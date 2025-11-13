  • Новость часаВласти Польши начали возводить второй забор на границе с Белоруссией
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Американская безответственность возвращается хаосом для США

    Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.

    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    13 ноября 2025, 21:17

    Москвичи рассказали о своих предпочтениях при выборе одежды

    @ Виталий Белоусов/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    При выборе повседневной одежды москвичи в первую очередь ориентируются на комфорт, необходимый для перемещения по мегаполису. Но при этом они внимательно следят за актуальными трендами. О том, как горожане находят баланс между практичностью и модой, газете ВЗГЛЯД рассказали сами жители столицы.

    «Я выбираю одежду по своему комфорту. Если она мне нравится и хорошо на мне сидит, я ее возьму. А на тренды мне все равно», – рассказал молодой человек.

    Многие респонденты считают, что современные тенденции не отражают индивидуальность. «Следовать моде – это быть как все», – сказала девушка в черном кожаном плаще.

    «За трендами невозможно уследить. Они очень быстро меняются. Да и когда ты похож на каждого, гуляющего в центре города, это уже некрасиво», – соглашается мужчина.

    Однако некоторые опрошенные нашли способ сочетать актуальные тенденции, комфорт и самовыражение. «Трендовая одежда может быть повседневной. Лично мы выбираем то, что нам нравится. И не важно, какого бренда эта вещь и сколько она стоит», – отметила женщина в куртке с популярным логотипом.

    «Я стараюсь совмещать. Если какая-то трендовая вещь будет у всех, но мне в ней будет некомфортно, я просто не смогу ее носить», – поделилась девушка.

    Отдельное внимание в беседах уделили классическому стилю. «Это всегда в моде», – уверена одна из москвичек, предпочитающая вневременные решения.

    Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, почему женщины поддались моде брить лицо и насколько безобидна эта тенденция.

    13 ноября 2025, 00:35
    Лавров признал подготовку Европы к большой войне с Россией
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать, что европейские страны саботируют миротворческие усилия по Украине и готовятся к войне против России.

    По словам Лаврова, европейские столицы отказываются от прямых контактов с Москвой и вводят все новые санкции, которые «бумерангом еще больше добивают их экономики».

    «[Европейские столицы] саботируют любые миротворческие усилия, отказываются от прямых контактов с Москвой. Вводят все новые санкции, которые бумерангом еще больше добивают их экономики. Открыто ведут приготовления к новой большой европейской войне против России. Уговаривают Вашингтон не идти на честное и справедливое дипломатическое урегулирование», – приводит ТАСС его слова в интервью Corriere della Sera.

    Лавров отметил, что большинство европейских столиц составляют костяк «коалиции желающих», цель которой – затягивание конфликта на Украине.

    Другого способа отвлечь внимание своего электората от резко усугубившихся внутренних социально-экономических проблем у них, видимо, нет, – подчеркнул министр.

    «На деньги европейских налогоплательщиков они спонсируют террористический режим в Киеве, поставляя вооружения, из которых последовательно убивают мирных жителей российских регионов и украинцев, которые хотят убежать от войны и нацистских палачей», – сказал Лавров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО. При этом президент Сербии Александр Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Москве разделяют мнение Вучича о подготовке Европы к войне с Россией.

    13 ноября 2025, 01:45
    Рубио заявил о выводе АЭС «Пакш-2» на территории Венгрии из-под санкций
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Соединенные Штаты вывели проект строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии из-под санкций, поскольку хотят обеспечить Будапешту энергетическую независимость, заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио по завершении встречи глав внешнеполитических ведомств стран – участниц G7 в Онтарио.

    Рубио заявил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы Будапешт обладал энергетической независимостью.

    «По атомной электростанции – она уже строится, и им [Венгрии] нужно ее достроить. Поскольку в этом участвует российская компания, которая занималась проектированием и строительством, мы хотим, чтобы они могли ее достроить, потому что хотим, чтобы они были энергетически независимыми», – приводит слова Рубио ТАСС.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, что санкции, коснувшиеся АЭС «Пакш-2», были введены в ноябре 2024 года администрацией Джо Байдена, но в июне 2025 года приостановлены администрацией Трампа.

