Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.0 комментариев
Лукашенко допустил вывод российских ядерных ракет из Белоруссии
Лукашенко не исключил вывода ядерного оружия из страны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ради установления мира готов рассмотреть вариант вывода из республики российских ракет, оснащенных ядерными боеголовками.
Глава государства сообщил о потенциальной готовности Минска к выводу со своей территории российских ракет, которые могут нести ядерный заряд. Об этом передает БелТА со ссылкой на интервью белорусского лидера французскому журналу Le Point.
Отвечая на вопрос о возможных компромиссах ради урегулирования ситуации, президент подчеркнул, что Минск выступает за любые шаги, способствующие прекращению конфликта и глобальной стабилизации.
«В процессе переговоров все возможно. Я не исключаю подобные варианты. Главное, чтобы был мир. А какое там оружие, кто будет куда выводить – это уже, может быть, главная причина этого мира. Поэтому я за любое решение», – заявил Лукашенко.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о победе России на Украине военным путем.
Глава белорусского государства выразил готовность прилететь вместе с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
В прошлом месяце белорусский лидер отметил отсутствие у Минска и Москвы желания развязывать войну.