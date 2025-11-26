  • Новость часаПрезидент Гвинеи-Бисау арестован в результате госпереворота
    Фестивали плова разошлись с национальной политикой России
    Чернышенко объяснил, зачем НАТО пытается заполучить опытных ветеранов СВО
    «Пупупу» стало претендентом на слово года в России
    Суд принял иск Безрукова за продажу масок с его изображением
    Путин сыграл на национальном киргизском инструменте в Бишкеке
    Страны G7 выдали Украине 30,9 млрд евро доходов от активов России
    Рябков: Время зерновой сделки прошло
    Единственная подводная лодка Польши сломалась при выходе в море
    Совфед одобрил повышение МРОТ до 27 тыс. рублей
    Мнения
    Алексей Ярошенко Алексей Ярошенко Россия перестает быть нерусской

    Впервые за 30 лет государство начинает выстраивать национальную политику в интересах большинства. Если эта линия будет продолжена, Россия действительно перестанет быть «нерусской». Что выгодно всем народам, живущем в нашей великой и прекрасной стране.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Похищенные украинские дети» – слезовыжималка для идиотов

    Для того, чтобы вызвать у масс народа направленное недовольство, переходящее в долговременную ненависть, нужно вбросить нечто такое, что делает объект в глазах общественности совершенно запредельным маньяком. Для этого более всего подходит тема насилия над детьми и домашними животными.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский «Бусификация» на Украине ждет всех, кроме нацистов

    На фоне нехватки резервов и кадрового голода ВСУ готовность киевского режима освободить от мобилизации и фронта несколько тысяч молодых и здоровых нацистов кажется не совсем логичной. Но «нацики» необходимы киевскому режиму как оружие против своих противников.

    26 ноября 2025, 18:41 • Новости дня

    Мерц: Европа не поможет России победить на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе выступления в бундестаге заявил, что Европа не будет длать уступки, которые помогли бы России быстрее завершить конфликт на Украине.

    Как сообщает The Guardian, Мерц заявил, что прекращение конфликта на Украине возможно «только при участии Киева и с учетом мнения европейских государств», передает «Газета.Ru». «Без согласия Украины и без согласия европейцев не будет основы для настоящего, длительного мира на Украине», – подчеркнул канцлер.

    Политик заверил, что правительство Германии останется на стороне Киева столько, сколько потребуется и планирует использовать для этого замороженные российские активы. Мерц добавил, что Россия теоретически могла бы завершить конфликт в короткие сроки, но подчеркнул, что уступки в виде капитуляции Украины исключены.

    «Путин должен осознать, что он не имеет шансов выиграть эту войну за счет европейского порядка свободы и мира», – заявил канцлер.

    Ранее Путин выразил уверенность в будущей победе России в СВО.

    26 ноября 2025, 15:35 • Новости дня
    Страны G7 выдали Украине 30,9 млрд евро доходов от активов России

    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Часть кредитной линии до 45 млрд евро направили Киеву за счет доходов от российских активов, при этом ЕС исключает разморозку активов, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

    Страны «Группы семи» уже передали Киеву 30,9 млрд евро из общей суммы в 45 млрд евро кредитов, обеспеченных доходами от реинвестирования замороженных российских активов, сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, передает ТАСС. Погашение этой кредитной линии продолжится вплоть до 2042 года.

    Как пояснил Домбровскис, по этой кредитной линии Украине уже поступило 30,9 млрд евро, включая 18,1 млрд евро от стран ЕС.

    Еврокомиссар заверил, что Еврокомиссия не рассматривает возможность разморозки российских активов или передачи их части под контроль США, поскольку эти средства уже вовлечены в кредитную схему. Подобный подход, по словам Домбровскиса, полностью определяет дальнейшую стратегию обращения с этими активами в Евросоюзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кая Каллас выступила на стороне инициативы по использованию российских активов для кредитования Украины.

    ЕС планировал предоставить Украине кредит на 140 млрд евро за счет российских активов, но столкнулся с жестким сопротивлением. Бельгия выразила обеспокоенность и ранее заблокировала этот шаг на саммите ЕС 23 октября.

