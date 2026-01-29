Российское руководство на данный момент достаточно осторожно оценивает идею Дональда Трампа о создании Совета мира. Представляется, что это в первую очередь связано с пониманием, что подобные инициативы редко бывают успешны.0 комментариев
FT сообщила о планах Германии создать спутниковую систему обнаружения ракет
Германия планирует первой из европейских стран создать спутниковую систему обнаружения ракет на фоне стремления Европы снизить зависимость от США, пишет газета Financial Times со ссылкой на главу космического командования страны, генерал-майора Михаэля Траута.
Германия намерена первой в Европе создать национальную спутниковую систему обнаружения ракет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times и генерал-майора Михаэля Траута, главы космического командования страны.
По его словам, проект будет иметь национальный характер, но при этом открыт для сотрудничества с другими европейскими странами.
Траут подчеркнул, что существует острая необходимость в развитии суверенных возможностей Германии и Европы по обнаружению и перехвату ракет, поскольку это сделает их более сильными партнерами для США. Сейчас, по данным Financial Times, европейские страны зависят от системы предупреждения, которую через НАТО предоставляют Соединенные Штаты.
Позиция бывшего президента США Дональда Трампа по отношению к Европе подтолкнула европейские государства к стремлению развивать собственные оборонные технологии. Траут не раскрыл детали по срокам или бюджету создания системы, однако отметил, что глава обороны Германии поставил задачу быть готовыми к войне к 2029 году.
В завершение генерал-майор заявил: «В космосе мы должны быть готовы к бою уже сейчас, если это потребуется».
