Путин приехал в МПГУ в преддверии Дня знаний

  • Новость часаПутин открыл новые современные школы в пяти регионах России
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    Вашингтон отыгрался в Венесуэле за неудачи на Ближнем Востоке
    Зеленский признал размещение склада боеприпасов под Киевом среди жилых домов
    МИД назвал внешнее управление ООН в Киеве путем к миру на Украине
    Миколог объяснила отсутствие белых грибов и обилие лисичек в этом году по всей России
    Минобороны заявило об ударе по центрам распределения военных грузов под Киевом
    В Киеве подтвердили повреждения складских помещений после атак
    Госдеп предупредил граждан США о массовых беспорядках на Украине
    Посольство России в Непале попросило помощи в поиске пропавших россиян
    Минтранс: В России появятся ПДД для роботов-доставщиков
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Севморпуть как ответ на глобальный логистический хаос

    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

    0 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

    12 комментариев
    29 августа 2026, 12:49 • Новости дня

    Путин приехал в МПГУ в преддверии Дня знаний

    Путин приехал в МПГУ в преддверии Дня знаний
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава российского государства Владимир Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет для встречи с преподавателями и победителями олимпиад накануне Дня знаний.

    Президент России Владимир Путин в преддверии Дня знаний прибыл в Московский педагогический государственный университет (МПГУ), передает РИА «Новости». Визит главы государства приурочен к предстоящему празднику и началу нового учебного года.

    Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал, что российский лидер проведет встречу с учителями и победителями различных олимпиад. Общение состоится в субботу в стенах старейшего педагогического вуза страны.

    В последний раз Владимир Путин посещал МПГУ четверть века назад – 1 сентября 2001 года. Университет, основанный в 1872 году как Московские высшие женские курсы, является крупнейшим профильным учебным заведением России. В 2022 году МПГУ торжественно отметил свое 150-летие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о предстоящей встрече главы государства с педагогами.

    В середине августа российский лидер посетил досуговый центр Новосибирского государственного университета.

    В прошлом году Владимир Путин поздравил школьников и учителей с Днем знаний.

    29 августа 2026, 09:40 • Новости дня
    Минобороны заявило об ударе по центрам распределения военных грузов под Киевом
    Минобороны заявило об ударе по центрам распределения военных грузов под Киевом
    @ соцсети

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли удары по двум логистическим объектам в Киеве и Киевской области, которые, по данным Минобороны РФ, использовались в интересах ВСУ. В частности, поражены центр «Фим сервис» в Чайках со складскими помещениями для комплектующих ракет «Фламинго» и логистический центр в Калиновке, через который распределялись военные грузы из западных стран.

    Вооруженные силы России вечером в пятницу и в течение ночи на субботу продолжили наносить групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ, передает Минобороны РФ. По данным ведомства, для поражения целей применялись ударные беспилотники и высокоточное оружие воздушного базирования.

    В Киеве и Киевской области были поражены транспортно-логистический центр «Фим сервис» в населенном пункте Чайки, где складские помещения использовались для хранения комплектующих крылатых ракет большой дальности «Фламинго», а также логистический центр в Калиновке. На его территории находится таможенный терминал, через который, по информации российского ведомства, распределялись поступающие из западных стран грузы военного назначения.

    Кроме того, удар пришелся по складу боеприпасов в населенном пункте Милая, принадлежащему ООО «Фаер поинт». По данным Минобороны, там хранились комплектующие и стартовые ускорители для беспилотников большой дальности FP-1/FP-2.

    Также Минобороны сообщило о поражении объектов в украинских портах: в порту Измаил были атакованы стоянка топливозаправщиков и места разгрузки горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ.  А в порту Николаев поражены морской перегрузочный терминал и логистические центры, использовавшиеся для выгрузки и хранения военных грузов. Кроме того, уничтожены 18 хранилищ с имуществом военного назначения и три хранилища с ГСМ, предназначенными для обеспечения украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили складской комплекс с крылатыми ракетами «Фламинго» под Киевом.

