МИД осудил выдвижение Бербок на пост главы Генассамблеи ООН

Tекст: Валерия Городецкая

В опубликованном докладе российского внешнеполитического ведомства о действиях (бездействии) властей Италии, ФРГ и Японии, в результате которых разрушается и фальсифицируется история, оправдываются фашизм и его пособники, подчеркивается, что этот шаг воспринимается как неуважение к истории и ценностям ООН, передает ТАСС.

«В год 80-летия Великой Победы над фашистской Германией на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, созданной после Второй мировой войны и категорически и бесповоротно осудившей фашизм, выдвинута экс-глава МИД ФРГ Бербок, которая пришла к власти с идеями оголтелого, дремучего реваншизма и делает свою карьеру на поддержке и реабилитации нацизма», – сказано в докладе.

В документе отмечается, что решение властей Германии номинировать Бербок расценивается российской стороной как «плевок» в адрес ООН.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала назначение Бербок председателем Генассамблеи ООН и сравнила ее с «дьявольской усмешкой» в год 80-летия Победы.