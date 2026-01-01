Обломки беспилотника повредили окна дома в Сочи

Tекст: Денис Тельманов

Осколки беспилотника повредили окна в жилом доме в Сочи, передает РИА «Новости».

Пострадавших среди жителей нет, возгорания также зафиксировано не было. На месте ЧП работают сотрудники оперативных и специальных служб, уточняется в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.

В ночь на четверг в Сочи и федеральной территории Сириус была объявлена беспилотная опасность, она продолжалась около часа. Об этом ранее сообщили глава города Сочи Андрей Прошунин и руководитель федеральной территории Дмитрий Плишкин.

В регионе продолжает действовать предупреждение о возможной угрозе со стороны беспилотников через систему оповещений МЧС.

Глава Сочи Андрей Прошунин заверил, что пострадавшим жильцам помогут восстановить остекление и привести придомовую территорию в порядок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, утром на территории резервуарного парка в Альметьевске в Татарстане возник пожар из-за атаки беспилотников.

За последний час три беспилотника были сбиты на подлете к столице, где работают экстренные службы.