    При этом срок действия исключения истекает в декабре, поэтому требовалось решить вопрос о его продлении. В ноябре 2024 года США ввели санкции против Газпромбанка, через который проходили расчеты между Венгрией и Россией за поставки нефти, газа и за строительство второй очереди АЭС в Пакше.

    Москве и Будапешту пришлось искать альтернативные способы расчетов. В настоящее время на АЭС в Пакше, построенную советскими специалистами в 1980-е годы и работающую на российском ядерном топливе, приходится половина всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское правительство заявило, что в ближайшее время на территории Венгрии начнется заливка первого бетона в фундамент станции, которую строят по проекту Росатома. США и Венгрия договорились о поставках ядерного топлива на АЭС «Пакш-2». Орбан заявил о снятии санкций США с поставок российских энергоносителей и АЭС «Пакш».

    13 ноября 2025, 20:56
    Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

    Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    13 ноября 2025, 14:21
    Путин передал благодарность бойцам 177-го полка морской пехоты
    Путин передал благодарность бойцам 177-го полка морской пехоты
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поблагодарил военнослужащих 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии.

    Во время встречи с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным глава государства узнал о просьбе бойцов передать ему подарок через их командира, передает РИА «Новости».

    «Владимир Владимирович, они передали вам подарок, который я с большим удовольствием хотел бы вам передать, но, если можно, закрытом формате», – сказал Бабушкин, обращаясь к президенту.

    Губернатор отметил, что бойцы полка активно сражались с самого начала спецоперации, участвовали в высадке на побережье Азовского моря и освобождали Бердянск. Позднее они проявили героизм в освобождении Курской области по направлению на Сумы, а сейчас выполняют боевые задачи на Покровском направлении.

    «Передавайте им самые лучшие пожелания и слова благодарности. Я знаю, где и как они воюют», – заявил Путин.

    Ранее Путин выразил благодарность 810-й бригаде и 56-го полку за успехи в Курской области.

    13 ноября 2025, 02:01
    Итальянская Corriere della Sera передумала публиковать интервью с Лавровым

    Tекст: Катерина Туманова

    МИД России предложил итальянской газете Corriere della Sera провести интервью с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и получить из первых уст ответны на многие вопросы, однако по итогам газета передумала выпускать материал.

    В пресс-службе МИД России рассказали, что редакция итальянской газеты с энтузиазмом согласилась на предложение и направили объемные вопросы к интервью с Лавровым. На каждый из них министр дал исчерпывающий ответ, однако размещать текст издание отказалось.

    «Нам объясняли, что слова Лаврова «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов». На наше предложение опубликовать в газете сокращенную версию, а на сайте издания полную, редакция ответила отказом. Считаем это вопиющей цензурой», – сказано в заявлении дипломатического ведомства в  Telegram-канале.

    В интервью Corriere della Sera Лавров, в частности, раскрыл детали обменов погибшими бойцами, а также признал подготовку Европы к большой войне с Россией.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказался о цензуре ЕС и назвал Брюссель «Советским Союзом Европы». Дональд Трамп пригрозил подать иск на 1 млрд долларов против Би-би-си, обвинив телеканал в предвзятом монтаже его речи в фильме о событиях 6 января 2021 года.

    13 ноября 2025, 16:12
    ВС России вступили в уличные бои на западе Купянска

    Замглавы ВГА Харьковской области Лисняк: ВС России вступили в уличные бои на западе Купянска

    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В западной части Купянска ведутся ожесточенные уличные бои, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк на брифинге.

    По его словам, Купянск остается эпицентром самых сложных боев на текущий момент, передает ТАСС.