    Однако в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о подготовке юридического текста по использованию замороженных российских активов, несмотря на протесты Бельгии.

    В России уже сформировали реакцию на возможное изъятие российских активов, заявил в ответ министр юстиции Константин Чуйченко.


    26 ноября 2025, 11:03 • Новости дня
    @ IMAGO/ROLANDO ENRIQUEZ/Agencia Prensa-Independien/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская администрация говорит о прогрессе, однако украинская сторона указывает на серьезные разногласия по ключевым вопросам, включая судьбу Донбасса, сообщает CNN.

    Президент США Дональд Трамп заявил об «огромном прогрессе» в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, несмотря на «несколько оставшихся разногласий», передает CNN.

    Госсекретарь США Марко Рубио после встречи в Женеве также выразил оптимизм, отметив, что оставшиеся вопросы не являются непреодолимыми. Вашингтон утверждает, что Украина уже согласилась на мирное соглашение, и стороны якобы спорят лишь о деталях.

    Однако украинский источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что разногласий остается гораздо больше, чем говорят американские чиновники. Собеседник подтвердил, что по большинству пунктов из опубликованного накануне 28-пунктного мирного плана консенсус достигнут. Тем не менее по трем ключевым вопросам, по его словам, сохраняются серьезные расхождения, которые могут поставить под угрозу саму возможность соглашения.

    Первый спорный вопрос касается территорий Донбасса, контроль над которыми Россия требует отдать под свою администрацию и сделать демилитаризованной зоной. Украинская сторона признает определенный прогресс в обсуждении, однако никаких окончательных формулировок или решений пока не принято.

    «Было бы неправильно говорить, что появилась версия, которую Украина готова принять», – заявил источник.

    Вторым препятствием является американское предложение ограничить численность вооруженных сил Украины 600 тыс. человек, что прописано в мирном плане. Как отмечает собеседник, обсуждается более высокая цифра, и Киев настаивает на дополнительных изменениях, прежде чем согласится ограничить свой военный потенциал.

    Третий принципиальный момент – требование США, чтобы Украина отказалась от стремления вступить в НАТО. Представитель украинской стороны называет это требование неприемлемым, отмечая, что такой шаг стал бы «плохим прецедентом» и фактически предоставил бы России право вето по вопросам западной безопасности. Эти трех позиций касаются главных требований Москвы и считаются «красными линиями» для Киева, что делает поиск компромисса крайне сложным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times сообщила о подготовке ЕС к возможному прекращению помощи США Киеву. New York Times заявила о внесении изменений в мирный план Дональда Трампа после женевских переговоров. Белый дом уточнил, что продолжает тесно работать с Украиной по мирному плану.

    Китай и Япония на пути к войне

    Китай заявил, что Устав ООН дает ему особые права на применение военной силы в отношении Японии. Ранее новый японский премьер и первая женщина в этой должности Санаэ Такаити пригрозила Пекину вооруженным конфликтом, но при одном условии.

    26 ноября 2025, 13:32 • Новости дня
    Минченко призвал не повторять ошибок СССР в национальной политике

    Политолог Минченко: В Стратегии национальной политики русский народ получил принципиально новый статус

    Минченко призвал не повторять ошибок СССР в национальной политике
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Этнические анклавы и диаспоры служат возможными проводниками недружественной политики по отношению к России. Негативные тенденции и способы противодействия им отражены в обновленной Стратегии национальной политики, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Напомним, согласно новой Стратегии, к 2036 году не менее 95% жителей страны должны осознавать себя частью единой российской нации.

    «Россия – многонациональная и многоконфессиональная страна. Вместе с тем более 80% населения Российской Федерации – это русские. Таким образом, в новой Стратегии национальной политики русский народ получил принципиально новый статус», – отметил Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

    Он напомнил, что в документе обозначены цели, связанные с продвижением русского языка и русской культуры. «Я думаю, что это главное позитивное изменение в тексте – наравне с тем, что в нем упоминаются такие негативные тенденции, как формирование этнических анклавов и вопросы диаспор как возможных проводников недружественной политики по отношению к России», – уточнил собеседник.

