штутгарте, но позже он был перемещен в Висбаден. В этом штабе специалисты занимались планированием операций, проведением военных игр и определением потребностей украинской армии, которые затем сообщались Вашингтону и европейским столицам.
Залужный также упомянул, что не раскрывает деталей о разногласиях с американскими партнерами, которые возникали в процессе планирования операций, особенно во время неудачного контрнаступления Украины в 2023 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, The New York Times сообщала, что американское вмешательство в украинский конфликт включало поддержку вооружением, разведкой и стратегическим планированием, что оказало значительное влияние на ход войны против России.