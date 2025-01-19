Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.0 комментариев
Можно ли женщинам брить лицо?
Если раньше брить лицо считалось исключительно мужской прерогативой, то сегодня эта процедура становится все более популярной среди женщин. Сам тренд пришел из Японии, где гладкое женское лицо без единой пушинки считается эталоном красоты, и стал набирать обороты с распространением вирусных роликов в TikTok. Так ли безобидна эта тенденция и можно ли женщинам брить лицо?
Процедура удаления верхнего слоя кожи и пушковых волос специальной бритвой называется красивым сложным словом – дермапланинг. Тем не менее за привлекательной картинкой гладкой кожи, как предупреждают косметологи, кроются серьезные риски: от раздражения и покраснения до появления более жестких и темных волос.
Зачем женщины массово бреют лицо?
Идеальный холст для макияжа
Один из самых популярных аргументов в пользу бритья лица – улучшение качества макияжа. Сторонницы дермапланинга утверждают, что гладкая кожа становится идеальным «холстом» для тональных средств и пудры. Макияж ложится ровнее, а мелкие неровности и пушок становятся менее заметными.
Считается, что на гладкой коже мейк держится дольше, так как пушковые волосы не способствуют его быстрому стиранию.
Глубокое очищение
Еще одним аргументом в пользу дермапланинга является глубокое очищение кожи. Якобы бритва удаляет не только пушковые волосы, но и ороговевшие клетки кожи, очищая поры и улучшая цвет лица.
Устранение пигментации
Некоторые женщины утверждают, что дермапланинг помогает осветлить пигментные пятна. Логика здесь проста: удаляя верхний слой кожи, мы избавляемся от пигментации.
С эстетической стороной вопроса разобрались. Сразу после процедуры плюсы очевидны. Но прежде чем перейти к анализу последствий косметической процедуры по избавлению от ненавистного пушка на лице, разберемся, зачем вообще природа оставила на лице женщин эту небольшую, едва заметную растительность, и стоит воспринимать ее как косметический дефект.
Невидимые защитники: зачем нам пушковые волосы
Тонкие, почти незаметные волоски на лице играют важную роль в защите нашей кожи. Давайте разберемся, почему так важно сохранять их естественное состояние.
Пушковые волосы – природный щит
Пушковые волосы, или веллус, покрывают большую часть нашего тела, включая лицо. Они выполняют несколько важных функций:
– Защита от внешних воздействий. Веллус создает на поверхности кожи тонкий барьер, который препятствует проникновению пыли, грязи, бактерий и аллергенов. Это особенно важно для кожи лица, которая постоянно подвергается воздействию окружающей среды.
– Регуляция температуры. Пушковые волосы помогают поддерживать оптимальную температуру кожи. Они удерживают тепло зимой и предотвращают перегрев летом, создавая воздушную прослойку.
– Сенсорная функция. Волосы связаны с нервными окончаниями, что позволяет коже ощущать прикосновения и реагировать на раздражители.
– Увлажнение. Пушковые волосы помогают удерживать влагу в коже, предотвращая ее сухость и шелушение.
К каким последствиям может привести бритье лица у женщины
1. Раздражение и воспаление кожи
– Микротравмы. Бритва травмирует верхний слой кожи, создавая микроскопические порезы. Через эти ранки в кожу могут проникнуть бактерии, вызывая воспаление и раздражение.
– Повышенная чувствительность. Постоянное бритье делает кожу более чувствительной к внешним раздражителям, таким как холод, ветер, косметические средства.
– Сухость и шелушение. Нарушение целостности кожного барьера приводит к потере влаги и развитию сухости.
2. Врастание волос и воспаление фолликулов
– Изменение направления роста. Срезанный волос часто врастает в кожу под углом, вызывая воспаление волосяного фолликула.
– Гнойнички и прыщи. Вросшие волосы могут стать причиной появления гнойничков и прыщей, особенно у людей с жирной кожей и склонностью к акне.
3. Усиление роста волос – нет, все-таки это не миф
– Парадокс бритья. Многие женщины замечают, что после бритья волосы растут быстрее и становятся более жесткими. Это связано с тем, что бритва срезает волос не у основания, а ближе к поверхности кожи, стимулируя рост новых волос.
4. Психологический дискомфорт
– Зависимость от процедуры. Постоянное бритье превращается в рутину, от которой сложно отказаться. Женщина оказывается в своеобразной зависимости от этой процедуры.
– Социальное давление. Мнение окружающих о процедуре бритья лица может оказывать значительное влияние на самооценку женщины.
5. Другие негативные последствия
– Пигментация. Пигментные пятна образуются глубоко в коже, и поверхностное удаление ороговевших клеток не способно решить эту проблему. Более того, повреждение кожи может привести к появлению новых пигментных пятен.