    Лисняк добавил, что западная часть города на правом берегу Оскола также стала одной из зон боев с ВСУ. Российские военные взяли под контроль несколько улиц в южной и западной частях, сообщил он.

    «Ситуация для ВСУ здесь оценивается как критическая», – отметил Лисняк.

    Ранее командир штурмовой роты штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Снег» сообщил, что Вооруженные силы России наносят огневое поражение позициям украинских войск в лесном массиве вдоль реки Оскол, противник отступает.

    ВС России дронами «Заноза» разгромили дальние переправы ВСУ близ Купянска.

    Во вторник ВС России взяли под контроль нефтебазу в Купянске.

    13 ноября 2025, 03:15
    В Кремле обеспокоились словами премьера Японии о ядерном оружии
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Уклончивые заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити о возможном пересмотре принципов оборонной политики, включающей безъядерный статус страны, вызывают обеспокоенность в Кремле, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    В Кремле следят за заявлениями нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити о пересмотре принципов оборонной политики, которая предполагает в том числе безъядерный статус страны.

    «Конечно, следим. И, конечно, [неопределенность] вызывает [беспокойство]», – заявил Песков ТАСС.

    Вопрос представителю Кремля был задан в связи с тем, как в парламенте Японии оппозиция обратилась к премьеру Такаити с просьбой подтвердить приверженность Японии трем неядерным принципам, среди которых обязательства не иметь ядерного оружия, не производить его и не размещать на территории страны.

    Премьер-министр не стала отвечать напрямую, отметив, что «пока не время говорить о конкретных формулировках будущей оборонной стратегии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония не сможет проигнорировать старт атомной программы в Южной Корее. В японской политике уже давно ведутся разговоры о создании собственной атомной подлодки. Япония заявила о намерении рассмотреть покупку атомных подлодок.

    12 ноября 2025, 22:22
    Эксперт: Россия и Казахстан повысили уровень отношений до максимума

    Политолог Мартынов: Союзнические отношения России и Казахстана только развиваются

    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    В условиях давления Запада на Россию Казахстан также находится под прессингом. Но страна выдерживает это давление с восточным спокойствием, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В четверг президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве.

    «Подписание Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве – это повышение уровня двусторонних отношений до максимума. Казахстан – это ближайший союзник России. Наряду с Белоруссией эта страна составляет ядро интеграционных проектов на постсоветском пространстве», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    Подписанные по итогам визита 14 документов – это ответ странам Запада, которые давно хотят утвердиться в Средней Азии в ущерб России. «Что касается мнений и желаний кого-то там в Европе: им необходимо принять реальность нерушимости дружбы Москвы и Астаны. Международная обстановка меняется, но наши союзнические отношения только развиваются. Это важный фактор стабильности для всего евразийского пространства, ориентир для других государств региона», – добавил собеседник.

    По его словам, что «в контексте продолжения давления на Россию Казахстан находится под беспрецедентном прессингом со стороны западных структур и сообществ». «Но несмотря ни на что республика выдерживает это давление, я бы сказал, с восточным спокойствием. Критикующие Астану диванные эксперты не понимают тонкостей сложившихся процессов», – добавил спикер.

    Мартынов особо отметил, с какой теплотой был принят Токаев в Кремле. «Это видно невооруженным глазом. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев противопоставили добрососедство и стратегические интересы попыткам подорвать российско-казахстанские отношения. Конечно, Запад не откажется от желания рассорить нас. Этому процессу уже не одна сотня лет. Достаточно вспомнить басмаческое движение, которое поддерживал и вооружал Лондон», – напомнил политолог.

    По его словам, история – это не только опыт, но также перспектива с точки зрения взаимовыгоды и добрососедства. «Самое главное – это формула безопасного суверенного развития, которая в свое время была сформулирована Владимиром Путиным. Равноценных альтернатив ей нет», – подчеркнул Мартынов.

    В четверг, во второй день государственного визита президента Казахстана в Россию, в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждались вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.

