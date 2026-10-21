Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
Песков отметил ежедневное ухудшение положения Киева на фронте
Песков заявил о ежедневном ухудшении положения украинских войск на фронте
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация на земле для украинской стороны становится хуже с каждым днем.
«Сейчас позиции для них, положение для них ухудшилось, положение дел на земле тоже ухудшилось, и оно ухудшается для них с каждым днем», – цитируют Пескова «Вести».
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что существует реальная угроза эскалации конфликта на Украине и его распространения на другие территории.
В среду Песков отметил, что России нужен полноценный мир на Украине, а не перемирие.
Песков назвал невозможным урегулирование конфликта без участия украинских властей.