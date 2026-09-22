Российские войска окружили крупный узел обороны ВСУ в Доброполье

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подразделения группировки войск «Центр» окружили крупный узел обороны украинских сил в Доброполье, указало ведомство в Max.

Российские военные продолжают наступление, продвигаясь в сторону населенного пункта Александровка.

В кольце оказались части 4-й и 15-й бригад национальной гвардии Украины, а также 425-й штурмовой полк «Скала». В настоящее время идет уничтожение блокированных сил противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил о наступлении российских сил на Доброполье с двух направлений.

В начале сентября российские войска вклинились в оборону украинской армии со стороны соседней Анновки.

В конце августа бойцы группировки «Север» уничтожили три штурмовые группы полка «Скала» на харьковском направлении.