– Рубцы. В редких случаях, особенно при наличии предрасположенности, на месте поврежденной кожи могут образоваться рубцы.
– Ухудшение состояния кожи. Постоянное травмирование кожи может привести к ее преждевременному старению и ухудшению общего состояния.
Мифы о бритье лица
Мнение о том, что удаление пушковых волос улучшает текстуру кожи и предотвращает акне, является распространенным заблуждением. На самом деле, бритье может усугубить эти проблемы из-за раздражения и нарушения защитного барьера кожи.
Гормональный дисбаланс: когда вместо бритвенного станка нужно сходить к врачу
Порой проблема излишнего роста волос на лице у женщин не является надуманной, а причиной может стать гормональный дисбаланс.
Роль тестостерона
Тестостерон – мужской половой гормон, который присутствует и в женском организме. В небольших количествах он необходим для поддержания либидо и общего тонуса. Однако при повышенном уровне тестостерона у женщин могут наблюдаться следующие симптомы:
– Избыточный рост волос. Появление волос на лице (усы, борода), груди, животе и других нехарактерных для женщин местах.
– Акне. Усиление работы сальных желез и появление угревой сыпи.
– Выпадение волос на голове. Повышенный уровень тестостерона может вызывать облысение по мужскому типу.
– Нарушения менструального цикла. Нерегулярные месячные, болезненные менструации.
Бритье – не решение проблемы
Многие женщины, заметив избыточный рост волос, пытаются решить проблему с помощью бритья. Но бритье не влияет на уровень тестостерона. Оно лишь удаляет видимую часть волоса, не воздействуя на причину проблемы.
Что делать, если у вас повышен уровень тестостерона?
Если вы заметили у себя признаки повышенного уровня тестостерона, необходимо обратиться к врачу. Эндокринолог проведет обследование и назначит соответствующее лечение.
Лечение может включать в себя:
– Гормональную терапию. Прием препаратов, снижающих уровень тестостерона.
– Противозачаточные средства. Некоторые комбинированные оральные контрацептивы могут помочь снизить уровень мужских половых гормонов.
– Лазерную эпиляцию или электроэпиляцию. Эти методы позволяют удалить волосы навсегда, но требуют нескольких процедур и могут быть достаточно дорогостоящими.
Важно: самолечение недопустимо. Гормональные нарушения требуют серьезного медицинского вмешательства. Ранняя диагностика и лечение повышают шансы на успешный результат.
Вывод
Бритье лица – это не безобидная процедура, как может показаться на первый взгляд. Она может привести к ряду негативных последствий, которые могут значительно ухудшить состояние кожи. Если вы хотите избавиться от нежелательных волос на лице, лучше обратиться к специалисту и выбрать более безопасные методы, такие как лазерная эпиляция или электроэпиляция.
Важно помнить: пушковые волосы выполняют важную защитную функцию, их удаление может негативно сказаться на здоровье вашей кожи.
P.S. Новый бьюти-тренд: от классической красоты к эксцентрике
Пока девушки в социальных сетях продолжают ломать копья в спорах о допустимости или недопустимости бритья лица, мир моды преподнес еще один скандальный тренд – моду на лопоухость, которая пришла к нам из Китая. Если раньше лопоухость считалась недостатком и многие прибегали к пластической хирургии, чтобы ее исправить, то теперь оттопыренные уши стали символом индивидуальности и стиля.
Откуда пошел тренд на лопоухость
Инициатором этого необычного тренда стала известная китайская блогерша Чэнь Цзянан. Она утверждает, что лопоухость делает ее лицо более стройным и молодым. Ее смелое заявление нашло отклик у многих модниц, которые решили последовать ее примеру.
Способы создания эффекта лопоухости
– Пластическая хирургия. Самый радикальный, но и самый эффективный способ. Хирургическое вмешательство позволяет изменить форму ушной раковины и создать желаемый эффект.
– Специальные наклейки. Более безопасный и временный вариант. Наклейки создают иллюзию оттопыренных ушей и позволяют примерить новый образ.
– Макияж и укладки. С помощью макияжа и определенных причесок можно визуально увеличить уши и создать желаемый эффект.
Почему этот тренд стал популярным?
– Индивидуальность. Лопоухость – это способ выделиться из толпы и подчеркнуть свою уникальность.
– Молодость. Многие считают, что оттопыренные уши придают лицу более юный и непосредственный вид.
– Протест против стандартов красоты. Этот тренд может быть воспринят как вызов традиционным представлениям о красоте и стремление к индивидуальности.
Мнение экспертов
Пластические хирурги отмечают, что пока большинство обращений связано с коррекцией лопоухости, а не с ее созданием. Однако они не исключают, что новый тренд может привести к увеличению числа пациентов, желающих увеличить размер своих ушей.
Тренд на лопоухость – это яркий пример того, как быстро меняются представления о красоте.