    Под Киевом горит крупный объект, о чем сообщил премьер-министр Украины.

    После серии взрывов Киев остался без электричества.

    Видео ударов по военным складам под Киевом смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

    Комментарии (5)
    28 августа 2026, 20:20 • Новости дня
    Путин лично протестировал новый автомобиль Volga К 50
    Путин лично протестировал новый автомобиль Volga К 50
    @ Кирилл Зыков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Нижний Новгород лично протестировал новую модель автомобиля Volga K 50.

    Глава государства проехал за рулем автомобиля по территории производственного кластера в Нижнем Новгороде, высоко оценив комфорт и легкость управления транспортным средством, передает РИА «Новости».

    Российский лидер проехал от одного цеха к другому в сопровождении представителя компании. Перед поездкой главе государства подробно рассказали о технических характеристиках свежей линейки машин. Он лично опробовал как водительское, так и пассажирское кресла.

    Отвечая на вопросы журналистов после тест-драйва, президент поделился впечатлениями от поездки. «В салоне мягко и тихо», – отметил Путин. Также он добавил, что автомобилем очень легко управлять, буквально одним пальцем.

    В рамках рабочей поездки в регион Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

    В июне первый вице-премьер России Денис Мантуров лично протестировал этот новый кроссовер на Петербургском международном экономическом форуме.

    Флагманский полноприводный внедорожник Volga K50 оценили в 4 млн 199 тыс. рублей.

    Видео поездки Путина за рулем Volga K 50 смотрите в официальном канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе»

    Комментарии (24)
    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    28 августа 2026, 15:10 • Новости дня
    Назван главный поставщик советского оружия Киеву

    Эксперт Плотников: Болгария стала одним из главных поставщиков советского оружия Киеву

    Назван главный поставщик советского оружия Киеву
    @ Михаил Безносов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Болгария покрывает до 40% потребностей украинской армии в дизельном топливе и активно передает бронетехнику с артиллерийскими снарядами советского производства, сообщил глава Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников.

    Глава Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН Николай Плотников раскрыл масштабы иностранной помощи Киеву.

    «Одним из важнейших поставщиков вооружений и боеприпасов советского производства является Болгария», – заявил специалист на профильной конференции. Он уточнил, что речь идет о бронемашинах, артиллерии, снарядах и стрелковом оружии, передает РИА «Новости».

    Значительную роль в поддержке украинских войск играет Чехия, которая модернизировала около 800 танков Т-72. Прага активно участвует в коалиции по боеприпасам через холдинг Czechoslovak Group.

    Плотников предупредил, что эмиссары этой компании появились в странах СНГ, поэтому российским органам следует обратить на это внимание. Финляндия также оказывает масштабную поддержку, выделив с 2022 года более пяти млрд долларов, из которых почти четыре млрд пошли на военные нужды. Кроме того, Хельсинки ежедневно передает Киеву до 25 разведывательных снимков из космоса.

    Ранее чешские предприятия подготовили для украинской армии сотни обновленных танков советского образца.

    В июле премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о полном истощении складских резервов национальной армии.

    Месяцем ранее правительство Болгарии полностью остановило отправку военной помощи киевским властям.

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    28 августа 2026, 14:00 • Новости дня
    Подозреваемая в подрыве машины военного в Петербурге скрылась за границей
    Подозреваемая в подрыве машины военного в Петербурге скрылась за границей
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Девушка, которая установила самодельное взрывное устройство на днище автомобиля подполковника из подразделения ВВС и ПВО в Петербурге, скрылась за границей, пишут местные СМИ.

    Самодельное взрывное устройство под автомобиль подполковника подразделения ВВС и ПВО в Петербурге установила 24-летняя россиянка, передает «Фонтанка».

    По данным издания, несколько месяцев назад с девушкой связались неизвестные, к которым позже присоединились представители ВСУ.

    Злоумышленники убедили россиянку совершить преступление, пообещав ей помощь в побеге на Украину. Исполнительница приехала в Петербург из другого города, нашла машину в Славянке и вечером 26 августа прикрепила мощную бомбу под водительское сиденье.

