Funke: Число отказников от военной службы в Германии выросло в четыре раза

Tекст: Дмитрий Зубарев

С января по конец сентября число граждан Германии, подающих заявления об отказе от несения военной службы, увеличилось в четыре раза по сравнению с показателями за весь прошлый год, пишет ТАСС со ссылкой на медиагруппу Funke.

В текущем году поступило почти 15 тыс. соответствующих ходатайств, тогда как за весь прошлый год количество таких запросов составило 3879. Во второй половине года тенденция на отказ от службы значительно усилилась: с января по конец июня зарегистрировали 5862 обращения, а с июля по конец сентября подали более чем вдвое больше заявлений.

Эксперты связывают происходящее со вступлением в силу в начале года нового закона о военной службе и началом массовой рассылки Бундесвером информационных анкет для всех 18-летних граждан. Власти делают ставку на добровольный подход, однако законопроект включает возвращение освидетельствования призывников и обязательное заполнение мужчинами заявления с пунктом о готовности служить.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее госдолг Германии достиг 2,75 трлн евро из-за трат на оборону. Глава МИД России Сергей Лавров назвал слова немецкого политика Фридриха Мерца о военной мощи объявлением войны. Кроме того, Мерц призвал пожертвовать социальными пособиями ради финансирования армии ФРГ.