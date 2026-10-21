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Песков назвал невозможным урегулирование на Украине без участия Киева
Песков призвал украинских политиков принять ответственное решение для мира
Урегулирование ситуации на Украине невозможно без присутствия представителей Киева, поэтому кому-то из украинских политиков предстоит принять ответственное решение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков прокомментировал позицию президента США Дональда Трампа о возможности подписания мирных соглашений без Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».
«Полностью без присутствия кого-то из Киева урегулировать украинскую проблему невозможно, поэтому здесь, конечно, кто-то должен в Киеве принять ответственное решение. Это обязательно», – заявил Песков.
В среду президент России Владимир Путин примет спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Переговоры пройдут в Константиновском дворце в Петербурге.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не способствует мирному урегулированию.
Американский лидер возложил на него ответственность за потерю миллиона граждан из-за отказа от сделки.
В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о совпадении позиций Москвы и Вашингтона относительно нежелания Киева идти на мир.