    Сразу после этого девушка отправилась в аэропорт Пулково и в пять часов утра вылетела в Турцию. Российские силовики, установив личность подозреваемой, связались с турецкими коллегами, однако выяснилось, что преступница уже покинула страну, отправившись в Кишинев.

    Взрыв прогремел накануне утром у магазина на Колпинском шоссе. Находившийся за рулем подполковник погиб на месте, его супруга была госпитализирована с ранениями. Следственный комитет возбудил уголовное дело, статья пока не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Санкт-Петербурге в результате подрыва кроссовера погиб военный летчик.

    Несколькими днями ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму агента украинских спецслужб за подготовку убийства военнослужащего Черноморского флота.

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    28 августа 2026, 20:50 • Новости дня
    Захарова назвала шокирующим перформанс Канье Уэста с восхвалением Гитлера

    Tекст: Вера Басилая

    Болезненные перформансы американского рэпера Канье Уэста с восхвалениями Адольфа Гитлера шокируют и вызывают большие вопросы, только душевнобольные люди могут такое изобразить, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова назвала шокирующим перформанс Канье Уэста с восхвалением Гитлера, передает ТАСС. Выходка артиста вызвала серьезное недоумение у российского дипломатического корпуса.

    «Честно говоря, большие вопросы вызывает его акция, перформанс. Или болезненные проявления, связанные с восхвалениями Гитлера, с распространением свастики и наполнением песен соответствующими идеологемами», – заявила Захарова на полях Фестиваля новых медиа. Она призналась, что подобное проявление повергает в глубокий шок.

    Представитель ведомства добавила, что подобные «художества» свойственны лишь пациентам психиатрических клиник. По ее словам, дипломата особенно шокировало то, что песня с прямым прославлением нацистского лидера прозвучала публично 8 мая 2025 года.

    Захарова исключила закрытие дверей для зарубежных артистов без нацистской идеологии.

    В прошлом году движение «Ветераны России» потребовало запретить Канье Уэсту въезд в страну из-за высказываний о нацизме.

    Напомним, организаторы гастролей американского рэпера подтвердили получение артистом предоплаты за выступления в России.

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    28 августа 2026, 21:36 • Новости дня
    Захарова обвинила Пашиняна во лжи о бездействии ОДКБ

    Захарова: Пашиняну пора перестать врать о бездействии ОДКБ

    Захарова обвинила Пашиняна во лжи о бездействии ОДКБ
    @ Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спикер МИД России Мария Захарова посоветовала премьер-министру Армении Николу Пашиняну перестать вводить граждан в заблуждение.

    Захарова в своем Telegram-канале отреагировала на слова политика о том, что Москва и ОДКБ якобы не выполнили свои обязательства во время пограничного обострения в 2022 году.

    «Никол Воваевич, выборы в вашей стране прошли. Можно больше уже не вешать лапшу на уши своему населению. Наберитесь мужества и хотя бы один раз скажите правду, как все было на самом деле», – написала она.


    Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оперативно отреагировала в  2022 годуна обращение Армении на фоне обострения ситуации на границе с Азербайджаном. По ее словам, после обращения Еревана в ОДКБ организация направила специальную миссию для оценки обстановки непосредственно на территории Армении.

    «Армения тогда обратилась в ОДКБ, и ОДКБ, вопреки Вашей лжи, оперативно отреагировала: была направлена миссия для оценки ситуации на армяно-азербайджанской границе – именно на армянской территории, как это предполагается уставными документами организации», – заявила дипломат. Она подчеркнула, что речь шла именно о миссии ОДКБ, поскольку организация призвана обеспечивать безопасность территорий своих государств-членов.

    Захарова также обратила внимание на то, что Ереван впоследствии отказался от ряда предложенных организацией мер. В частности, в ноябре 2022 года армянская сторона не стала подписывать проект Декларации ОДКБ о совместных мерах по оказанию помощи Армении.

