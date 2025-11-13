Москвичи рассказали о своих предпочтениях при выборе одежды

Tекст: Алёна Задорожная

«Я выбираю одежду по своему комфорту. Если она мне нравится и хорошо на мне сидит, я ее возьму. А на тренды мне все равно», – рассказал молодой человек.

Многие респонденты считают, что современные тенденции не отражают индивидуальность. «Следовать моде – это быть как все», – сказала девушка в черном кожаном плаще.

«За трендами невозможно уследить. Они очень быстро меняются. Да и когда ты похож на каждого, гуляющего в центре города, это уже некрасиво», – соглашается мужчина.

Однако некоторые опрошенные нашли способ сочетать актуальные тенденции, комфорт и самовыражение. «Трендовая одежда может быть повседневной. Лично мы выбираем то, что нам нравится. И не важно, какого бренда эта вещь и сколько она стоит», – отметила женщина в куртке с популярным логотипом.

«Я стараюсь совмещать. Если какая-то трендовая вещь будет у всех, но мне в ней будет некомфортно, я просто не смогу ее носить», – поделилась девушка.

Отдельное внимание в беседах уделили классическому стилю. «Это всегда в моде», – уверена одна из москвичек, предпочитающая вневременные решения.

Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, почему женщины поддались моде брить лицо и насколько безобидна эта тенденция.