    Принципиально важной является предусмотренная Стратегией задача по устранению последствий антироссийской пропаганды в исторических регионах России. «Главный рецепт – не пытаться воспроизводить практики Советского Союза. Национальная политика СССР, попытка создания прообразов национальных государств внутри большого объединения привела к его развалу. Поэтому чем меньше будет советского опыта в Донбассе и Новороссии и чем больше акцента на русской идентичности – тем лучше», – считает Минченко.

    Напомним, Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики России на период до 2036 года. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года, следует из указа главы государства. Стратегия состоит из шести разделов, в которых в общей сложности 61 пункт.

    «Реализация настоящей Стратегии способствует сохранению исторически сложившегося государственного единства и территориальной целостности Российской Федерации, ее внутренней стабильности, гармоничному развитию и процветанию народов Российской Федерации, укреплению единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) как основы самобытного государства-цивилизации», – говорится в документе.

    Согласно новой Стратегии, к 2036 году не менее 95% жителей страны должны осознавать себя частью единой российской нации. Сейчас общероссийская гражданская идентичность преобладает у 92% населения. Документ предусматривает увеличение доли граждан, положительно оценивающих межнациональные отношения до 85%. Этот показатель отражает стремление к укреплению гармонии в многонациональном российском обществе.

    Кроме того, в Стратегии обозначена необходимость устранить последствия антироссийской пропаганды в исторических регионах России. Для этого планируется активное вовлечение детей и молодежи из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в проекты, конкурсы и акции всероссийского уровня.

    «Защита русскоязычного населения воссоединенных с Россией территорий, его освобождение от многолетней дискриминации и насилия на этнической и религиозной почве со стороны неонацистского руководства Украины создали условия для восстановления единства исторических территорий Российского государства», – следует из указа.

    Предыдущая Стратегия государственной национальной политики была принята в 2012 году на период до 2025 года включительно. В нее дважды вносились изменения – в 2018 и 2024 годах.

    26 ноября 2025, 15:07 • Новости дня
    Рябков: Время зерновой сделки прошло

    Tекст: Валерия Городецкая

    Время зерновой сделки, вероятно, уже прошло, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    Он отметил важность реальных и эффективных усилий в сфере продовольственной безопасности, добавив, что соглашения могли бы улучшить положение на рынках, передает ТАСС.

    Рябков акцентировал внимание на том, что Евросоюз позиционирует себя как гуманитарного игрока на международной арене, однако фактически саботировал реализацию договоренностей, способствовавших бы стабилизации ситуации.

    По словам дипломата, ЕС не выполнил часть соглашений, которые помогли бы выровнять положение на продовольственных рынках. Его заявление прозвучало в ответ на вопрос о комментариях президента Турции Тайипа Эрдогана по поводу возможного обсуждения нового зернового коридора.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как отмена зерновой сделки поможет российским экспортерам.

    26 ноября 2025, 08:22 • Новости дня
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон сократил количество пунктов в проекте мирного урегулирования на Украине с 28 до 22, многие из них были решены благоприятным образом, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что число пунктов в американском плане мирного урегулирования на Украине было сокращено с 28 до 22, передает ТАСС.

    По его словам, изначальный вариант представлял собой «просто схему», концепцию, а не полноценный план.

    Он подчеркнул, что многие из пунктов были решены и, по его словам, «на самом деле решены очень благоприятным образом». Эта оценка прозвучала на фоне критики республиканцев, которые ранее сочли первоначальный вариант плана «слишком благоприятным» для России.

    О предложении Вашингтоном мирной программы стало известно на прошлой неделе. Тогда отмечалось, что план из 28 пунктов вызвал недовольство европейских партнеров Киева. Их обеспокоила возможность уступок и подход США к вопросам безопасности и урегулирования конфликта.

    Ранее Трамп заявил, что Киев не сможет удержать под своим контролем территории, с которых ему предлагают отвести войска.

    Трамп сказал, что встреча с Владимиром Зеленским возможна только после заключения сделки по урегулированию конфликта на Украине.

