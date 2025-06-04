Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.0 комментариев
В Кельне началась крупнейшая эвакуация из-за трех авиабомб времен войны
В Кельне началась крупнейшая после Второй мировой войны эвакуация, связанная с обнаружением трех неразорвавшихся авиабомб американского производства с ударными взрывателями.
В Кельне началась самая масштабная эвакуация со времен Второй мировой войны из-за обнаружения трех неразорвавшихся авиабомб, передает ТАСС. Эвакуация затронет примерно 20,5 тыс. жителей, а также ряд крупных объектов, включая телерадиовещательную компанию RTL, больницу, вокзал, выставочный центр, арену Lanxess, филармонию, музеи, 58 отелей, девять школ, детские сады и административные здания.
Три авиабомбы американского производства, две из которых весят по 2 тонны, а одна – тонну, были найдены в районе Дойц 3 июня. Все снаряды оснащены ударными взрывателями, поэтому зона безопасности установлена в радиусе 1 км от места их обнаружения.
Власти города отмечают, что речь идет о крупнейшей операции по эвакуации населения за последние десятилетия. Как ранее пояснили городские чиновники, «речь идет о самой масштабной акции [по эвакуации] со времен окончания Второй мировой войны».
В ходе войны на территорию Германии было сброшено более 2 млн бомб, из которых до 20% не разорвались. Подобные находки до сих пор периодически обнаруживают рабочие при строительных работах, и обычно саперы обезвреживают их в течение нескольких часов, не создавая угрозы для жителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2018 году власти Берлина эвакуировали 10 тыс. человек из-за обнаружения бомбы.
Ранее в районе Кройцберг нашли неразорвавшуюся советскую авиационную бомбу времен Второй мировой войны.