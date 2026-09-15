В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».0 комментариев
Фидан назвал украинский конфликт «войной на уничтожение»
Глава МИД Турции Фидан: Украинский конфликт стал войной на уничтожение
Характер противостояния на Украине сильно изменился, необходимо предотвратить дальнейшее расширение боевых действий, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
За прошедший год ситуация на фронте кардинально трансформировалась, заявил Фидан, передает Telegram-канал издания Minval. По словам руководителя турецкого внешнеполитического ведомства, текущее противостояние перешло в стадию «войны на уничтожение».
«Это будет только усиливаться – географически, с точки зрения методов ведения войны и выбора целей», – подчеркнул дипломат.
Руководитель министерства призвал мировое сообщество не допустить разрастания кризиса, чтобы избежать новых трагедий. Он добавил, что Анкара активизировала дипломатические усилия для скорейшего мирного урегулирования между Москвой и Киевом.
В начале сентября правительство Турции согласовало с США посреднические шаги по урегулированию украинского кризиса.
Месяцем ранее Анкара передала Москве и Киеву предложение о моратории на военные действия.
В середине июля Хакан Фидан посетил украинскую столицу для поиска путей завершения текущего конфликта.