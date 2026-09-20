Украина полностью лишилась сталелитейной промышленности после ракетных ударов

FT: Украина полностью лишилась сталелитейной промышленности после ударов

Tекст: Елизавета Шишкова

В середине сентября Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам украинской металлургии в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге, передает РИА «Новости». Эти предприятия занимались выпуском продукции военного назначения.

«На сегодня у Украины больше нет сталелитейной промышленности», – констатировал глава офиса исполнительного директора «Метинвест» Александр Водовиз. Издание Financial Times отмечает, что сейчас простаивают мощности, обеспечивавшие 90% всего производства стали в стране. Об аналогичных проблемах сообщили и представители крупнейшего мирового производителя ArcelorMittal.

Точные сроки восстановления разрушенных объектов остаются неизвестными. Водовиз подчеркнул, что ремонт может занять от нескольких дней до долгих лет, а длительная остановка заводов нанесет серьезный удар по налоговым поступлениям в бюджет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли массированные удары по металлургическим предприятиям в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге.

Холдинг «Метинвест» оценил повреждения комбината «Запорожсталь» как критические. Данное крупное предприятие полностью прекратило свою работу.