    В свою очередь глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак отметил невозможность принять план США из 28 пунктов из-за быстрой смены обстоятельств.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что отказ Киева от переговоров способствует достижению целей спецоперации на Украине военным путем.

    26 ноября 2025, 12:34 • Новости дня
    Политолог сказала, как излечить Новороссию и Донбасс от украинской лжи

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В Донбассе и Новороссии пока еще заметны следы антироссийской пропаганды Украины. Для ее устранения российским властям придется делать упор на образовательных проектах, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Так она прокомментировала утвержденную Владимиром Путиным Стратегию государственной национальной политики.

    «На протяжении всего последнего десятилетия простым украинцам насаждалась идеология национализма. Она проникла во все сферы общества – от СМИ до системы образования и научной деятельности. Эта культура считалась главенствующей, а любое противодействие оной приравнивалось практически к преступлению против государства», – напомнила политолог Лариса Шеслер.

    Причем коснулись эти процессы, в том числе Донбасса и Новороссии, которые в 2022 году вернулись в состав Российской Федерации. «Если мы возьмем Крым, воссоединившийся с Россией в 2014 году, то, во-первых, жителей полуострова не так сильно задел националистический угар, а во-вторых, он уже во многом нейтрализован российской действительностью. Что касается Мариуполя, Мелитополя, Бердянска, а также других населенных пунктов, то там от влияния киевских властей серьезно пострадали головы как взрослых, так и детей», – детализировала собеседница.

    Другими словами, воссоединение Донбасса и Новороссии с Россией, с одной стороны, дало большой позитивный патриотический импульс, но с другой – в регионах еще заметны последствия агрессивной антироссийской пропаганды. «Излечение» субъектов – комплексная и непростая задача, подчеркнула политолог. «Чтобы устранить все негативные последствия, придется делать упор на образовании», – считает Шеслер.

    «На мой взгляд, в школах и вузах нужно вводить дополнительные курсы, посвященные разоблачению тотальной лжи Украины. В них, возможно, стоит представить идеи, например, академика Петра Толочко, историка Олеся Бузины, а также некоторых других мыслителей, которые разоблачали преступное содержание бандеровской идеологии», – рассуждает спикер.

    Она напомнила, что с этой целью уже создаются научно-исследовательские центры, один из них – в Мелитополе. При этом работа в зависимости от возрастной категории людей будет отличаться, продолжила эксперт. «В этом случае нужно обращаться к нашему общему историческому прошлому, к нашим победам во время Великой Отечественной войны, к нашей общей культуре. Важно составлять специальные культурные программы, которые будут продвигать соответствующие идеи», – заключила Шеслер.

    Напомним, Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики России на период до 2036 года. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года, следует из указа главы государства. Стратегия состоит из шести разделов, в которых в общей сложности 61 пункт.

    «Реализация настоящей Стратегии способствует сохранению исторически сложившегося государственного единства и территориальной целостности Российской Федерации, ее внутренней стабильности, гармоничному развитию и процветанию народов Российской Федерации, укреплению единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) как основы самобытного государства-цивилизации», – говорится в документе.

    Согласно новой Стратегии, к 2036 году не менее 95% жителей страны должны осознавать себя частью единой российской нации. Сейчас общероссийская гражданская идентичность преобладает у 92% населения. Документ предусматривает увеличение доли граждан, положительно оценивающих межнациональные отношения до 85%. Этот показатель отражает стремление к укреплению гармонии в многонациональном российском обществе.

    Кроме того, в Стратегии обозначена необходимость устранить последствия антироссийской пропаганды в исторических регионах России. Для этого планируется активное вовлечение детей и молодежи из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в проекты, конкурсы и акции всероссийского уровня.

    «Защита русскоязычного населения воссоединенных с Россией территорий, его освобождение от многолетней дискриминации и насилия на этнической и религиозной почве со стороны неонацистского руководства Украины создали условия для восстановления единства исторических территорий Российского государства», – следует из указа.

