Из-за бомбы в Берлине эвакуировали 10 тыс. человек

В Берлине начата массовая эвакуация людей, живущих в 800 метрах от центрального вокзала, где была найдена бомба.

Место обнаружения бомбы находится рядом с правительственным кварталом, поэтому эвакуация также коснется зданий министерства экономики, федеральной разведывательной службы Германии и министерство транспорта, передает RT со ссылкой на Deutsche Welle.

Сообщается, что эвакуированным гражданам предложат разместиться в двух общежитиях, если они не смогут найти место для того, чтобы переждать.

18 апреля в ходе строительных работ вблизи центрального вокзала в Берлине была обнаружена неразорвавшаяся бомба периода Второй мировой войны. Саперы начали работу по обезвреживанию снаряда.