Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.0 комментариев
В МВД напомнили о новых правилах для трудовых мигрантов в России
МВД: Мигранты обязаны содержать семьи на уровне прожиточного минимума
Министерство внутренних дел России напомнило об обязанности иностранных работников с 1 января 2027 года содержать себя и своих родственников в стране на уровне не ниже прожиточного минимума.
С 1 января 2027 года иностранцы, работающие на территории России, будут обязаны финансово обеспечивать себя и пребывающих с ними членов семьи на уровне не ниже установленной величины прожиточного минимума, сообщает МВД.
Срок временного пребывания детей иностранных работников будет продлеваться на время действия патента родителя до достижения ими совершеннолетия. Для этого потребуется своевременно вносить авансовые платежи.
По достижении совершеннолетия дети мигрантов должны будут в течение 30 дней покинуть территорию страны либо самостоятельно оформить патент и начать работать. В случае непродления или аннулирования документа иностранный гражданин и его семья обязаны выехать из России за 15 суток.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца глава МВД Владимир Колокольцев заявил о введении с 2027 года налога для трудовых мигрантов за каждого приехавшего родственника.
Президент Владимир Путин утвердил новые правила пребывания в стране детей иностранных работников.
Государственная дума одобрила законопроект об ужесточении правил пребывания иностранных граждан на территории России.