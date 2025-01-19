Можно ли женщинам брить лицо?

Tекст: Ольга Никитина

Процедура удаления верхнего слоя кожи и пушковых волос специальной бритвой называется красивым сложным словом – дермапланинг. Тем не менее за привлекательной картинкой гладкой кожи, как предупреждают косметологи, кроются серьезные риски: от раздражения и покраснения до появления более жестких и темных волос.

Зачем женщины массово бреют лицо?

Идеальный холст для макияжа

Один из самых популярных аргументов в пользу бритья лица – улучшение качества макияжа. Сторонницы дермапланинга утверждают, что гладкая кожа становится идеальным «холстом» для тональных средств и пудры. Макияж ложится ровнее, а мелкие неровности и пушок становятся менее заметными.

Считается, что на гладкой коже мейк держится дольше, так как пушковые волосы не способствуют его быстрому стиранию.

Глубокое очищение

Еще одним аргументом в пользу дермапланинга является глубокое очищение кожи. Якобы бритва удаляет не только пушковые волосы, но и ороговевшие клетки кожи, очищая поры и улучшая цвет лица.

Устранение пигментации

Некоторые женщины утверждают, что дермапланинг помогает осветлить пигментные пятна. Логика здесь проста: удаляя верхний слой кожи, мы избавляемся от пигментации.

С эстетической стороной вопроса разобрались. Сразу после процедуры плюсы очевидны. Но прежде чем перейти к анализу последствий косметической процедуры по избавлению от ненавистного пушка на лице, разберемся, зачем вообще природа оставила на лице женщин эту небольшую, едва заметную растительность, и стоит воспринимать ее как косметический дефект.

Невидимые защитники: зачем нам пушковые волосы

Тонкие, почти незаметные волоски на лице играют важную роль в защите нашей кожи. Давайте разберемся, почему так важно сохранять их естественное состояние.

Пушковые волосы – природный щит

Пушковые волосы, или веллус, покрывают большую часть нашего тела, включая лицо. Они выполняют несколько важных функций:

– Защита от внешних воздействий . Веллус создает на поверхности кожи тонкий барьер, который препятствует проникновению пыли, грязи, бактерий и аллергенов. Это особенно важно для кожи лица, которая постоянно подвергается воздействию окружающей среды.

– Регуляция температуры . Пушковые волосы помогают поддерживать оптимальную температуру кожи. Они удерживают тепло зимой и предотвращают перегрев летом, создавая воздушную прослойку.

– Сенсорная функция . Волосы связаны с нервными окончаниями, что позволяет коже ощущать прикосновения и реагировать на раздражители.

– Увлажнение . Пушковые волосы помогают удерживать влагу в коже, предотвращая ее сухость и шелушение.

К каким последствиям может привести бритье лица у женщины

1. Раздражение и воспаление кожи

– Микротравмы. Бритва травмирует верхний слой кожи, создавая микроскопические порезы. Через эти ранки в кожу могут проникнуть бактерии, вызывая воспаление и раздражение.

– Повышенная чувствительность . Постоянное бритье делает кожу более чувствительной к внешним раздражителям, таким как холод, ветер, косметические средства.

– Сухость и шелушение . Нарушение целостности кожного барьера приводит к потере влаги и развитию сухости.

2. Врастание волос и воспаление фолликулов

– Изменение направления роста. Срезанный волос часто врастает в кожу под углом, вызывая воспаление волосяного фолликула.

– Гнойнички и прыщи . Вросшие волосы могут стать причиной появления гнойничков и прыщей, особенно у людей с жирной кожей и склонностью к акне.

3. Усиление роста волос – нет, все-таки это не миф

– Парадокс бритья . Многие женщины замечают, что после бритья волосы растут быстрее и становятся более жесткими. Это связано с тем, что бритва срезает волос не у основания, а ближе к поверхности кожи, стимулируя рост новых волос.

4. Психологический дискомфорт

– Зависимость от процедуры . Постоянное бритье превращается в рутину, от которой сложно отказаться. Женщина оказывается в своеобразной зависимости от этой процедуры.

– Социальное давление . Мнение окружающих о процедуре бритья лица может оказывать значительное влияние на самооценку женщины.

5. Другие негативные последствия

– Пигментация. Пигментные пятна образуются глубоко в коже, и поверхностное удаление ороговевших клеток не способно решить эту проблему. Более того, повреждение кожи может привести к появлению новых пигментных пятен.

– Рубцы . В редких случаях, особенно при наличии предрасположенности, на месте поврежденной кожи могут образоваться рубцы.

– Ухудшение состояния кожи . Постоянное травмирование кожи может привести к ее преждевременному старению и ухудшению общего состояния.

