30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.0 комментариев
Welt: Украинские дроны не могут сбивать новые реактивные БПЛА России
Новые реактивные беспилотники из России стали серьезной угрозой для украинских систем противовоздушной обороны, которые не способны эффективно перехватывать высокоскоростные цели, пишет Welt.
Украинские военные столкнулись с серьезными проблемами при попытках уничтожить новые российские беспилотники, передает ТАСС.
В репортаже корреспондента немецкого телеканала Welt Кристофа Ваннера отмечается, что аппараты с реактивными двигателями создают колоссальные трудности для противовоздушной обороны.
«Эти российские дроны – реактивные беспилотники, то есть оснащенные реактивным двигателем – уже представляют огромную опасность для Украины», – сказал Ваннер. По его словам, украинские перехватчики сейчас практически бессильны против высокоскоростных дронов-камикадзе.
Журналист подчеркнул, что Киев не поспевает за темпами развития технологий. Украинские средства защиты разрабатывались для противодействия старым моделям российских аппаратов. Россия провела модернизацию и теперь применяет реактивные беспилотники, а на подходе уже находятся другие перспективные разработки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти Украины заявили об отсутствии эффективных средств противодействия российским реактивным беспилотникам.
Ранее британская газета The Daily Telegraph сообщила о превосходстве новых скоростных аппаратов ВС РФ над украинскими дронами-перехватчиками.
При этом российские инженеры создали уникальный беспилотник «Астра-ПВО» для уничтожения вражеских реактивных целей.