Москвичи рассказали о реакции на проверки телефона партнером

Tекст: Алёна Задорожная

«У нас нет запретов, но сами по себе проверки – это не очень нормально. Все же это личное пространство», – объясняет девушка. «У нас с женой есть доступ к телефонам друг друга. Мы можем воспользоваться ими в любой момент, если понадобиться», – признается другой горожанин.

Отказ смотреть телефоны друг друга – маркер доверия между партнерами, уверены жители столицы. «Либо мы доверяем друг другу, либо нет», – отмечает юная москвичка. А вот тайная проверка смартфона партнера может серьезно нарушить атмосферу в отношениях, указывают опрошенные.

«В каждых отношениях мы с девушкой знали пароли друг друга. Но если я ловил кого-то за руку при ревизии моего телефона – начинался совсем другой разговор», – рассказал молодой человек.

«Если есть какое-то недоверие к партнеру – лучше с ним поговорить честно и прямо, а не штудировать переписки. И если у него нет тайн – он сам даст телефон посмотреть», – полагает другая молодая девушка.

Впрочем, не все нужно и можно показывать партнеру, указывают собеседник. «Есть какая-то часть, которую я могу показать моему молодому человеку – в зависимости от контекста. Но в целом – нет. Если человек лезет без разрешения в мой телефон – это сразу red-flag («красный флаг» – сленговое название причины для расставания с партнером, прим. ВЗГЛЯД)», – признается другая девушка.

«Я сама грешила чтением переписок моего мужчины, и больше всего от этого страдала я сама. Так что больше я так делать не планирую», – признается еще одна горожанка. «Но чат с «с лучшей подругой» все равно показывать партнеру нельзя ни в коем случае», – смеясь добавляет она.