    Документ предусматривал военно-техническую поддержку, содействие армянским пограничным войскам в подготовке и оснащении, а также разработку плана оперативного развертывания коллективных сил реагирования ОДКБ на территории республики.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян тогда объяснил отказ тем, что в проекте декларации не содержалось политической оценки действий Азербайджана, которые Ереван расценивал как «агрессию» против территориальной целостности Армении.

    Захарова, в свою очередь, заявила: «Вы же ничего не сделали, чтобы обеспечить безопасность Армении ни юридически, ни политически».

    Обострение на армяно-азербайджанской границе, о котором упомянула дипломат, происходило в том числе в мае и ноябре 2021 года, а также в сентябре 2022 года. Последняя эскалация привела к значительным потерям с обеих сторон.

    В июне Пашинян выразил готовность выйти из ОДКБ при необходимости.

    Ранее глава армянского правительства заявил об отсутствии причин для сохранения членства в организации.

    До этого политик обвинил Россию в нарушении обязательств по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года.

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    28 августа 2026, 15:25 • Новости дня
    Работа крупных портов Украины оказалась полностью парализована

    Le Monde: Работа крупных портов Украины оказалась полностью парализована

    Работа крупных портов Украины оказалась полностью парализована
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Движение судов в Одессе, Черноморске и Южном полностью остановилось, что вынуждает бизнес искать дорогие альтернативные маршруты и приводит к транспортным коллапсам на границах, сообщает газета Le Monde.

    Работа крупных черноморских портов Украины парализована уже больше месяца, при этом использование альтернативных транспортных путей лишь увеличивает издержки, передает РИА «Новости».

    «В течение более месяца движение судов в трех крупных портах региона – Одессе, Черноморске и Южном – остановилось», – отмечает французское издание Le Monde.

    Официально морские гавани не закрывались, однако крупные судоходные компании фактически прекратили направлять туда свои суда. В результате украинский бизнес вынужден переориентироваться на использование речного транспорта на Дунае, а также железнодорожных и автомобильных перевозок.

    Альтернативные маршруты лишь частично компенсируют остановку черноморских портов. Издержки на логистику стремительно растут, а в доставке товаров возникают серьезные задержки. Ранее министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий подтвердил, что судовладельцы приостановили заходы в порты.

    В начале августа украинская Ассоциация международных экспедиторов зафиксировала транспортный коллапс на границе с Польшей. Из-за блокады портов в очереди на выезд скопилось почти 6,5 тыс. грузовиков, а время ожидания достигало семи суток.

    Ранее ВС России поразили танкер с ГСМ для ВСУ в порту Измаил.

    Иностранные торговые суда перестали заходить в порты Большой Одессы из соображений безопасности.

    Альтернативные маршруты через дунайские гавани не справляются с возросшей транспортной нагрузкой.

    Месячная остановка работы морских терминалов обошлась Украине примерно в 2,17 млрд долларов недополученной выручки.

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    28 августа 2026, 19:12 • Новости дня
    В украинской сети магазинов «АТБ» ввели ограничения на продажу товаров в одни руки
    В украинской сети магазинов «АТБ» ввели ограничения на продажу товаров в одни руки
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Крупная украинская сеть супермаркетов «АТБ» ввела жесткие лимиты на продажу базовых продуктов питания в одни руки, включая яйца, крупы и сахар, сообщило местное издание «Телеграф».

    По данным «Телеграфа», с 28 августа 2026 года в украинской сети супермаркетов «АТБ» начали действовать строгие лимиты на приобретение некоторых базовых продуктов питания, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

    Согласно новым правилам, покупателям разрешено приобретать не более шести единиц или килограмм товара в одном чеке. Ограничения затронули продажу круп, макаронных изделий, сахара, растительного масла и ряда других товаров первой необходимости.

    Сильный пожар вспыхнул на территории склада, расположенного в городе Борисполе Киевской области.

    В Киевской области пострадал обслуживающий магазины «АТБ» логистический склад. Киевские супермаркеты столкнулись с серьезным дефицитом базовой провизии.

    Жители Киева массово жалуются на пустые полки в крупных торговых сетях.