    В ходе визита Токаева в Россию был подписан пакет документов, в том числе Декларация о переходе межгосударственных отношений Российской Федерации и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

    В заявлении для прессы Путин отметил, что «переговоры прошли в деловом, конструктивном ключе, были результативными». «Это в полной мере отвечает характеру подлинно дружественных и добрососедских отношений между Россией и Казахстаном. Мы подробно обсудили весь комплекс вопросов двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями по насущным региональным и международным сюжетам», – сказал российский лидер. По мнению Путина, результаты переговоров «на деле поспособствуют дальнейшему укреплению многоплановых российско-казахстанских отношений на благо наших стран и народов наших государств».

    В свою очередь Токаев заявил, что Казахстан искренне заинтересован в процветании Российской Федерации.

    13 ноября 2025, 20:42
    В Госдуме назвали Чебурашку евреем

    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров пошутил о национальности Чебурашки на заседании Госдумы при рассмотрении поправок к бюджету на 2026-2028 годы.

    Во время обсуждения дополнительного финансирования для конкурса «Родная игрушка» он вспомнил, что апельсины в Советский Союз поставлялись только из Израиля, передает РИА «Новости».

    «Чебурашка-то еврей. Он же оттуда приехал в бочке с апельсинами», – заявил депутат. Макаров подчеркнул, что завозили именно апельсины, а не мандарины, и напомнил, что испанских апельсинов в СССР не было, поэтому Чебурашка точно не испанец. В завершение он поддержал идею выделения средств на развитие отечественных игрушек.

    Ранее «Союзмультфильм» отсудил 100 тыс. рублей с предпринимателя за изображение Чебурашки.

    12 ноября 2025, 23:58
    Минобороны доложило об уничтожении за три часа шести дронов ВСУ над Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в Telegram-канале доложило об уничтожении за три часа шести дронов ВСУ над тремя регионами России.

    «В период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили там.

    В оборонном ведомстве уточнили, что четыре дрона были сбиты над территорией Республики Крым и по одному беспилотнику уничтожено над Курской и Орловской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило об уничтожении 22 украинских БПЛА в ночь на среду. В России создали ИИ для распознавания  промышленных дронов.


    13 ноября 2025, 01:01
    Лавров раскрыл детали обменов погибшими бойцами с Украиной

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия в 2025 году передала Украине свыше 9 тыс. тел военнослужащих ВСУ, получив взамен 143 тела российских бойцов, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать.

    «О потерях на поле боя, как правило, не говорят публично. Скажу только, что в этом году в ходе репатриации погибших военнослужащих российская сторона передала свыше 9 тыс. тел солдат ВСУ. От Украины мы получили 143 тела наших бойцов. Выводы делайте сами», – цитирует Лаврова ТАСС.

    Напомним, Россия и Украина по результатам двух раундов переговоров в Стамбуле договорились об обмене пленными по формуле «тысяча на тысячу». Также была достигнута договоренность о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату «всех на всех» – с каждой стороны не менее 1 тыс. человек.

    В развитие стамбульских договоренностей Москва в июне передала Киеву 6060 тел погибших украинских военнослужащих, получив 78 тел погибших бойцов ВС РФ. Затем 17 июля российская сторона передала еще 1 тыс. тел солдат ВСУ, получив 19 тел погибших российских бойцов.

    По итогам третьего раунда, который прошел 23 июля в Стамбуле, стороны договорились об обмене не только военными, но и гражданскими лицами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе российская сторона осуществила  передачу Украине 1000 тел погибших военнослужащих, получив взамен 19 тел от Украины. В октябре Россия передала Украине тысячу тел погибших украинских солдат, а Украина передала России 31 тело российских военнослужащих.

    13 ноября 2025, 02:45
    Автоэксперт Васильев перечислил убивающие двигатель автомобиля действия

    Tекст: Катерина Туманова

    Автоэксперт Егор Васильев рассказал, какие действия могут привести к поломке двигателя автомобиля, отметив, что экономия на моторном масле – гарантия скорого выхода авто из строя.

