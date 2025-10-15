Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.10 комментариев
Германия решила выделить 500 млн долларов на американское оружие Киеву
В рамках новой инициативы Германия намерена профинансировать закупку американского вооружения для Украины на сумму 500 млн долларов, включая системы Patriot и высокоточные боеприпасы.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия в рамках инициативы PURL профинансирует закупку американского оружия для нужд Украины на сумму 500 млн долларов, передает РИА «Новости». Пакет помощи входит в общий объем поддержки более 2 млрдевро, которую Берлин планирует предоставить Киеву в ближайшее время.
«Германия предоставит дополнительную поддержку на сумму более 2 млрд евро. Это включает вклад в пакет PURL на сумму 500 млн долларов США. Пакет направлен на удовлетворение ряда неотложных потребностей Украины», – заявил Писториус на заседании контактной группы по Украине.
Он уточнил, что новый пакет военной помощи предусматривает поставки систем противовоздушной обороны, комплексов Patriot, радиолокационных систем, а также высокоточных артиллерийских снарядов, ракет и других боеприпасов. Основное внимание будет уделено поставкам средств ПВО для усиления защиты украинской инфраструктуры и армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер объявил о подготовке заявления о военной поддержке Украины и призвал европейские страны активнее участвовать в программе PURL.
Шеф Пентагона Пит Хегсет сообщил, что США рассчитывают на увеличение числа государств НАТО, присоединяющихся к плану закупки вооружений для Украины.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ожидает новых объявлений стран альянса о помощи Украине, включая ПВО, по результатам заседания глав Минобороны.