МВД: Мигранты обязаны содержать семьи на уровне прожиточного минимума

Tекст: Вера Басилая

С 1 января 2027 года иностранцы, работающие на территории России, будут обязаны финансово обеспечивать себя и пребывающих с ними членов семьи на уровне не ниже установленной величины прожиточного минимума, сообщает МВД.

Срок временного пребывания детей иностранных работников будет продлеваться на время действия патента родителя до достижения ими совершеннолетия. Для этого потребуется своевременно вносить авансовые платежи.

По достижении совершеннолетия дети мигрантов должны будут в течение 30 дней покинуть территорию страны либо самостоятельно оформить патент и начать работать. В случае непродления или аннулирования документа иностранный гражданин и его семья обязаны выехать из России за 15 суток.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца глава МВД Владимир Колокольцев заявил о введении с 2027 года налога для трудовых мигрантов за каждого приехавшего родственника.

Президент Владимир Путин утвердил новые правила пребывания в стране детей иностранных работников.

Государственная дума одобрила законопроект об ужесточении правил пребывания иностранных граждан на территории России.