Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.7 комментариев
В ДТП с автобусом в Астрахани пострадали семь человек
В Астрахани легковой автомобиль столкнулся с автобусом, в результате чего, по предварительным данным, пострадали семь человек, сообщили в региональном управлении МВД.
ДТП произошло в среду днем рядом с торговым центром «Три кота». Женщина за рулем легкового автомобиля не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автобусом, передает РИА «Новости».
«По предварительным данным, семь пострадавших», – сообщил представитель ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в ДТП с автобусом и грузовиком в Свердловской области пострадали три человека. На прошлой неделе в аналогичной аварии в том же регионе травмы получили восемь человек. В Анталье в результате ДТП с пассажирским автобусом пострадали семь россиян.