    Предыдущая Стратегия государственной национальной политики была принята в 2012 году на период до 2025 года включительно. В нее дважды вносились изменения – в 2018 и 2024 годах.

    26 ноября 2025, 04:17 • Новости дня
    Трамп назвал перспективы Украины в войне

    @ Craig Hudson/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В зоне конфликта на Украине фронт «движется только в одном направлении», Киев не сможет удержать под контролем территории, с которых ему предлагают отвести войска, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Если вы посмотрите, то это движется только в одном направлении. Так что в конце концов эту землю в течение следующей пары месяцев в любом случае может получить Россия», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Отвечая на вопрос о том, на какие уступки, по его мнению, нужно пойти Москве, Трамп заявил, что речь идет об отказе от дальнейшего продвижения войск.

    Он отметил, что конфликт может продолжаться годами, а у России «гораздо больше солдат», чем у Украины. Трамп подчеркнул, что если Украине удастся достичь сделки, это будет хорошим результатом для обеих сторон. «Украина – это гораздо меньшая группа людей», – сказал Трамп.

    Трамп также заявил, что в мирном плане США по Украине сейчас осталось 22 пункта из изначально предложенных 28. Он подчеркнул, что «многие из них согласованы в очень благоприятной манере». Американский лидер охарактеризовал первоначальное предложение как «концепцию», а не четкий план.

    Среди обсуждаемых вопросов Трамп указал тему границы, отметив: «Вы же не можете провести ее посреди дома или шоссе. Так что они пытаются что-то придумать. Процесс сложный. Он так быстро не делается».

    Он заявил: «У нас отлично идут переговоры. Мы достигаем прогресса». «У нас идут хорошие переговоры. Начали с Россией, ведем некоторые переговоры с Россией», – сказал Трамп, добавив, что с Украиной «все нормально».

    Трамп заявил, что встреча с Владимиром Зеленским станет возможной после заключения сделки по урегулированию конфликта на Украине. Встреча спецпосланника Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным ожидается в Москве на следующей неделе, сообщил Трамп, добавив, что в ней может принять участие его зять Джаред Кушнер.

    26 ноября 2025, 14:54 • Новости дня
    Кабанов: Для России в приоритете русская культура, а не «праздники плова»

    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Укрепление объединяющей роли государствообразующего русского народа будет способствовать сохранению и поддержке этнокультурного и языкового многообразия нашей страны, сказал газете ВЗГЛЯД член СПЧ Кирилл Кабанов. Ранее президент Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики России до 2036 года.

    «Стратегия национальной политики придает новый статус русскому народу, нашему языку и культуре в рамках госполитики, принципиально повышая их значимость. Это осевой для России тренд на их укрепление и продвижение», – рассказал Кирилл Кабанов, член президиума Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека.

    «Зафиксированная в Стратегии объединяющая роль государствообразующего русского народа, сохранение и развитие его культуры, приведет к поддержке этнокультурного и языкового многообразия нашей страны. Это поможет гармонизации межнациональных отношений и усилению других народов», – указал он.

    «Важно, что государство берет на себя обязательства не просто сохранять, но и активно развивать русскую культуру как основу гражданской идентичности. Это кардинально меняет сложившуюся за последние 30 лет практику влияния на нашу нацполитику западных клише и лекал вроде нежелательных в России западных НКО», – заметил собеседник.

    «Отдельно отмечу пункт, согласно которому не менее 50% всех этнокультурных мероприятий должны быть посвящены русской культуре. Фактически государство начинает борьбу с чуждыми для нас «праздниками плова». Они не должны превалировать над такими фестивалями, как, например, «Щи да каша – пища наша», проводимыми в Калуге», – пояснил спикер.

    «Для приезжих у нас проводятся дни национальной культуры при соответствующих посольствах. Те же, кто постоянно живет в России, должны, не теряя идентичности, перенимать культуру российских коренных народов. Около 70% россиян идентифицируют себя как русские. Так что защита нашего культурного наследия имеет вполне измеримые критерии», – подчеркнул эксперт.

