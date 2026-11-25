Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.0 комментариев
Россия и Пакистан подписали программу экономического сотрудничества до 2030 года
Россия и Пакистан подписали программу экономического сотрудничества до 2030 года, подписи под документом поставили министры энергетики двух стран Сергей Цивилев и Аваис Легари.
Подписание состоялось в рамках 11-го заседания российско-пакистанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло в Москве. Сергей Цивилев и Аваис Легари также подписали протокол этого заседания, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посол Пакистана в Москве Файсал Нияз Тирмизи заявил о визите премьер-министра Шахбаза Шарифа в Россию 30 ноября.
Шахбаз Шариф запланировал обсудить с президентом Владимиром Путиным сотрудничество в энергетике, обороне и торговле.
В прошлом месяце президент Пакистана Асиф Али Зардари призвал расширять двустороннее сотрудничество в сфере торговли, энергетики и промышленности.