За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.
Москвичи рассказали о своих предпочтениях при выборе одежды
При выборе повседневной одежды москвичи в первую очередь ориентируются на комфорт, необходимый для перемещения по мегаполису. Но при этом они внимательно следят за актуальными трендами. О том, как горожане находят баланс между практичностью и модой, газете ВЗГЛЯД рассказали сами жители столицы.
«Я выбираю одежду по своему комфорту. Если она мне нравится и хорошо на мне сидит, я ее возьму. А на тренды мне все равно», – рассказал молодой человек.
Многие респонденты считают, что современные тенденции не отражают индивидуальность. «Следовать моде – это быть как все», – сказала девушка в черном кожаном плаще.
«За трендами невозможно уследить. Они очень быстро меняются. Да и когда ты похож на каждого, гуляющего в центре города, это уже некрасиво», – соглашается мужчина.
Однако некоторые опрошенные нашли способ сочетать актуальные тенденции, комфорт и самовыражение. «Трендовая одежда может быть повседневной. Лично мы выбираем то, что нам нравится. И не важно, какого бренда эта вещь и сколько она стоит», – отметила женщина в куртке с популярным логотипом.
«Я стараюсь совмещать. Если какая-то трендовая вещь будет у всех, но мне в ней будет некомфортно, я просто не смогу ее носить», – поделилась девушка.
Отдельное внимание в беседах уделили классическому стилю. «Это всегда в моде», – уверена одна из москвичек, предпочитающая вневременные решения.