    «Приведу одну аналогию. Известно, что башкирская конница в составе девяти полков участвовала во взятии Парижа в 1814 году и победоносно вступала во французскую столицу. Это, безусловно, предмет для гордости их потомков. Но все они были не отдельной силой, а частью российской армии, без которой победы не было бы», – заметил спикер.

    «Также важно, что Стратегия официально называет русофобию угрозой национальной безопасности России. Само по себе явление направлено против русского народа, культуры и языка, объединяющих страну, а значит – против самой нашей государственности. Поэтому борьба с ней будет вестись на внутреннем и внешнем треках», – детализировал он.

    «Русофобию используют внешние силы в качестве орудия своих агентов, пытающихся бить по единству России. Таким образом, Стратегией наше государство посылает всем однозначный сигнал о недопустимости того, чтобы местные националисты и сепаратисты разжигали конфликты с государствообразующим народом», – добавил Кабанов.

    Напомним, Владимир Путин утвердил Стратегию государственной национальной политики России на период до 2036 года. Документ вступит в силу с 1 января 2026 года, следует из указа главы государства. Стратегия состоит из шести разделов, в которых в общей сложности 61 пункт.

    «Реализация настоящей Стратегии способствует сохранению исторически сложившегося государственного единства и территориальной целостности Российской Федерации, ее внутренней стабильности, гармоничному развитию и процветанию народов Российской Федерации, укреплению единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации) как основы самобытного государства-цивилизации», – говорится в документе.

    Согласно новой Стратегии, к 2036 году не менее 95% жителей страны должны осознавать себя частью единой российской нации. Сейчас общероссийская гражданская идентичность преобладает у 92% населения. Документ предусматривает увеличение доли граждан, положительно оценивающих межнациональные отношения до 85%. Этот показатель отражает стремление к укреплению гармонии в многонациональном российском обществе.

    Кроме того, в Стратегии обозначена необходимость устранить последствия антироссийской пропаганды в исторических регионах России. Для этого планируется активное вовлечение детей и молодежи из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в проекты, конкурсы и акции всероссийского уровня.

    «Защита русскоязычного населения воссоединенных с Россией территорий, его освобождение от многолетней дискриминации и насилия на этнической и религиозной почве со стороны неонацистского руководства Украины создали условия для восстановления единства исторических территорий Российского государства», – следует из указа.

    Предыдущая Стратегия государственной национальной политики была принята в 2012 году на период до 2025 года включительно. В нее дважды вносились изменения – в 2018 и 2024 годах.

    Ранее замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов на полях форума «Народы России» сообщил, что в 2026 году на реализацию нацполитики выделят 4,8 млрд рублей, что существенно превышает предыдущие объемы финансирования.

    26 ноября 2025, 16:05 • Новости дня
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд по делу о контрабанде наркотиков в отношении актрисы Аглаи Тарасовой принял решение удовлетворить ходатайство защиты о вызове в качестве свидетелей актеров Леонида Ярмольника, Евгения Цыганова и Юлии Снигирь.

    В своем обращении адвокаты просили суд допросить указанных артистов для дачи характеристики личности обвиняемой, передает ТАСС.

    «Мы просим допросить в качестве свидетелей Леонида Ярмольника, Евгения Цыганова и Юлию Снигирь по характеристике личности Аглаи Тарасовой», – заявила представитель защиты в ходе заседания.

    Рассмотрев ходатайство, судья вынес решение о его удовлетворении.

    В сентябре актрисе Тарасовой предъявили обвинение в контрабанде наркотиков.

    26 ноября 2025, 17:34 • Новости дня
    Чернышенко объяснил ценность «технарей», поршедших СВО

    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участники специальной военной операции, обладающие инженерными компетенциями, способны сыграть заметную роль в развитии технологической науки и должны активно вовлекаться в работу над перспективными проектами, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    На пленарном заседании V Конгресса молодых ученых в Сириусе Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что специалисты с боевым опытом и технической подготовкой сегодня высоко ценятся за рубежом, передает ТАСС. По словам вице-премьера, «Во всем мире, в странах НАТО идет охота за "технарями", которые являются ветеранами боевых действий и которые могут привносить существенный вклад в становление технологической науки и давать главный предметный смысл научным разработкам».

