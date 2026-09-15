Фидан назвал украинский конфликт «войной на уничтожение»

Глава МИД Турции Фидан: Украинский конфликт стал войной на уничтожение

Tекст: Алексей Дегтярёв

За прошедший год ситуация на фронте кардинально трансформировалась, заявил Фидан, передает Telegram-канал издания Minval. По словам руководителя турецкого внешнеполитического ведомства, текущее противостояние перешло в стадию «войны на уничтожение».

«Это будет только усиливаться – географически, с точки зрения методов ведения войны и выбора целей», – подчеркнул дипломат.

Руководитель министерства призвал мировое сообщество не допустить разрастания кризиса, чтобы избежать новых трагедий. Он добавил, что Анкара активизировала дипломатические усилия для скорейшего мирного урегулирования между Москвой и Киевом.

В начале сентября правительство Турции согласовало с США посреднические шаги по урегулированию украинского кризиса.

Месяцем ранее Анкара передала Москве и Киеву предложение о моратории на военные действия.

В середине июля Хакан Фидан посетил украинскую столицу для поиска путей завершения текущего конфликта.