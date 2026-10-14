Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Пакистан предложил России расширить сотрудничество в торговле и энергетике
Офис президента Пакистана: Зардари призвал к расширению связей с Россией
Президент Пакистана Асиф Али Зардари на встрече с главой МВД России Владимиром Колокольцевым в Исламабаде призвал расширять двустороннее сотрудничество в сфере торговли, энергетики и промышленности.
«Президент Пакистана Асиф Али Зардари призвал к расширению сотрудничества с Россией в области торговли, энергетики, промышленного развития, региональных связей и борьбы с терроризмом», – говорится в сообщении офиса пакистанского лидера, передает РИА «Новости».
Зардари подчеркнул, что двусторонние отношения развиваются независимо от геополитической обстановки. Он назвал Россию важным партнером и выразил заинтересованность в расширении взаимодействия в нефтегазовой отрасли.
Кроме того, пакистанский президент заявил о необходимости скорейшего возобновления прямого авиасообщения и улучшения условий грузовых перевозок между двумя странами.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в ходе переговоров Колокольцев отметил существенное продвижение сотрудничества правоохранительных органов двух государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Россия предложила Афганистану и Пакистану помощь в урегулировании конфликта.
Исламабад пригласил Москву участвовать в развитии гидроэнергетики страны.
В прошлом месяце пакистанский посол анонсировал визит премьера Пакистана в Россию до конца года.