    Чернышенко призвал отечественных разработчиков обратить внимание на таких людей и «привлекать их в технологические проекты». Он отметил, что для включения таких специалистов в научно-технологическую деятельность потребуется дополнительное обучение, чтобы адаптировать боевой опыт под задачи гражданской науки и промышленности.

    V Конгресс молодых ученых проводится в рамках Десятилетия науки и технологий, организован Фондом Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах при президентском Совете по науке и образованию. Оператором программы выступает АНО «Национальные приоритеты».

    26 ноября 2025, 10:21 • Новости дня
    @ Mattie Neretin/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во время визита в Киев министр армии США Дэн Дрисколл заявлял о критическом положении украинских войск, он настаивал на немедленном принятии мирного соглашения, подразумевающего уступки России, сообщают американские СМИ.

    Дрисколл озвучил украинским чиновникам мнение, что позиция Киева на фронте близка к катастрофе, сообщили источники NBC News.

    «Вы проигрываете, и вам нужно согласиться на сделку», – сказал Дрисколл.

    Он отметил усиление российского наступления и сказал, что Россия может вести боевые действия неопределенно долго.

    Американская делегация сообщила, что промышленность США не способна поддерживать прежние темпы поставок вооружений и средств ПВО для защиты инфраструктуры и населения Украины.

    В ходе встречи был презентован поддерживаемый США мирный план, расцененный в Киеве как «капитуляция перед Москвой». Украинская сторона вежливо отказалась от изначального варианта и высказала «серьезные сомнения», однако выразила готовность к дипломатическим обсуждениям, отмечает NBC News.

    Между американскими чиновниками существуют разногласия по поводу подходов к завершению конфликта: одни считают, что надо принудить Киев к уступкам, другие настаивают на сохранении давления на Россию.

    После вмешательства госсекретаря США Марко Рубио и переоценки плана его спорные положения были смягчены, сейчас обсуждается компромиссный документ из 19 пунктов, указали источники.

    Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Умеров заявил о достижении понимания по ключевым условиям в Женеве.

    Напомним, США предложили план урегулирования конфликта на Украине. При этом президент США Дональд Трамп указывал, что Зеленский может «биться до разрыва сердца», если его не устраивает это предложение.

    В среду Трамп сообщил, что Вашингтон уменьшил количество пунктов в проекте мирного урегулирования на Украине с 28 до 22.

    26 ноября 2025, 14:35 • Новости дня
    Космонавт Зубрицкий назвал самый ненужный навык в космосе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе интернет-встречи с молодыми учеными российский космонавт Алексей Зубрицкий отметил, что умение держать равновесие совершенно бесполезно для работы на борту МКС, однако крайне важно уметь фиксировать оборудование и инструменты в условиях невесомости.

    Космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий в ходе онлайн-встречи с участниками V Конгресса молодых ученых рассказал, что абсолютно бесполезным на орбите оказывается навык держать равновесие. По его словам, там невозможно упасть, а в невесомости человек всегда находится в состоянии равновесия вне зависимости от положения тела, сообщает ТАСС.

    Зубрицкий отметил, что при этом умение фиксировать инструменты и оборудование рядом с собой – один из самых полезных навыков на станции. Если что-то отпустить и отвернуться, то инструмент можно просто не найти, уточнил космонавт.

    Встреча прошла на площадке Научно-технологического университета «Сириус» в рамках V КМУ. Вместе с Сергеем Рыжиковым Зубрицкий наглядно продемонстрировал зрителям действие законов физики в невесомости на примере воды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее космонавт Зубрицкий впервые в истории оформил госуслугу с орбиты за 30 секунд, дистанционно запретив оформление сим-карты.

    Также российские космонавты установили на МКС новый импульсный плазменный инжектор, который позволит создавать спутниковые двигатели для аппаратов массой до 50 кг.

    До этого космонавты Рыжиков и Зубрицкий во время выхода в открытый космос протерли иллюминатор МКС.