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    28 августа 2026, 16:44 • Новости дня
    Рар раскрыл главную интригу выборов в трех восточных землях ФРГ

    Рар: Провал ХДС и СДПГ на выборах в восточных землях ФРГ усилит требования об отставке Мерца

    Рар раскрыл главную интригу выборов в трех восточных землях ФРГ
    @ Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Результаты сентябрьских выборов в восточных землях ФРГ могут серьезно усилить позиции «Альтернативы для Германии» и одновременно спровоцировать кадровые перестановки в ХДС и СДПГ. В случае убедительной победы АдГ давление на канцлера Фридриха Мерца с требованием его отставки будет нарастать, считает германский политолог Александр Рар. При этом Мерц ранее исключил сотрудничество с АдГ, обвинив партию в связях с Россией.

    «В последние годы демографические и социологические прогнозы в ФРГ нередко оказывались неточными. В частности, прослеживалась тенденция занижать рейтинг «Альтернативы для Германии», чтобы отвлечь потенциальных избирателей от этой партии. Однако нынешние данные служб фиксируют заметный рост симпатий к АдГ», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, главная интрига предстоящих земельных выборов связана не с тем, займут ли правые лидирующие позиции в двух или трех землях Восточной Германии (в Берлине шансы скромные, там сильнее «Левая партия»), а с тем, смогут ли системные партии, ранее категорически исключавшие любое сотрудничество с АдГ, объединиться в некую правительственную коалицию против «Альтернативы».

    «Здравомыслящему избирателю до сих пор не ясно, как консервативная партия ХДС могла бы идти во власть вместе с «посткоммунистическими» «Левыми». Но в нынешней немецкой политике возможно все, вплоть до новых яростных попыток системных партий запретить АдГ на финише», – указал Рар.

    Собеседник обратил внимание на то, что риторика о построении общества на либеральных ценностях, демократии и правах человека в текущей повестке отошла на второй план. «Ключевым элементом политической агитации стала тема «войны с имперской Россией». Этим объясняется и то, почему системные партии в последнее время меньше нападают на АдГ за ее «ультраправые взгляды», но чаще пытаются навесить на фракцию ярлык «пособника российской агрессии против Украины», – уточнил эксперт.

    Как полагает политолог, выборы в таких маленьких и малозначимых землях, как Саксония-Анхальт и Мекленбург – Передняя Померания, не повлияют напрямую на политику Фридриха Мерца. Тем не менее убедительная победа АдГ и провал ХДС и СДПГ почти наверняка спровоцируют кадровые перестановки в руководстве двух правительственных партий, считает он. «Давление на Мерца с требованием уйти в отставку при таком сценарии будет нарастать. Если к политическому напряжению добавится социальный кризис – например, из-за роста цен на энергоносители и топливо, – правительство может уже в 2027 году пойти на досрочные парламентские выборы», – заключил Рар.

    Напомним, осенью в трех восточных землях ФРГ пройдут выборы в ландтаги – местные законодательные органы: 6 сентября – в Саксонии-Анхальт, а 20 сентября – в Берлине и Мекленбурге – Передней Померании.

    Основательница партии «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ) Сара Вагенкнехт предрекла поражение возглавляемому канцлером Германии Фридрихом Мерцем Христианско-демократическому союзу (ХДС) в федеральной земле Саксония-Анхальт. Согласно опросам INSA и Pollytix, блок ХДС/ХСС может рассчитывать на 23%, а его партнеры по правящей коалиции, социал-демократы (СДПГ), – только на 7%.

    В Мекленбурге – Передней Померании ситуация обратная: социал-демократам прочат 29%, а ХДС/ХСС – 10%. Лидирует в обоих случаях правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) – у нее 43 и 36% соответственно. По прогнозам социологов, в Берлине ХДС/ХСС может рассчитывать на победу, однако «на пятки» блоку наступает «Левая партия» – разрыв составляет всего один п.п. – 20 против 19%. СДПГ в немецкой столице располагает поддержкой в 15%, а АдГ – в 17%.