    Прежде всего, автоэксперт Васильев советует никогда не менять масло и не следить за его уровнем, чтобы наверняка отправить двигатель в починку.

    «Можно заливать в мотор самое дешевое масло, которое не соответствует требованиям автопроизводителя», – отметил он в беседе с агентством «Прайм».

    Еще можно заливать некачественный антифриз, а когда он испарится, доливать воду из-под крана. Тогда, по словам Васильева, с наступлением морозов  охлаждающая жидкость замерзнет и разорвет блок цилиндров.

    Еще одно гарантированно губительное для двигателя действие – сразу после запуска мотора активно давить на газ, не дожидаясь, когда двигатель прогреется. Это приведет к локальному масляному голоданию в деталях, и мотор может развалиться.

    По словам Васильева, большинство современных моторов имеют турбированный двигатель, который во время движения сильно нагревается. Если резко заглушить мотор, не давая двигателю после остановки поработать на холостых оборотах, остатки масла могут забить масляные каналы.

    В результате при следующем запуске ротор турбины начнет работать без масла и быстро сломается.

    Автоэксперт добавил, что для гарантированного создания себе проблем, заправляться нужно не тем бензином, который рекомендует производитель, и искать его на неизвестных заправках, а также игнорировать надпись Check Engine на приборной панели.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, автоэксперт дал рекомендации по выбору шиномонтажа для смены летней резины. Водителям с номерами без флага России пригрозили штрафами.

    12 ноября 2025, 22:53
    Взорвавшееся в руках ребенка из Красногорска СВУ замаскировали под автоиструмент

    Tекст: Катерина Туманова

    Взорвавшееся в руках школьника из подмосковного Красногорска самодельное взрывное устройство (СВУ) было замаскировано под инструмент автомеханика.

    Устройство, взорвавшееся в руках ребенка, когда он поднял с земли деньги, выглядело, как промышленный инструмент автомеханика в виде металлического цилиндра диаметром порядка 25 мм, сообщила «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    Источники уточняют, что такой инструмент используют в автосервисе, например, в при замене стоек амортизатора. При этом спаяна деталь была кустарно и начинена поражающими металлическими фрагментами. Все это было завернуто в десятирублевую купюру.

    Напомним, вечером 11 ноября в подмосковном Красногорске ребенок пострадал от взрыва, подняв с земли деньги. С повреждением кистей рук он был госпитализирован.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, следователи предположили, что к купюрам было прикреплено взрывное устройство. Мальчик получил повреждение кисти. По факту покушения на убийство ребенка возбуждено уголовное дело. Пострадавшему при взрыве в Красногорске мальчику удалось полностью сохранить кисть левой руки, однако на правой кисти у него остался только один палец.

    13 ноября 2025, 18:45
    Страны ЕС купили в октябре у России нефти и газа почти на миллиард евро

    Страны ЕС купили в октябре у России нефти и газа почти на миллиард евро
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пять крупнейших импортеров ископаемого топлива из России в Евросоюзе в октябре суммарно оплатили поставки нефти и газа на 938 млн евро, отмечают аналитики.

    Венгрия, Словакия, Франция, Бельгия и Румыния в октябре заплатили за нефть и газ из России общую сумму 938 млн евро. Две трети всей суммы пришлись на природный газ, который по-прежнему не подпадает под европейские санкции и поставляется в основном по трубопроводам или в виде сжиженного природного газа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на аналитиков Centre for Research on Energy and Clean.

    Остальные средства были потрачены на нефть, которую Венгрия и Словакия получают по южной ветке трубопровода «Дружба» по специальному исключению ЕС.

    Венгрия заплатила России больше всех. В сумме это 258 млн евро, при этом 83 млн потратили на нефть, а 175 млн евро – на трубопроводный газ. Словакия выплатила 210 млн евро, из них 162 млн – за нефть, остальные 48 млн – за газ.

