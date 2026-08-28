Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.0 комментариев
Мерц назвал причину отказа ХДС от сотрудничества с АдГ
Канцлер ФРГ исключил сотрудничество ХДС и АдГ из-за связей с Россией
Накануне региональных выборов глава правительства Германии отверг возможность коалиции с «Альтернативой для Германии», назвав главной причиной контакты оппозиции с российскими властями.
Выступая в эфире телеканала RTL, канцлер ФРГ Мерц заявил о невозможности коалиции между Христианско-демократическим союзом и правой партией, передает Deutsche Welle* (признана в России СМИ-иноагентом).
Политик сделал это заявление за неделю до голосования в землях, где «Альтернатива для Германии» занимает лидирующие позиции.
Главной причиной отказа от любого политического партнерства стали контакты представителей оппозиции с российскими властями. По словам политика, этот фактор делает совместную работу партий абсолютно невозможной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал рекордные рейтинги партии АдГ в восточных регионах страны.
Бывший лидер фракции ХДС Вольфганг Райнхарт выразил крайнее недовольство работой Фридриха Мерца.
Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель жестко осудила политику немецкого руководства.
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