    В преддверии региональных выборов Мерц заявил о невозможности коалиции между Христианско-демократическим союзом и правой партией. Главной причиной отказа от любого политического партнерства он назвал контакты представителей оппозиции с российскими властями. По словам канцлера ФРГ, этот фактор делает совместную работу фракций «абсолютно невозможной».

    В немецких и европейских СМИ активно продолжают критиковать АдГ. Причины для этого находятся разные – в том числе сотрудничество с Россией, ностальгия по ГДР. Как сообщает Politico, ранее использование «ностальгии» было характерно для крайне левых, однако теперь эту тактику переняли правые. По данным опроса YouGov за прошлый год, 43% жителей бывшей ГДР видят больше различий, чем сходств между восточными и западными немцами. Это на девять процентных пунктов больше, чем в 2019 году.

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    28 августа 2026, 20:00 • Новости дня
    Медведев заявил о погружении мира в хаос после распада СССР

    Медведев: Мир погрузился в хаос после распада СССР

    Медведев заявил о погружении мира в хаос после распада СССР
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Разрушение советского государства стало катализатором глобальной нестабильности в сфере международных отношений, заявил заместитель председателя Совбеза, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

    Исчезновение Советского Союза привело к масштабным геополитическим потрясениям, передает РИА «Новости». Выступая на Фестивале новых медиа, политик подчеркнул последствия распада советского государства для глобальной стабильности.

    «Советский Союз в силу ряда причин сошел с исторической сцены. И что произошло? Мир с точки зрения международных отношений погрузился в хаос», – отметил зампред Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Дмитрий Медведев рассказал о восприятии россиянами Запада через «розовые очки» после распада СССР.

    Затем политик констатировал крушение иллюзий относительно теплых отношений с западными странами.

    В прошлом году президент России Владимир Путин назвал простофилями ожидавших дружбы с Западом бывших советских чиновников.

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    29 августа 2026, 05:09 • Новости дня
    Делси Родригес раскрыла подробности нефтяной сделки с США

    Tекст: Катерина Туманова

    Венесуэла заключила сделку с США на разработку 17 стратегических нефтяных месторождений с потенциалом в 65 млрд баррелей нефти, заявила в Telegram-канале уполномоченный президента Венесуэлы Делси Родригес.

    «Предусмотрено освоение 17 стратегических месторождений с доказанным потенциалом в 65 млрд баррелей нефти, а также инвестиции более 100 млрд долларов и более 209 млрд долларов налоговых поступлений для государства», – сказано в представленном Родригес коммюнике.

    Эта сделка, как указано, значительно увеличит объемы добычи нефти при участии частных операторов.

    В посте Родригес в характерной для президента США Дональда Трампа торжественной манере написала об «историческом соглашении с правительством США».

    «Оно окажет значительное влияние на возрождение нашей страны. Эта инициатива является результатом укрепления отношений между Венесуэлой и США, и будет способствовать притоку инвестиций, направленных на восстановление и реконструкцию стратегической инфраструктуры для развития нашей углеводородной отрасли», – написала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что заключил «крупнейшую в мировой истории» сделку с Венесуэлой. Портал Axios узнал, что США близки к «масштабной» сделке по нефтяным месторождениям Венесуэлы. Bloomberg узнало о намерении Венесуэлы выйти из ОПЕК.

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    28 августа 2026, 19:03 • Новости дня
    Путин: Россия ведет борьбу за свое настоящее и будущее
    Путин: Россия ведет борьбу за свое настоящее и будущее
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в настоящее время ведет борьбу за свое настоящее и будущее, заявил президент Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» в Нижнем Новгороде.

    Президент России Владимир Путин заявил, что страна сегодня борется за свое настоящее и будущее, а укрепление суверенитета должно сопровождаться практическими усилиями по повышению благополучия граждан, передает РИА «Новости».

    «В интересах укрепления суверенитета боремся за настоящее, будущее России нашими практическими усилиями, направленными на повышение благополучия граждан. И сильна Россия и будет сильна в будущем», – сказал Путин. Он отметил, что эти усилия напрямую связаны с укреплением суверенитета страны.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую поездку главы государства в Нижний Новгород.