    Франция импортировала сжиженного газа на 209 млн евро и заняла третье место среди стран ЕС по закупкам. Бельгия приобрела российского СПГ на 158 млн евро, а Румыния закупила трубопроводного газа из России на 74 млн евро.

    В исследовании отмечается, что действие исключения, позволявшего Словакии реэкспортировать нефтепродукты в Чехию, завершилось 5 июня, и теперь топливо из российской нефти остается внутри страны.

    Аналитики отмечают, что страны ЕС, Австралия, Британия и США в октябре импортировали нефтепродуктов на 971 млн евро с шести индийских и турецких заводов, использующих нефть из России. По их данным, почти половина этой суммы пришлась на топливо из российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Турция увеличила закупки нефти у Ирана и Казахстана для сохранения поставок топлива на европейский рынок после введения санкций против России.

    А премьер Нидерландов Дик Схоф призвал Евросоюз ввести меры по образцу американских против российских нефтяных компаний.

    Напомним, Минфин США 23 октября ввел санкции в отношении российских компаний «Роснефть» и «ЛУКОЙЛ».

    13 ноября 2025, 01:30
    Сибирячка развела в затопленном подвале дома карпов

    Сибирячка развела в затопленном подвале дома карпов
    @ Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Жительница Кемеровской области решила разводить карпов в затопленном подвале дома, чтобы привлечь внимание к проблеме подтопления жилья в городе Белово.

    Жительница Белово Кемеровской области по имени Любовь считает, что таким образом удастся привлечь внимание властей к проблеме массового подтопления домов. Она пояснила, что вода в подвале стоит с августа, поэтому ей негде хранить урожай.

    По ее словам, в 2025 году вода стала прибывать с марта, а в августе затопила подвалы домов в Белово.

    «Проблемы с подтоплением есть еще у 1,5 тыс. домовладений, расположенных в четырех районах города. Есть дома с обрушениями, где стена рухнула кирпичная», – рассказала она «Газете.Ru».

    Любовь говорит, что власти в курсе проблемы с августа, но мер не принимают.

    «Так как в зиму убрать воду надежда тает с каждым днем, урожай хранить попросту негде, – хоть карпы растут. Плюс, немного поднять тему выше уровня обсуждения области, так как дальше мы прорваться пока не можем», – пояснила женщина оригинальную инициативу по привлечению внимания к проблемам подтоплений.

    Любовь призналась, что планирует разыгрывать карпов к новогоднему столу среди участников группы, которую она создала в соцсетях.

    13 ноября 2025, 02:30
    Финский президент Стубб заявил о непременном восстановлении диалога с Москвой

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Финляндии Александер Стубб выразил надежду на возобновление контактов с Россией, отметив, что этот вопрос обсуждался с европейскими коллегами.

    По словам Стубба, он уже обсуждал этот вопрос с европейскими коллегами, при этом экс-президент Финляндии Саули Ниинисте поддержал его надежды, а глава МИД страны Элина Валтонен назвала инициативы о прямом диалоге с Москвой  преждевременными, пишет Yle.

    Стубб подчеркнул, что любые контакты с Россией должны вестись согласованно, а цели переговоров обсуждаться совместно. Он считает, что когда-нибудь контакт с  президентом России Владимиром Путиным будет восстановлен.

     «В какой-то момент, в каком-то формате диалог обязательно будет восстановлен. На собственном опыте я понял, что не обо всех переговорах и каналах влияния стоит говорить публично», – сказал он, уточнив, что не стоит воспринимать всерьез каждое высказывание российской стороны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, заявления президента Финляндии Александра Стубба по поводу будущих отношений с Россией вызывают обеспокоенность и напоминают о психологической непереносимости, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Стубб выступил с инициативой организации переговоров президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в рамках ноябрьского саммита G20 в ЮАР. Стубб признал отказ Европы учитывать интересы России по гарантиям Киеву.