    26 ноября 2025, 16:48 • Новости дня
    Силуанов подтвердил планы продать аэропорт Домодедово

    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство финансов России сохраняет действующий план по продаже аэропорта Домодедово, сообщил глава ведомства Антон Силуанов.

    По его словам, продать воздушную гавань планируется до конца этого года, передает ТАСС.

    «Работаем над этим планом. Мы его не корректировали и принимаем все необходимое, чтобы эту задачу выполнить», – сообщил министр журналистам.

    Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг аэропорта Домодедово, подчеркнув, что судебный спор длится много лет и не связан с национализацией.

    26 ноября 2025, 13:12 • Новости дня
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    За последние сутки отражены восемь атак подразделений 210-го штурмового полка и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ из района Гришино в Донецкой народной республике (ДНР) и в направлении Котлино с целью деблокирования окруженной украинской группировки, сообщили в Минобороны.

    В итоге уничтожены до 35 военнослужащих и американская бронемашина MaxxPro, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В целом подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Торецкого, Дорожного, Артемовки, Удачного в ДНР, Новопавловки и Ивановки в Днепропетровской области.

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии успешно продвигаются в северном направлении в микрорайонах Центральный и Динас. Продолжают зачистку Ровного.

    В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города.

    За минувшие сутки на Красноармейском направлении уничтожены свыше 210 военнослужащих, семь бронемашин, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили более 450 военнослужащих, танк, семь бронемашин, два орудия полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Могрицы, Мирополья, Павловки, Алексеевки, Андреевки и Новой Сечи в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Волчанском, Вильчей, Удами, Хатним и Старицей.

    Противник при этом потерял более 180 военнослужащих, три бронемашины, американскую 105-мм гаубицу М101 и станцию РЭБ. Уничтожены два склада боеприпасов и семь складов матсредств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии в районах Моначиновки, Староверовки, Подолов, Нечволодовки, Благодатовки, Гусинки, Ковшаровки в Харьковской области и Диброва в ДНР.

    Потери противника при этом составили до 230 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии, десять станций РЭБ и шесть складов с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, артиллерийской, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Северска, Резниковки, Платоновки, Славянска, Пискуновки, Константиновки и Берестока в ДНР.

    Противник потерял до 275 военнослужащих, машину пехоты, бронеавтомобиль «Казак» и два артиллерийских орудия. Уничтожены американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, станция РЭБ и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны под Малиновкой, Добропольем, Гуляйполем в Запорожской области, Маяком и Отрадным в Днепропетровской области.

    ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, танк, орудие полевой артиллерии, станцию РЭБ и четыре склада матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Иванополье в ДНР. А за день до этого они освободили соседнее с Гуляйполем Затишье.

    26 ноября 2025, 12:13 • Новости дня
    Ушаков заявил о получении Россией нескольких вариантов мирного плана США

    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Москва получила по неофициальным каналам сразу несколько разных версий американского мирного плана по урегулированию на Украине, в которых «можно запутаться», официально России проект никто не предоставлял, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Россия по неофициальным каналам получила несколько вариантов предложенного Вашингтоном мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.

    По его словам, Москва официальных документов не получала, но о существовании бумаг известно.

    «Официальной нет, но бумага есть», – сказал он, добавив, что у России на руках несколько версий, «в них можно запутаться».

    По словам Ушакова, МИД России пока не обсуждал эти предложения с зарубежными партнерами, так как документы требуют тщательного анализа.

    Также Ушаков отметил, что некоторые пункты в предложениях США можно оценить позитивно, однако для всесторонней оценки необходима экспертная дискуссия.

    Ранее Ушаков заявил, что американский мирный план по урегулированию на Украине из 28 пунктов не обсуждался на переговорах в Абу-Даби.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва получила вариант плана Дональда Трампа по неофициальным каналам и готова обсуждать конкретные формулировки.

    Президент России Владимир Путин заявил, что обновленный план поступил по дипломатическим каналам и может быть основой для переговоров.

    Президент также заявил, что Россия открыта к обсуждению урегулирования, но отказ Киева от переговоров приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.