    В рамках визита Путин провел встречу с губернатором региона Глебом Никитиным.

    На самом форуме российский лидер отметил способность смелых отечественных проектов определять развитие страны на десятилетия вперед.

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    28 августа 2026, 21:18 • Новости дня
    Путин: Транспорт на газомоторном топливе наиболее перспективен для России

    Tекст: Вера Басилая

    Транспорт на газомоторном топливе наиболее перспективен для России в сравнении с электротранспортом, считает президент Владимир Путин.

    Путин на встрече с инженерами Горьковского автомобильного завода в Нижнем Новгороде заявил, что транспортные средства на газомоторном топливе имеют наибольшие перспективы в России по сравнению с электромобилями, передает РИА «Новости».

    «Будущее, скорее всего, за гибридными видами транспорта, а для нас газомоторное топливо, конечно, мне кажется, наиболее перспективное», – заявил Путин.

    В ходе рабочего визита президент осмотрел выставку передовых проектов форума «Сильные идеи для нового времени», выступил на пленарном заседании и провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород для участия в форуме «Сильные идеи для нового времени».

    Глава АвтоВАЗа Максим Соколов назвал гибридные автомобили наиболее перспективными для отечественного рынка.

    Вице-премьер Александр Новак спрогнозировал закономерный рост популярности машин на газе.

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    28 августа 2026, 21:54 • Новости дня
    Власти Венгрии решили выделить на АЭС «Пакш-2» дополнительно 300 млн евро
    Власти Венгрии решили выделить на АЭС «Пакш-2» дополнительно 300 млн евро
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Венгрии увеличат финансирование строительства атомной электростанции АЭС «Пакш-2» по российскому проекту, направив на эти цели более 300 млн евро до конца года.

    Новое правительство Венгрии решило дополнительно направить 111,6 млрд форинтов, что эквивалентно 305,5 млн евро, на возведение атомной электростанции по проекту Росатома, передает ТАСС. Изменения включены в поправки к бюджету на 2026 год, которые поступят в парламент в ближайшее время.

    Кабинет министров под руководством Петера Мадьяра подготовил документ, согласно которому финансовая поддержка проекта увеличится до 206,6 млрд форинтов до конца текущего года. «Похоже, правительство, сформированное партией «Тиса», сознает потребность АО «АЭС Пакш-2» в капитале», – отмечает венгерская пресса.

    За последние 12 лет Будапешт напрямую перечислил компании более 1,7 млрд евро. С учетом новых бюджетных расходов общая сумма затрат на строительство электростанции превысит 2,2 млрд евро.

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр допустил замену Росатома в проекте АЭС «Пакш-2».

    Позже глава венгерского правительства уклонился от прямого ответа о вероятной остановке возведения станции.

    Эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов предупредил о больших финансовых потерях Будапешта при смене генподрядчика.

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    28 августа 2026, 18:57 • Новости дня
    Минюст включил комика Незлобина в список иноагентов

    Минюст: Комик Незлобин пополнил реестр иностранных агентов

    Минюст включил комика Незлобина в список иноагентов
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство юстиции обновило реестр иностранных агентов, добавив в него известного комика Александра Незлобина и еще нескольких физических лиц и проектов.

    В список иноагентов были включены комик Александр Незлобин, журналисты М. Ю. Базылюк, К. Ю. Горожанко, А. А. Мочалов, а также проект «Быть Или» и информационный ресурс «Книгижарь», следует из сообщения на сайте Минюста.

    По данным ведомства, Александр Незлобин участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций. Кроме того, он распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и выступал против специальной военной операции на Украине. Сейчас комик проживает за пределами страны.

    Неделей ранее московский суд заочно приговорил комика Семена Слепакова (внесен в список иноагентов) к 400 часам обязательных работ.

    В июле Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов блогера Адама Аушева.

    В том же месяце ведомство пополнило этот список именем политика Бориса Надеждина.

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