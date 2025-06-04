В Кельне началась крупнейшая эвакуация из-за трех авиабомб времен войны

Tекст: Мария Иванова

В Кельне началась самая масштабная эвакуация со времен Второй мировой войны из-за обнаружения трех неразорвавшихся авиабомб, передает ТАСС. Эвакуация затронет примерно 20,5 тыс. жителей, а также ряд крупных объектов, включая телерадиовещательную компанию RTL, больницу, вокзал, выставочный центр, арену Lanxess, филармонию, музеи, 58 отелей, девять школ, детские сады и административные здания.

Три авиабомбы американского производства, две из которых весят по 2 тонны, а одна – тонну, были найдены в районе Дойц 3 июня. Все снаряды оснащены ударными взрывателями, поэтому зона безопасности установлена в радиусе 1 км от места их обнаружения.

Власти города отмечают, что речь идет о крупнейшей операции по эвакуации населения за последние десятилетия. Как ранее пояснили городские чиновники, «речь идет о самой масштабной акции [по эвакуации] со времен окончания Второй мировой войны».

В ходе войны на территорию Германии было сброшено более 2 млн бомб, из которых до 20% не разорвались. Подобные находки до сих пор периодически обнаруживают рабочие при строительных работах, и обычно саперы обезвреживают их в течение нескольких часов, не создавая угрозы для жителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2018 году власти Берлина эвакуировали 10 тыс. человек из-за обнаружения бомбы.

Ранее в районе Кройцберг нашли неразорвавшуюся советскую авиационную бомбу времен Второй мировой войны.