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В Германии число отказников от военной службы выросло в четыре раза
Funke: Число отказников от военной службы в Германии выросло в четыре раза
За первые девять месяцев текущего года в Германии подали почти 15 тыс. ходатайств об отказе от несения службы в строевых частях, что превышает показатели всего прошлого года в четыре раза.
С января по конец сентября число граждан Германии, подающих заявления об отказе от несения военной службы, увеличилось в четыре раза по сравнению с показателями за весь прошлый год, пишет ТАСС со ссылкой на медиагруппу Funke.
В текущем году поступило почти 15 тыс. соответствующих ходатайств, тогда как за весь прошлый год количество таких запросов составило 3879. Во второй половине года тенденция на отказ от службы значительно усилилась: с января по конец июня зарегистрировали 5862 обращения, а с июля по конец сентября подали более чем вдвое больше заявлений.
Эксперты связывают происходящее со вступлением в силу в начале года нового закона о военной службе и началом массовой рассылки Бундесвером информационных анкет для всех 18-летних граждан. Власти делают ставку на добровольный подход, однако законопроект включает возвращение освидетельствования призывников и обязательное заполнение мужчинами заявления с пунктом о готовности служить.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее госдолг Германии достиг 2,75 трлн евро из-за трат на оборону. Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова немецкого политика Фридриха Мерца о военной мощи объявлением войны. Кроме того, Мерц призвал пожертвовать социальными пособиями ради финансирования армии ФРГ.