Мифы о бритье лица

Мнение о том, что удаление пушковых волос улучшает текстуру кожи и предотвращает акне, является распространенным заблуждением. На самом деле, бритье может усугубить эти проблемы из-за раздражения и нарушения защитного барьера кожи.

Гормональный дисбаланс: когда вместо бритвенного станка нужно сходить к врачу

Порой проблема излишнего роста волос на лице у женщин не является надуманной, а причиной может стать гормональный дисбаланс.

Роль тестостерона

Тестостерон – мужской половой гормон, который присутствует и в женском организме. В небольших количествах он необходим для поддержания либидо и общего тонуса. Однако при повышенном уровне тестостерона у женщин могут наблюдаться следующие симптомы:

– Избыточный рост волос . Появление волос на лице (усы, борода), груди, животе и других нехарактерных для женщин местах.

– Акне . Усиление работы сальных желез и появление угревой сыпи.

– Выпадение волос на голове . Повышенный уровень тестостерона может вызывать облысение по мужскому типу.

– Нарушения менструального цикла . Нерегулярные месячные, болезненные менструации.

Бритье – не решение проблемы

Многие женщины, заметив избыточный рост волос, пытаются решить проблему с помощью бритья. Но бритье не влияет на уровень тестостерона. Оно лишь удаляет видимую часть волоса, не воздействуя на причину проблемы.

Что делать, если у вас повышен уровень тестостерона?

Если вы заметили у себя признаки повышенного уровня тестостерона, необходимо обратиться к врачу. Эндокринолог проведет обследование и назначит соответствующее лечение.

Лечение может включать в себя:

– Гормональную терапию . Прием препаратов, снижающих уровень тестостерона.

– Противозачаточные средства . Некоторые комбинированные оральные контрацептивы могут помочь снизить уровень мужских половых гормонов.

– Лазерную эпиляцию или электроэпиляцию . Эти методы позволяют удалить волосы навсегда, но требуют нескольких процедур и могут быть достаточно дорогостоящими.

Важно: самолечение недопустимо. Гормональные нарушения требуют серьезного медицинского вмешательства. Ранняя диагностика и лечение повышают шансы на успешный результат.

Вывод

Бритье лица – это не безобидная процедура, как может показаться на первый взгляд. Она может привести к ряду негативных последствий, которые могут значительно ухудшить состояние кожи. Если вы хотите избавиться от нежелательных волос на лице, лучше обратиться к специалисту и выбрать более безопасные методы, такие как лазерная эпиляция или электроэпиляция.

Важно помнить: пушковые волосы выполняют важную защитную функцию, их удаление может негативно сказаться на здоровье вашей кожи.

P.S. Новый бьюти-тренд: от классической красоты к эксцентрике

Пока девушки в социальных сетях продолжают ломать копья в спорах о допустимости или недопустимости бритья лица, мир моды преподнес еще один скандальный тренд – моду на лопоухость, которая пришла к нам из Китая. Если раньше лопоухость считалась недостатком и многие прибегали к пластической хирургии, чтобы ее исправить, то теперь оттопыренные уши стали символом индивидуальности и стиля.

Откуда пошел тренд на лопоухость

Инициатором этого необычного тренда стала известная китайская блогерша Чэнь Цзянан. Она утверждает, что лопоухость делает ее лицо более стройным и молодым. Ее смелое заявление нашло отклик у многих модниц, которые решили последовать ее примеру.

Способы создания эффекта лопоухости

– Пластическая хирургия . Самый радикальный, но и самый эффективный способ. Хирургическое вмешательство позволяет изменить форму ушной раковины и создать желаемый эффект.

– Специальные наклейки . Более безопасный и временный вариант. Наклейки создают иллюзию оттопыренных ушей и позволяют примерить новый образ.

– Макияж и укладки . С помощью макияжа и определенных причесок можно визуально увеличить уши и создать желаемый эффект.

Почему этот тренд стал популярным?

– Индивидуальность . Лопоухость – это способ выделиться из толпы и подчеркнуть свою уникальность.

– Молодость . Многие считают, что оттопыренные уши придают лицу более юный и непосредственный вид.

– Протест против стандартов красоты . Этот тренд может быть воспринят как вызов традиционным представлениям о красоте и стремление к индивидуальности.

Мнение экспертов

Пластические хирурги отмечают, что пока большинство обращений связано с коррекцией лопоухости, а не с ее созданием. Однако они не исключают, что новый тренд может привести к увеличению числа пациентов, желающих увеличить размер своих ушей.

Тренд на лопоухость – это яркий пример того, как быстро меняются представления о красоте.